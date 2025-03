記事のポイント



グッチ(Gucci)がようやく獲得した新しいクリエイティブディレクターのデムナ氏は、ベトモン(Vetements)で名をあげたあと、バレンシアガ(Balenciaga)で10年間にわたって実権を握り、大きな影響力を振るったデザイナーだ。

グッチにとって必要な人材とは

同ブランドは最近になってクリエイティブディレクターを相次いで交代。デムナ氏は、2025年2月にケリング(Kering)の最大のブランドであるグッチの売上が低下していたさなかに同ブランドを離れたサバト・デ・サルノ氏の後任となった(正式な移籍はことし7月以降の予定)。最近公開されたグッチの2025年秋冬のコレクションは、特定のクリエイティブディレクターが担当せず、社内のデザインチームによってデザインされている。前任のサルノ氏は、長期にわたってクリエイティブディレクターを務めており、アレッサンドロ・ミケーレ氏に代わって2023年に就任してから、グッチを率いていてた。なお、ミケーレ氏はその後バレンティノ(Valentino)に移っている。バレンシアガでのデムナ氏の指揮はケリングにとって財務的には成功で、在職中にブランドの年間収益は約3億5000万ドル(約525億円)から20億ドル(約3000億円)以上の成長を促した。しかし一方で、議論の種にもなった。2022年に起きた 一連の騒動 はニュースの見出しを飾った。これには、BDSM(ボンデージ、サドマゾなどの性的嗜好)とテディベアが関わる、不愉快な領域に踏み込んだキャンペーンがあり、その後も、不注意にも児童ポルノへの関連性が含まれていたキャンペーンがあった。これらの失敗が続けざまに起こったため訴訟騒ぎとなり、デムナ氏とケリングの経営役員が謝罪する羽目になったうえ、デムナ氏自身も衣服に注力するため自らの過激な傾向を改めるに至った。ただ、このような騒ぎを起こす人物こそ、グッチに必要なものかもしれない。同ブランドは前任のミケーレ氏のもとで、イタリアでもっとも大きな収益をあげているファッションブランドのひとつに成長した。しかし、ミケーレ氏が退社してからグッチは低迷しはじめ、ブランドの売上は昨年には23%減少した。後任であるデムナ氏は現状、財務的に成功するとともに記憶に残り、記事の見出しを飾るようなショーとコレクションを作り出せる能力を証明しており、道標を必要としているグッチにとって恵みとなるかもしれない。米グロッシーやほかメディアへ共有された声明において、ケリングのCEOを務めるフランソワ・アンリ・ピノー氏は「グループの成功への貢献は莫大なものだった。彼のクリエイティブな能力は、まさにグッチが必要とするものだ」と述べている。[原文:With a record of making money and stirring the pot, Demna is ‘exactly what Gucci needs,’ says Kering CEO]Danny Parisi(翻訳:ジェスコーポレーション 編集:島田涼平)