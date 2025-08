MAKE UP FOR EVER(メイクアップフォーエバー)2025年秋新作コスメ|ハイカバー・軽いつけ心地・潤いを実現した『HDスキン フルカバー コンシーラー』が、8月15日(金)より発売されます。今回は、ふぉーちゅん編集部が実際にお試ししたリアルな感想、レビュー、スウォッチをお届けします。

こんにちは、ふぉーちゅん編集部です。

MAKE UP FOR EVER(メイクアップフォーエバー)の2025年秋新作コスメの予約開始日や発売日、商品内容が情報解禁となりました!







気になる商品詳細やスウォッチ、編集部が実際にお試しした使用感のレビュー・口コミをチェックしていきましょう。 新作コンシーラー『HDスキン フルカバー コンシーラー』が、2025年8月15日(金)より全国発売に。気になる商品詳細やスウォッチ、編集部が実際にお試しした使用感のレビュー・口コミをチェックしていきましょう。

MAKE UP FOR EVER(メイクアップフォーエバー)ってどんなブランド?

MAKE UP FOR EVER(メイクアップフォーエバー)は、フランス・パリ発のプロフェッショナルメイクアップブランド。

世界中のトップメイクアップアーティストが協力し、数々の高機能な製品を開発しています。



中でも人気のアイテムは、『HDスキン プレストパウダー』や『HDスキン ルースパウダー』、『HDスキン ファンデーション』といったベースメイクアイテム。

美しい仕上がりと崩れにくさを叶えてくれると、SNSや口コミで人気を博しています。



今回登場する「HDスキン」シリーズの新作コンシーラーにも注目です♡

メイクアップフォーエバー|HDスキン フルカバー コンシーラー

メイクアップフォーエバー HDスキン フルカバー コンシーラー メイクアップフォーエバー HDスキン フルカバー コンシーラー

MAKE UP FOR EVER(メイクアップフォーエバー)より、一日中高いカバー力が続くスキンケアコンシーラーが登場!



商品特徴

メイクアップフォーエバー HDスキン フルカバー コンシーラー メイクアップフォーエバー HDスキン フルカバー コンシーラー

『HDスキン フルカバー コンシーラー』は、高いカバー力と軽い使用感を兼ね備えた、ハイパフォーマンスコンシーラー。



MAKE UP FOR EVER(メイクアップフォーエバー)史上最高濃度*1でピグメントを配合し、目の下のクマやシミ・そばかす、ニキビ跡、肌の赤みといった気になる部分をフルカバーします。



気になる部分だけでなく、顔全体のベースメイクにも活躍する、頼れる1本。



高いカバー力となめらかなつけ心地を両立した、厚塗り感のない仕上がりが魅力です。



*1 コンシーラーでの比較

メイクアップフォーエバー HDスキン フルカバー コンシーラー メイクアップフォーエバー HDスキン フルカバー コンシーラー

軽いテクスチャーで、何もつけていないかのような素肌感を演出してくれます。



ウォータープルーフ・擦れに強いスマッジプルーフ、スウェットプルーフ処方により、高いカバー力と快適なつけ心地が36時間*2持続。



*2 メイクアップフォーエバー調べ。効果には個人差があります。

メイクアップフォーエバー HDスキン フルカバー コンシーラー メイクアップフォーエバー HDスキン フルカバー コンシーラー

チップとブラシのダブルエンドアプリケーターを採用し、いつでもどこでも綺麗な仕上がりを実現。



チップは適量を塗布しやすく、広範囲にもピンポイントにも使いやすい仕様です。

ブラシは高密度で柔らかい毛質を採用しており、プロのようなパーフェクトな仕上がりを目指せます。



目の周りや口周りなど細かい部分にも塗布しやすく、ワンランク上のベースメイクが叶いますよ。



さらに美しいベースメイクを目指すなら、『HDスキン フルカバー コンシーラー』の使用前に、同シリーズの『HDスキン カラーコレクター』で色ムラを補正するのもおすすめ。



色味補正に優れたコントロールカラーで、濃い茶クマやくすみ、影を払っておくことで、より透明感のある仕上がりが叶います。

メイクアップフォーエバー HDスキン フルカバー コンシーラー メイクアップフォーエバー HDスキン フルカバー コンシーラー

さらに、3種の美容液成分*3配合で、メイクしながらスキンケアできるところも魅力です。



乾燥しがちな肌に潤いを与え、ふっくらと整えることで毛穴の開きを目立たなくします。



*3 ナイアシンアミド(整肌成分)、ヒアルロン酸Na(保湿成分)、ザクロ果皮エキス(整肌成分)

カラーバリエーション<全14色>

メイクアップフォーエバー HDスキン フルカバー コンシーラー 1R02 1Y08 1N14 メイクアップフォーエバー HDスキン フルカバー コンシーラー 1R02 1Y08 1N14

『HDスキン フルカバー コンシーラー』のカラーバリエーションは全14色。

多彩な肌トーンにマッチして、一人ひとりの魅力を引き出します。



● 1N00

● 1R02

● 1N02

● 1N06

● 1Y08

● 1N10

● 1R12

● 1N14

● 1Y18

● 2Y20

● 2N22

● 2N26

● 3N42

● 4N68

メイクアップフォーエバー HDスキン フルカバー コンシーラー 1R02 1Y08 1N14 メイクアップフォーエバー HDスキン フルカバー コンシーラー 1R02 1Y08 1N14

今回は、そのうちの3色についてレビューしていきます。



● 1R02

● 1Y08

● 1N14

メイクアップフォーエバー HDスキン フルカバー コンシーラー 1R02 1Y08 1N14 メイクアップフォーエバー HDスキン フルカバー コンシーラー 1R02 1Y08 1N14

※お使いのデバイスによって色味の見え方が異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

メイクアップフォーエバー HDスキン フルカバー コンシーラー 口コミ メイクアップフォーエバー HDスキン フルカバー コンシーラー 口コミ

『HDスキン フルカバー コンシーラー』を実際にお試ししてみました!



とてもみずみずしく軽いつけ心地で、スルスル塗布できます。

伸びが良く、少量でも広範囲にすんなりなじんで、ピタッと密着します。



高カバーながら、厚塗り感のない自然な仕上がりに驚き!

目元のクマ、赤み、シミ、ニキビ跡までしっかりカバーでき、均一な美肌に仕上がりました。



それでいて軽いテクスチャーで、まるで何もつけていないような素肌感があります。

肌から浮かずに、一体化したようになじんでくれますよ。



また、しっとりとした保湿感があり、時間が経っても乾燥を感じませんでした。



メイクアップフォーエバー HDスキン フルカバー コンシーラー 口コミ メイクアップフォーエバー HDスキン フルカバー コンシーラー 口コミ

「1R02」はややピンク寄りの明るいベージュ。

「1Y08」は少し黄みを感じる、明るめのベージュ。

「1N14」はニュートラルな色調のベージュです。



今回試した3色はどれも肌なじみが良いカラーです。

明度や色相のバリエーションが豊富なので、自分の肌トーンにあったカラーを選びやすいですよ。



チップ+ブラシのアプリケーターが便利で、手を汚さずに綺麗に仕上がるのが嬉しい♡

密度の高いブラシでムラになりにくく、小鼻など細かいところにも塗りやすいです。



小さめサイズで持ち運びしやすく、外出先でのメイク直しにも活躍しそう!



気になる化粧持ちについては、水に濡らして擦ってみても色が残りました。

マスク移りも少なく落ちにくいと感じたので、化粧持ちが期待できます♡

発売・商品情報

ブランド名:MAKE UP FOR EVER(メイクアップフォーエバー)

商品名:HDスキン フルカバー コンシーラー

種類:全14色

容量:9mL

価格:4,950円(税込)※編集部調べ



予約開始日:ー

先行発売日:ー

発売日:2025年8月15日(金)

販売場所:MAKE UP FOR EVER(メイクアップフォーエバー)店頭、公式オンラインショップ

MAKE UP FOR EVER(メイクアップフォーエバー)の新作コンシーラーでベースメイクをアップデート♡

メイクアップフォーエバー 2025年秋新作コスメ コンシーラー メイクアップフォーエバー 2025年秋新作コスメ コンシーラー

いかがでしたか?今回はMAKE UP FOR EVER(メイクアップフォーエバー)の2025年秋新作コスメ『HDスキン フルカバー コンシーラー』をご紹介しました。



カバー力・使いやすさの両方を取り入れて、いつものベースメイクをアップデートしたい方におすすめです。



2025年8月15日(金)より全国発売されますので、気になった方はぜひお早めに。



ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。



今回ご紹介した商品の他にも、2025年夏・秋新作コスメの最新情報を更新しているので、こちらもあわせてチェックしてみてください♡

