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[¸¶Ê¸¡§With a record of making money and stirring the pot, Demna is ¡Æexactly what Gucci needs,¡Ç says Kering CEO]
Danny Parisi¡ÊËÝÌõ¡§¥¸¥§¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ÊÔ½¸¡§ÅçÅÄÎÃÊ¿¡Ë