¡Ô¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±ÀÆÆ£¤¬ÉÔÆ±°ÕÀ¸òºá¤Çµ¯ÁÊ¡Õ20Âå½÷À¤È¤Î¡È¼¨ÃÌ¸ò¾Ä¡É¤¬·èÎö¤·¤¿ÇØ·Ê¡Ä¸½ºß¤Ï¡ÈÉ½ÉñÂæ¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤¡É¤È·ÝÇ½°Ê³°¤Î»Å»ö¤Ë½¾»ö
¡¡20Âå¤Î½÷À¤ËÀÅª¤ÊË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÀÆÆ£¿µÆó¡Ê42¡Ë¡£3·î26Æü¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤¬ÀÆÆ£¤òÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤ÈÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îºá¤ÇºßÂðµ¯ÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ä¤ÆÌÜ·â¤µ¤ì¤¿ÀÆÆ£¿µÆó¤ÈÀ¥¸Í¥µ¥ª¥êÉ×ÉØ¿åÆþ¤é¤º¤ÎÇã¤¤Êª¥·¡¼¥ó¡£Â¾¡¢ÀÆÆ£¤ÈÀ¥¸Í¤Î·ëº§¼°¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç±Ç¤ë¡¢ÂÀÅÄ¤È¤ª¤¿¤±¤Ê¤É
¡ÖÀÆÆ£Èï¹ð¤ÏºòÇ¯7·î¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤ÎÏ©¾å¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î»£±Æ¤Ë»È¤¦¥í¥±¥Ð¥¹¤Î¼ÖÆâ¤Ç20Âå¤Î½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡ºòÇ¯10·î¡¢ÁûÆ°¤ò¼õ¤±¤¿µÈËÜ¶½¶È¤ÏÀÆÆ£Èï¹ð¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤ÏÂÀÅÄÇîµ×¡Ê41¡Ë¤È¤ª¤¿¤±¡Ê42¡Ë¤Î2¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¤¿¤±¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢¡Ø¤â¤¦ÏÃ¤¹¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¡¢ÁûÆ°¸å¡¢ÀÆÆ£¤È°ìÅÙ¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÀÅÄ¤ÏÀÆÆ£¤È¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶á¶·¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»öÌ³½ê¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ëµ÷Î¥´¶¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢ÀÆÆ£¤¬¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ù¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ÏÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¼¨ÃÌ¸ò¾Ä¤¬·èÎö¤·¤¿ÍýÍ³
¡¡ÀÆÆ£Èï¹ð¤¬É½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤ÆÈ¾Ç¯¶á¤¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÀÆÆ£Èï¹ð¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤ëÃæ·ø·Ý¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖÁûÆ°Ä¾¸å¤ÏÀÆÆ£¤â½ý¿´¤ÇÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï·Ý¿ÍÃç´Ö¤ä·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤é¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿©»ö¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´é¤³¤½Èè¤ì¤¬±£¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿©»ö¤â¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ò¤È¤Þ¤º°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ýÆþ¸»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï·ÝÇ½¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿¿µ¶¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬°ìÉôÊóÆ»¤ÇÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀÆÆ£¤Ë¤âÀ¸³è¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤éÌµ¿¦¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£É½ÉñÂæ¤ËÌá¤ë¤Î¤¬¸·¤·¤¤¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÀÆÆ£Èï¹ð¤È¸òÎ®¤Î¤¢¤ëÃæ·ø·Ý¿Í¡Ë
¡¡ÀÆÆ£Èï¹ð¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤¤¤À¡¢¶á¤·¤¤¿ÍÊª¤Ë°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÜ¿Í¤Ïº£²ó¤Îµ¯ÁÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£ÀÆÆ£¤òÃÎ¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÀÆÆ£¤ÏÈï³²¤òÁÊ¤¨¤ë½÷ÀÂ¦¤È¼¨ÃÌ¤òÀ®Î©¤¹¤Ù¤¯¡¢ÊÛ¸î»Î¤ò²ð¤·¤Æ¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½÷ÀÂ¦¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿³Û¤¬ÀÆÆ£Â¦¤ÎÁÛÄê¤·¤¿³Û¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÆÆ£¤â¡È¤³¤Î¶â³Û¤Ç¤Ï¼¨ÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Æ¤·¤¤¿Í¡¹¤«¤é¡È¼¨ÃÌ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê½õ¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÆÆ£¤ÏË¡Äî¤Ç°Õ¸«¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡º£²ó¡¢ÀÆÆ£Èï¹ð¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤Ï5Ç¯°Ê¾å¤ÎÍ´ü¹´¶Ø¤Ç¡¢Íºá¤È¤Ê¤ì¤Ð´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬¤Ä¤«¤º¼Â·º¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£2019Ç¯2·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡¦¿·°æ¹ÀÊ¸¤â¡¢Æ±ºá¡ÊÅö»þ¤Ï¶¯À©À¸òºá¡£2023Ç¯7·î¤ËÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤Ë²þÀµ¡Ë¤ËÌä¤ï¤ì¡¢ºÛÈ½¤Î²áÄø¤Ç½÷À¤È¼¨ÃÌ¤âÀ®Î©¤·¤¿¤¬¡¢Ä¨Ìò4Ç¯¤¬³ÎÄê¤·ÀÅ²¬·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À²Ã³²¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤´Ö¤ÎÌÜ¤Ï¸·¤·¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤ÆºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¨¡¨¡¡£