¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ø¤³¤È¡¢¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤¬¡Ö¶¥¹ç¤Î¥¯¥ìー¥à¤«¤é¡ÈÇä¤ì¤ë¥³¥Ôー¡É¤òÅð¤àÊýË¡¡×¤ÈÂê¤·¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇºÇ¿·¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÎáÏÂ¤Î¸ÜµÒ¤ò°ú¤­ÉÕ¤±¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤·¤Æ¡ÖÃÏÍë²óÈò·¿¥³¥Ôー¡×¤Î½ÅÍ×À­¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£

¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤Ï¡¢¡Öº£¤ÎÎáÏÂ¤ÎµÒ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤òµá¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÃÏÍë¤ò¤¤¤«¤Ë²óÈò¤¹¤ë¤Î¤«µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥¯¥ìー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁ´Éô°ú¤Ã¤³È´¤­¡¢¤½¤Î¥¯¥ìー¥à¤ò¥³¥Ôー¤È¤·¤Æ»È¤¦¡×¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¡Ö¶¥¹ç¤Î¥¯¥ìー¥àµÕÅ¾¥³¥ÔーË¡¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¼êË¡¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¶ñÂÎÅª¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¸ý¥³¥ß¤ò²òÀÏ¤·¡¢¸ÜµÒ¤¬ÉÔËþ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò½¦¤¤¾å¤²¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë²ò·èºö¤ò¼«¼Ò¤Î¶¯¤ß¤È¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤ÏÃ±¤Ë¥³¥Ôー¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¡Ö¼Ò°÷¤Î¶µ°é¤ä¥Áー¥à¤Î²þÁ±¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡×¤È¡¢¤½¤Î±þÍÑÈÏ°Ï¤Î¹­¤µ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¡£¹ØÇã¹ÔÆ°¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ³Î¤ËÍý²ò¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç»Üºö¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿±þ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤·¤¿¡£

Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢Ì¤¹ØÆþ¼Ô¥ì¥Ó¥åー¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥óÎ¨¸þ¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Öº£²ó¤Î¤ä¤êÊý¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤éÈ¿±þ¤¬¼è¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

02:09

ÎáÏÂ»þÂå¤ÎºÇ¶¯¥³¥Ô¡¼Ë¡Â§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ
04:44

¤ªµÒÍÍ¤Î¿´Íý¤ò¤Ä¤«¤àÃÏÍë²óÈò·¿¥³¥Ô¡¼¤Î½ÅÍ×À­
08:20

¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥³¥Ô¡¼ÀïÎ¬

´ØÏ¢µ­»ö

¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ø¤¬¸ì¤ë¡Ø±Ä¶ÈÀ®¸ù¤Î5¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¤ÇÇä¾åÇÜÁý¤òÁÀ¤¨¡ª

¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ø¤¬¸ì¤ë¡Ø±Ä¶ÈÀ®¸ù¤Î5¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¤ÇÇä¾åÇÜÁý¤òÁÀ¤¨¡ª

 ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ø¡¦¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖAI¤¹¤éÄ¶¤¨¤ë¼Ì¿¿³èÍÑË¡¡×

¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ø¡¦¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖAI¤¹¤éÄ¶¤¨¤ë¼Ì¿¿³èÍÑË¡¡×

 ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ø¡¦¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æー¥¶ー¤òÁý¤ä¤¹¸°¤ò¸ø³«¡×

¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ø¡¦¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æー¥¶ー¤òÁý¤ä¤¹¸°¤ò¸ø³«¡×
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ø¤ÎÈó¾ï¼±¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹³Ø_icon

¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ø¤ÎÈó¾ï¼±¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹³Ø

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 8.36Ëü¿Í 761 ËÜ¤ÎÆ°²è
¸½¾ì¤Ç»È¤¨¤ë¼ÂÁ©¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ª½¸µÒ¡¦ÈÎÇä¡¦¾¦ÉÊÀß·×¡¦¥³¥ó¥»¥×¥ÈÁ´¤Æ¤Î¤ªÇº¤ß¤ò°ìÈ¯²ò·è¡ª¡Ú¤ê¤å¤¦ÀèÀ¸¡Û¸½ºßCMO¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È»ö¶È¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤Î»ØÆ³¡¢M¡õA¡¢IPO¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤âÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ë½Ð»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
youtube.com/channel/UCW3MY7gdx-Gmha9IIx-EGfg YouTube