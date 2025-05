「過去24時間で1万個が売られて、今後数週間で世界中に配送される」と海外で注目を集めるウェアラブルデバイスがあります。目標達成やより良い毎日を送るための、AIライフコーチといえる存在になるかもしれません。

↑自分の言ったことをすぐに忘れてしまう人におすすめ(画像提供/Limitless/YouTube)

そのガジェットは、「リミットレス・ペンダント(Limitless Pendent)」。米国を拠点とするソフトウェア開発のスタートアップ・Limitlessが開発しました。このガジェットの働きは、ユーザーと周囲の人との会話をすべて記録すること。

会議やクライアントとの電話、医師の診察など、生活のあらゆるシーンについて記録してくれるから、その日に起きたことを忘れないようにメモ代わりにできるし、「あのときどうだったっけ……?」と思い出せないときなども便利に使えます。

さらに、一般的な録音機と違うのが、AIが搭載されている点。その日に起きたことを整理して記録するだけではなく、どのように振舞うべきだったかヒントも提示されるのです。

曖昧な記憶のまま過ごすのではなく、その日に起きたことや発言したことをしっかり振り返り、さらに反省したり改善に役立てたりできるというのが、このガジェットの役割です。

およそ1年前に商品についてリリースされたときも世界中で話題をさらいました。このペンダント(ブラックカラーのiOS版)は米国とカナダですでに発送されており、その他の国には2025年4月〜9月に発送予定(詳細)。注文していた人の手元に少しずつ届けられており、再び注目を集めているようです。

そして、いち早くこれを使用した人からは、忘れがちな日々のあらゆることを記録してくれることに対して好意的に受けとめる声が多く届けられている模様。

英大衆紙ザ・サンの記者は「私のように驚くほど記憶力の悪い人にはピッタリ」と言い、あるコンテンツクリエイターは「今まではコンテンツを作る際、自分の記憶に頼っていたけれど、もうその必要がない」とSNSに投稿。日常生活の何気ない場面で、記憶しておきたいことをすべて記録してくれることを評価する声が多くあります。

また、夕食の支度で忙しいときに子どもから話しかけられて、つい無視してしまったときなど、ペンダントは「バランスを取りながら料理と子どもの相手ができるとよかったですね」というようなアドバイスをしてくれるそう。だからこそ、次に同じようなシーンに遭遇したとき、ユーザーは自分の行動を変えて、家族や周囲の人との関係を良好にできるかもしれません。

懸念点は、自分の発言だけでなく、周囲の発言もすべて録音されること。周囲の人は自分の声が録音されているとは知らないので、もしそれに気付いたら怒ってしまうかもしれません。

現在のところ、このガジェットは英語に対応しており、インド人YouTuberが使ったところ、「英語とヒンディー語のスクリプトができた」と話しています。同製品のウェブサイトによると、日本語には対応していないようです。

外観は直径3cmの丸いクリップ型で、ジャケットやシャツに付けて使います。丈夫で軽量なアルミニウム製で、雨やホコリなどにも強く、バッテリーは1日中使えます。USB充電式で、Bluetoothにも対応。

マイナーな問題も散見されるようですが、使い方さえ間違わず、周囲への配慮を忘れなければ、うまく活用していけそうなこのガジェット。今後の動向に注目です。

【主な参考記事】

The Sun. ON THE RECORD I tried new £150 AI memory aid gizmo that records your EVERY word & then tells you off - it’s clever but also terrifying. April 26 2025

Limitless AI.

PLAUD NOTE AI ボイスレコーダー ワンタッチ録音 文字起こし 先端LLMによる要約 ICレコーダー 携帯/PCアプ... 27,500円(05/04 07:00時点) Amazon楽天市場 Amazonの情報を掲載しています

※この記事は本サイト(GetNavi web)でご覧になるとアフィリエイト広告が掲載されています。リンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。 ※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。