¡Úºå¿À¡ÛÉÔ±¿È½Äê¤ÇËÜµòÃÏ³«Ëë£³Ï¢Àï¤ÏÉé¤±±Û¤·¡Ä¥Õ¥¡¥¦¥ëÈ½Äê¤Î¿¿Æéµå¿³¡Ö¤½¤ì¤À¤±¡£¸«¤¿¤Þ¤Þ¡×
¡¡ºå¿À¤¬£³Æü¡¢£Ä£å£Î£ÁÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ç£²¡½£µ¤ÈÇÔÀï¡£ÉÔ±¿¤ÊÈ½Äê¤â¤¢¤ê¡¢ËÜµòÃÏ³«Ëë£³Ï¢Àï¤ÏÉé¤±±Û¤·¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤Î¥×¥ì¡¼¤Ïºå¿À¤¬º´Æ£µ±¤Î£²¹æ£²¥é¥ó¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿Ä¾¸å¡¢£¹²ó¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï£´ÈÖ¼ê¤Î¥²¥é¡£Á°Æü£²Æü¤Î»î¹ç¤Ç£´Ï¢ÂÇ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢£³¼ºÅÀ¤·¤¿¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬°ì»à¤«¤éµÜºê¤Î°ÂÂÇ¤ÇÁö¼Ô°ìÎÝ¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÂÇÀÊ¤Ëº´Ìî¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡£²¥Ü¡¼¥ë£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î£¹µåÌÜ¡¢¥²¥é¤¬Åê¤¸¤¿³°³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤«¤Ë»×¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¿¿Æéµå¿³¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Á¥Ã¥×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÎÈ½Äê¡£»°¿¶¤È»×¤¤¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ê¤«¤±¤¿º´Ìî¤ÏÂÇÀÊ¤Ë°ú¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Åêµå¤ÏÃÏÌÌ¤Ë¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Êá¼ê¤Î±É»Þ¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿³È½¥µ¥¤¥É¤«¤é¸«¤Æ¤âÈ½ÃÇ¤ÎÆñ¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤À¡£
¡¡¿¿Æé¾¡Ì¦µå¿³¡Ê£µ£¶¡Ë¤Ï»î¹ç¸å¡¢¼èºà¿Ø¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡Ö¡Êº´Ìî¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿µå¤ò¡Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¼è¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦³ÎÇ§¡Ê¤òÆ£Àî´ÆÆÄ¤«¤é¤µ¤ì¤¿¡Ë¡£¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤ì¤À¤±¡£¸«¤¿¤Þ¤Þ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£È½Äê¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¸¡¾Ú¤È¤Ï¤Ê¤é¤ºÂÐ¾Ý³°¤Î¥×¥ì¡¼¤Î¤¿¤á¡¢¿³È½¤ÎºÛÄê¤¬ºÇ½ª·èÄê¤È¤·¤Æ¥ë¡¼¥ëÄÌ¤ê¤Ë±¿ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤Ï¥×¥ì¡¼¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ò½Ð¤Æ¿¿Æéµå¿³¤Ë³ÎÇ§¡££´¿Í¤Î¿³È½¤Ë¤è¤ë¶¨µÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢È½Äê¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Î¤Þ¤Þ¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº´Ìî¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é£±£±µåÌÜ¤òÁª¤ó¤Ç»Íµå¡£¤½¤³¤«¤é¥²¥é¤Ï»³ËÜ¤Î£²ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç£³ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢»î¹ç¤ÎÂçÀª¤Ï·è¤·¤¿¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÏÊ¿ÀÅ¤òÁõ¤¤¤Ä¤ÄÉ½¾ð¤ËÉÔËþ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¶õ¿¶¤ê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤¦¡¢¤¢¤ì°Ê¾å¡¢¤ä¤ê¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¶¨µÄ¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤âÊÑ¹¹¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£Èó¾ï¤ËÂç»ö¤Ê¥¢¥¦¥È¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥²¥é¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê°ú¤ÃÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¤â¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê£±µå¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡³«Ëë£¶»î¹çÌÜ¤Çº£µ¨½é¤Î¼Ú¶â¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤Þ¤À½øÈ×¤Ç²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ê¤É¤Ê¤¤¡££´Æü¤«¤é¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¼ó°Ì¡¦µð¿Í¤òÁê¼ê¤Ë£³Ï¢Àï¡£¤³¤Î¤¦¤ÃÊ°¤Ïº£µ¨½é¤È¤Ê¤ëÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¡ÖÅÁÅý¤Î°ìÀï¡×¤ÇÀ²¤é¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£