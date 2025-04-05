¡Ö¥Ð¥«¤ÏÌµ»ë¤·¤í¡× ´Ú¹ñ¿Í½÷À¥Õ¥¡¥ó¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ËÎÞ¡Ä¸µ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Áª¼ê¤¬Îå¤Þ¤¹
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°4Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤À¡£
¤½¤Î¥·¥Æ¥£¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë´Ú¹ñ¿Í½÷À¥Á¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¤¤µ¤ó¤¬¡¢¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤ä¥·¥Æ¥£Áª¼ê¤È¤ÎÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î»ÜÀß¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤ÏÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¤³¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢ºòÈÕ¤«¤é°ìÆüÃæ¡¢¿´ÇÛ¤äÎå¤Þ¤·¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¡¢ÊÖ¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊSNS¤È¤·¤Æ¡ËX¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÀµÄ¾¡¢¤Ê¤¼Â¾¿Í¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï18¡Á19»þ´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤À¤±¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£
¥·¥Æ¥£¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ8Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Î¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥àË¬Ìä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ì´¤¬³ð¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¡¢²æ¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë°¤¤»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ Ìá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¿Í¼ïº¹ÊÌÌäÂê¤Ï2²óÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏËÜÅö¤Ë¥·¥Æ¥£¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£
º£Æü¤Ï¤¹¤´¤¯Æ°ÍÉ¤·¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¤ÎÅ·µ¤¤ÏÀ²¤ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
X¾å¤Ëµö²Ä¤Ê¤¯¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤Ë¿Íº¹ÊÌÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤â¸ò¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸µ¥·¥Æ¥£¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥¨¥á¥ê¥¯¡¦¥é¥Ý¥ë¥È¡Ê¸½¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¡Ë¤¬¡Ö¡Ê¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ò¤¹¤ë¡Ë¥Ð¥«¤ÏÌµ»ë¤·¤í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¥ç¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Öhappiness¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖºÇ¤â·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×5¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à
°ìÊý¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¤¿¥·¥Æ¥£·Ï¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÈà½÷¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï°Õ¿Þ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¼«Ê¬¤âÉé¤¦¤¬¡¢»ä¤ò¿Í¼ïº¹ÊÌ¼çµÁ¼Ô¤È¸Æ¤ó¤À¿Í´Ö¤â¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤ËÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Á´ÂÎÁü¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤ÊÈóÆñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤À¤È²ò¼á¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´ÍÆ¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ÎÎ®¹Ô¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯Á°¤Ë¡¢¿¿·õ¤Ë¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡Ê»ä¤â¤½¤¦¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£Èà½÷¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬»öÂÖ¤ò°²½¤µ¤»¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙÈà½÷¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿Êý¤â±³¤ÇÈà½÷¤ËÉÔÉ¬Í×¤Ê½ý¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°ìÉôÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£