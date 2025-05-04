¥ê¥ß¥Ã¥È¥ì¥¹¡¦¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡ª¡Öµ²±ÎÏ¤Î°¤¤¿Í¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×
¡Ö²áµî24»þ´Ö¤Ç1Ëü¸Ä¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¡¢º£¸å¿ô½µ´Ö¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ËÇÛÁ÷¤µ¤ì¤ë¡×¤È³¤³°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜÉ¸Ã£À®¤ä¤è¤êÎÉ¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Î¡¢AI¥é¥¤¥Õ¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥ß¥Ã¥È¥ì¥¹¡¦¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¡ÊLimitless Pendent¡Ë¡×¡£ÊÆ¹ñ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¦Limitless¤¬³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÆ¯¤¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¼þ°Ï¤Î¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤ò¤¹¤Ù¤ÆµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¡£
²ñµÄ¤ä¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤ÎÅÅÏÃ¡¢°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤Ê¤É¡¢À¸³è¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÏ¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥á¥âÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤·¡¢¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡Ä¡Ä¡©¡×¤È»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤Ê¤É¤âÊØÍø¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÏ¿²»µ¡¤È°ã¤¦¤Î¤¬¡¢AI¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£¤½¤ÎÆü¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤òÀ°Íý¤·¤ÆµÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶Éñ¤¦¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤«¥Ò¥ó¥È¤âÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Û£Ëæ¤Êµ²±¤Î¤Þ¤Þ²á¤´¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÆü¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤äÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÈ¿¾Ê¤·¤¿¤ê²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Æ¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡£
¤ª¤è¤½1Ç¯Á°¤Ë¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤È¤¤âÀ¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤ÎiOSÈÇ¡Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤È¥«¥Ê¥À¤Ç¤¹¤Ç¤ËÈ¯Á÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤Ï2025Ç¯4·î¡Á9·î¤ËÈ¯Á÷Í½Äê¡Ê¾ÜºÙ¡Ë¡£ÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î¼ê¸µ¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¤³¤ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡¢Ëº¤ì¤¬¤Á¤ÊÆü¡¹¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±¤È¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
±ÑÂç½°»æ¥¶¡¦¥µ¥ó¤Îµ¼Ô¤Ï¡Ö»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¶Ã¤¯¤Û¤Éµ²±ÎÏ¤Î°¤¤¿Í¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×¤È¸À¤¤¡¢¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ëºÝ¡¢¼«Ê¬¤Îµ²±¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤â¤¦¤½¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¡¢µ²±¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤ÆµÏ¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Í¼¿©¤Î»ÙÅÙ¤ÇË»¤·¤¤¤È¤¤Ë»Ò¤É¤â¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤Ä¤¤Ìµ»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¡¢¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÎÁÍý¤È»Ò¤É¤â¤ÎÁê¼ê¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼¡¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤òÎÉ¹¥¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
·üÇ°ÅÀ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ¯¸À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤ÎÈ¯¸À¤â¤¹¤Ù¤ÆÏ¿²»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡£¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬Ï¿²»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤½¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÅÜ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï±Ñ¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¿ÍYouTuber¤¬»È¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤È¥Ò¥ó¥Ç¥£¡¼¸ì¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±À½ÉÊ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
³°´Ñ¤ÏÄ¾·Â3cm¤Î´Ý¤¤¥¯¥ê¥Ã¥×·¿¤Ç¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥·¥ã¥Ä¤ËÉÕ¤±¤Æ»È¤¤¤Þ¤¹¡£¾æÉ×¤Ç·ÚÎÌ¤Ê¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¤Ç¡¢±«¤ä¥Û¥³¥ê¤Ê¤É¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï1ÆüÃæ»È¤¨¤Þ¤¹¡£USB½¼ÅÅ¼°¤Ç¡¢Bluetooth¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÊÌäÂê¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤¤Êý¤µ¤¨´Ö°ã¤ï¤º¡¢¼þ°Ï¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òËº¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤Ê¤³¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼ç¤Ê»²¹Íµ»ö¡Û
The Sun. ON THE RECORD I tried new ¡ò150 AI memory aid gizmo that records your EVERY word & then tells you off - it¡Çs clever but also terrifying. April 26 2025
Limitless AI.
PLAUD NOTE AI ¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼ ¥ï¥ó¥¿¥Ã¥ÁÏ¿²» Ê¸»úµ¯¤³¤· ÀèÃ¼LLM¤Ë¤è¤ëÍ×Ìó IC¥ì¥³¡¼¥À¡¼ ·ÈÂÓ/PC¥¢¥×...
Amazon³ÚÅ·»Ô¾ì
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏËÜ¥µ¥¤¥È¡ÊGetNavi web¡Ë¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¹¹ð¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥ó¥¯¤«¤é¾¦ÉÊ¤ò¹Ø⼊¤¹¤ë¤È¡¢Çä¾å¤Î⼀Éô¤¬ÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éGetNavi web¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¢¨²Á³Ê¤Ê¤É¤ÎÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Ï·ÇºÜ»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºß¸ËÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£