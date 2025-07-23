ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¡¡µÞÅ¾Ä¾²¼¤Î¹ç°Õ¤ÎÇØ·Ê¡¡¡È¥³¥á¤È¼«Æ°¼Ö¡É¤Î»Ô¾ì³«ÊüÄó°Æ¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÇ¼ÆÀºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¡¡LNG³«È¯¹çÊÛ»ö¶È¤¬¡ÈÀÖ»úºï¸º¡Éºö¤Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤¬¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ²Ý¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Áê¸ß´ØÀÇ¤Ï15¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÞÅ¾Ä¾²¼¤Î¹ç°Õ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶É¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÆüËÜ¤¬¼«Æ°¼Ö¤ÈÇÀ»ºÊª¤Î»Ô¾ì¤ò³«Êü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È·«¤êÊÖ¤·ÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬¥³¥á¤È¼«Æ°¼Ö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ²¿¤é¤«¤Î¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÞÅ¾Ä¾²¼¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤òËþÂ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¹ç°Õ¤ÎÉ½ÌÀ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢´ØÀÇ¸ò¾Ä¤òÅý³ç¤¹¤ë¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ï¡ÖFOX¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬¤È¤¦¤È¤¦ËÜÅö¤Ë¸ò¾Ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃå¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬º£²ó¤Î¸ò¾Ä¤Ç¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÆüËÜ¤Ï²æ¡¹¤È¥¢¥é¥¹¥«¤ÇLNG³«È¯¤Î¹çÊÛ»ö¶È¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¢¥é¥¹¥«¤Ç¤ÎLNG¡á±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¤Î³«È¯¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤È¹çÊÛ»ö¶È¤òÀßÎ©¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤âÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
LNG¤ÏÆüËÜ¤Ê¤É¤ØÍ¢½Ð¤µ¤ì¤ë·×²è¤Ç¡¢ËÇ°×ÀÖ»ú¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤«¤é¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÆüËÜ¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀÖÂôÂç¿Ã¤È¤âÌÌ²ñ¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎËÜ¿Í¤¬¹ñÆâ¸þ¤±¤ËÀ®²Ì¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ÆüËÜ¤È¤Î¹ç°Õ¤ËÆ°¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Êè,
ÆÁÅç,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¾²ÃÈË¼,
°ÖÎîº×,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ÂçÁ¥,
³¤,
²ð¸î