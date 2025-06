スマートフォンメーカーのFairphoneが、修理可能なスマートフォン「Fairphone」の第6世代となる「Fairphone 6」を発表しました。Fairphone 6は7本のネジを外すだけでバッテリーを簡単に交換でき、さまざまなパーツを組み合わせて背面に装着できるようになっています。Switch to fair. Switch to The Fairphone (Gen. 6).

https://shop.fairphone.com/the-fairphone-gen-6Switch Day | Launch Event: The Fairphone (Gen. 6) - YouTubeThe smaller Fairphone 6 introduces swappable accessories | The Vergehttps://www.theverge.com/news/692248/fairphone-6-smartphone-repairable-modular-accessories-murenaFairphone 6は非常にシンプルなデザイン。サイズは縦156.5mm×幅73.3mm×厚さ9.6mmで、本体色はCloud White・Forest Green・Horizon Blackの3種類。Fairphone 6最大の特長はネジとピックだけで簡単に分解できるということ。各モジュールは誰でも簡単に交換できるのがポイントです。たとえば、Fairphone 6でバッテリーを交換する手順が以下のムービー。背面パネルは2本のネジで取り外しでき、バッテリーは5本のネジで止められています。Replacing the Battery | The Fairphone (Gen. 6) - YouTubeネジを外し、接続端子を引き抜くだけでバッテリーを取り換えられます。給電に使われるUSB-Cポートやスピーカーも交換可能。Replacing the Loudspeaker and USB-C Port | The Fairphone (Gen. 6) - YouTubeFairphone 6に搭載されているSoCはQualcommのミッドレンジ向けSoCであるSnapdragon 7s Gen 3で、RAMは8GB。ストレージは256GBで、SDXCカードを使えば最大2TBまで拡張できます。カメラは、背面が50メガピクセルのメインカメラ(広角)と13メガピクセルの超広角カメラ。、前面が32メガピクセルのホールパンチカメラ。前世代はすべて50メガピクセルだったので、カメラ性能はやや落ちています。ただし、Fairphone 6は背面がモジュール式になっており、カメラモジュールの交換が可能です。Replacing the Cameras and Earpiece | The Fairphone (Gen. 6) - YouTubeカメラのレンズは背面パネル下のトップユニットについており、このトップユニットも交換することもできます。Replacing the Top Unit | The Fairphone (Gen. 6) - YouTubeディスプレイは6.231インチ・リフレッシュレート120HzのLTPO OLED(有機EL)ディスプレイで、解像度は1116x2484ピクセル、最大輝度は1400ニト。もちろんディスプレイも交換できるので、画面が破損しても簡単に修理できます。Replacing the Display | The Fairphone (Gen. 6) - YouTubeさらに、バッテリーのフタになっている背面パネルは、カードホルダーやフィンガーループなどのモジュールと取り換えられます。以下は、Fairphone 6にカードホルダーを装着するムービー。Installing the Card Holder | The Fairphone (Gen. 6) - YouTubeストラップは背面パネルのネジに固定する形で取り付けることができます。Installing the Lanyard | The Fairphone (Gen. 6) - YouTube