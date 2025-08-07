それドコの！？→ 実は【GU】なんです！ くしゅくしゅ可愛い♡「主役級バッグ」

カジュアルコーデの相棒になるバッグを探しているなら、【GU（ジーユー）】から登場したギャザー入りバッグがおすすめ。くしゅっとギャザーを効かせた甘めのディテールで、主役級の存在感を放ってくれそう。デザインの可愛さはもちろん、収納力も兼ね備えているから、夏の毎日コーデでヘビロテしたくなるはず。

くしゅっとギャザーでカジュアルと甘さを両立

【GU】「ダンプリングバッグ」\1,990（税込）

たっぷりとギャザーを施した、カジュアルながらも程よい甘さのあるワンハンドルバッグ。包み込むようなフォルムで体にフィットしやすく、ショルダーベルトを調節すれば肩掛けや斜め掛けなど持ち方を変えられるのも嬉しいポイント。公式サイトによると「タブレットが入るサイズ」とのことで、見た目以上の収納力が期待できます。今季のトレンドカラーであるブラウンのほか、ブラック・レッド・ナチュラルの全4色展開。

トレンドのプレッピースタイルに甘さをプラス

チェックのプリーツスコートやキャップなど、プレッピーなムードが漂うスタイルにギャザーバッグを投入。くしゅくしゅのギャザーディテールが、コーデのワンポイントになります。トレンドカラーのブラウンを散りばめれば、やわらかで落ち着いた雰囲気の着こなしに。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M