»°ãø·°¤ËàÉÔ±¿á¤ÊÈ½Äê¡¡¹¥¥×¥ì¡¼¤â¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç£Ð£Ë¤â¤é¤¨¤º¡ÖËâË¡¤ò¤Ä¤¯¤ê¤À¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ»°ãø·°¡Ê£²£·¡Ë¤Ï£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡Ë¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¥Ó¥éÀï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤â¤Î¤ÎàÉÔ±¿á¤ÊÈ½Äê¤â¤¢¤Ã¤Æ£°¡½£³¤È´°ÇÔ¤·¡¢¥ê¡¼¥°£¶»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º¸£Í£Æ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿»°ãø¤ÏÁ°È¾£²£¸Ê¬¤Ë¤Ï¸åÊý¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿ÊÆþ¤¹¤ë¤ÈÅ¨¤ËÅÝ¤µ¤ì¤ë¤â¼ç¿³¤ÎÈ½Äê¤Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£»°ãø¤âÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¼¨¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤â¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£°¡½£±¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾£±£°Ê¬¤Ë¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿»°ãø¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤«¤éÎ®¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òºÇ¸å¤ÏÌ£Êý¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ê£Ö£Á£Ò¡Ë¤Ë¤è¤ê»°ãø¤Î¥Ï¥ó¥É¤Ç¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥µ¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ó£õ£ó£ó£å£ø£×£ï£ò£ì£ä¡×¤Ï»°ãø¤Ë£¶ÅÀ¤òÉÕ¤±¡¢À£É¾¤Ç¡Ö½øÈ×¤ËËâË¡¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÇºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ïà¥Þ¡¼¥¸¥µ¥¤¥É¥À¡¼¥Ó¡¼á¤Ç¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ë£±¡½£°¤Ç¾¡Íø¡£½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ±óÆ£¹Ò¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¸åÈ¾£´£¸Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£Æ±£Í£Æ³ùÅÄÂçÃÏ¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÆ±£Ä£Æ¿û¸¶Í³Àª¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ë£±¡½£±¤Î¥É¥í¡¼¡£³ùÅÄ¤Ï¸åÈ¾£±£´Ê¬¡¢¿û¸¶¤Ï¸åÈ¾£´£µÊ¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£