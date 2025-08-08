あの「北の国から」全24話が、8月11日からフジテレビで再放送される。北海道の富良野に移り住んだ黒板五郎（田中邦衛）と長男・純（吉岡秀隆）、長女・蛍（中嶋朋子）の成長を描いた、言わずと知れた倉本聰氏の原作・脚本による大ヒット作だ。そんな名作ドラマが平日午後の関東ローカルの再放送枠「ハッピーアワー」だなんて……。

【貴重写真】1994年の日本アカデミー賞授賞式に登壇した「田中邦衛」

「北の国から」は1981年10月9日にスタートし、翌年3月26日に最終回を迎えた。最終回が放送されたその日、新聞各紙には子供の字でしたためられた広告が掲載された。

《富良野ろくごう、廃屋、さよなら／吹雪、キタキツネ、あしあと、さよなら／灯（ひ）は小さくてもあったかかったよ。／「北の国から」今夜でお別れです。一〇九三五通のお手紙ありがとうございました。／純 蛍》

これだけで頭の中にはさだまさしのテーマ曲が流れ、目頭を潤ませるファンもいるのではないだろうか。民放プロデューサーは言う。

「北の国から」（FODより）

「撮影に丸1年を費やした『北の国から』は、当初こそ視聴率が1桁にまで落ち込みましたが、後半になると盛り返して最終回は21・0％を記録しました（ビデオリサーチ調べ、関東地区、世帯：以下同）。その後は8編のドラマスペシャルが放送され、2002年の最終話『遺言 前編』では38・4％をたたき出しています」

国民的ドラマとも言えるが、フジにとっても象徴的な作品だったという。

「『北の国から』がスタートした81年はフジが“楽しくなければテレビじゃない”を打ち出した年であり、バラエティでは『オレたちひょうきん族』などがスタート。翌82年には『笑っていいとも！』も始まり、開局以来初の年間視聴率三冠王を獲得しました。そんなフジのドラマ部門の牽引役となったのが『北の国から』だったと言えるでしょう」

視聴率1％台の「ハッピーアワー」

前出の純と蛍の新聞広告にも、端っこに“楽しくなければテレビじゃない”と明記されている。フジは今年、中居正広氏による性暴力問題への対応で徹底的な猛省を強いられ、過去のスローガンである“楽しくなければ……”も撤回することとなった。

「そのすぐ後に『北の国から』の再放送とは、皮肉な感じもしますね。しかも、『ハッピーアワー』枠での放送とは驚きました」

デイリー新潮は6月24日配信の「フジテレビ、遂に午後の再放送ドラマ枠もテレ東に敗北 『医龍』でさえ“視聴者にハマらない理由”」で、平日午後の再放送枠「ハッピーアワー」（第1部13:50〜14:48、第2部14:48〜15:45）が数字をとれていないことを報じた。

「これまで『古畑任三郎』や『医龍―Team Medical Dragon―』などの人気作を再放送してきましたが、視聴率は1％台が珍しくなく、テレビ東京の『午後のロードショー』にも負けています。現在放送中の三浦春馬さん主演の『僕のいた時間』は2％台と多少は上がっているものの、はたして40年以上前のドラマで数字がとれるのか……」

ちなみに、フジは8月4日から「〈ハッピーアワー〉夏・特別企画」と題し、第1弾と第2弾で「古畑任三郎ファイナル」、第3弾で「はだしのゲン」、第4弾で「ゾウのはな子」、そして第5弾で「北の国から」を放送する。

「第1弾の古畑ファイナル『フェアな殺人者』（4日）はメジャーリーグで野球殿堂入りしたイチローが犯人役で、第2弾の『ラストダンス』（5日）は松嶋菜々子が犯人役と話題になりそうです。しかし、これまで『ハッピーアワー』で再放送した古畑シリーズは数字がとれていないのでどうなることやら……」

「鬼滅」と「北の国から」のコラボ放送

子供たちは、8月いっぱいは夏休みだ。殺人的とも言える酷暑にあって、外出もままならぬ午後の暇つぶしになれるかどうかが勝負かもしれない。

「そのために『はだしのゲン』（6〜7日）や『ゾウのはな子』（8日）も入れてきたのでしょう。また『北の国から』がスタートする11日の週は、第1部に『鬼滅の刃 柱稽古編』を放送するのもその一環でしょう」

11日の週は、第1部「鬼滅の刃」と第2部「北の国から」のコラボ放送で、翌週からは「北の国から」の2話連続放送となる。なぜこんなことに？

「公開中の劇場版『鬼滅の刃 無限城編』の宣伝でしょう。その勢いで『北の国から』にも視聴者を引っ張り、どちらも親子で一緒に見てほしいという目論見なのかもしれません。もっとも、3％以上の視聴率をとることができるかどうか……」

名作ドラマでも無理なのだろうか。

「『北の国から』の放送時、10歳だった子供も今では50過ぎ、20歳だった人も還暦過ぎです。彼らの子供も社会人になっているでしょうし、もしかすると孫がいる人も……。親子で見るには時間が経ちすぎました。それに『北の国から』の大ファンなら、2017年に発売されたDVDマガジン（講談社）を購入した人もいるでしょうし、FODの配信サービスで見ている人もいるでしょうから」

それでも「北の国から」に白羽の矢が立ったのはなぜか。

「フジは10月から『ハッピーアワー』枠で、関西テレビ制作の情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』を放送するといわれています。平日午後は日本テレビの『情報ライブ ミヤネ屋」（読売テレビ制作）やTBSの『ゴゴスマ―GO GO!Smile!―』（CBCテレビ制作）が数字を争っている時間帯ですが、『北の国から』で視聴習慣をつけてもらって新番組につなげようとしているのかもしれません」

とはいえ、「北の国から」でも数字はとれないのでは？ そして「北の国から」の再放送は8月29日までなので9月は何を放送するのだろう？ まさか「とれたてっ！」がひと月前倒しでスタートすることに……!?

デイリー新潮編集部