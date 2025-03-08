¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ñ¶â·«¤ê¤Ë²«¿®¹æ¡Ä9³äÄ¶¤â¤Î¹¹ð¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Î¥Ã¦¡¢CMºÆ³«¤â¸«ÄÌ¤·Î©¤¿¤º¡Ê¿¹²¬±Ñ¼ù¡¿·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡Ú·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î³Ë¿´¡Û
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆü»Þµ×»á¡ÈÂàÇ¤¡É¤á¤°¤ê³ô²ÁÍð¹â²¼¡Ä¥Õ¥¡¥ó¥É¤ªËÏÉÕ¤¤Î¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤Ë¡Ö¼Â¤ÏÅê»ñ²¼¼ê¤Ç¤Ï¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤Ï2·î27Æü¡¢¼èÄùÌò²ñ¤ò³«¤¡¢½ªÎ»¸å¤Ë²ñ¸«¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¤Ï¡¢ÃæµïÀµ¹»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ÈÆ±¼ÒÂÐ±þ¤ò½ä¤ëÌäÂê¤Ç¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤¬CM½Ð¹Æ¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2·î¤Î¹¹ð¼ýÆþ¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç90¡ó¶¯¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î±Ä¶ÈÉôÌç¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬1²óÌÜ¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿1·î17Æü°Ê¹ß¡¢1·îËö¤Þ¤Ç¤ËCM¤ò¸ø¶¦¤ÎAC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹¹ð¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤¿¿ô¤Ï311¼Ò¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÎãÇ¯2·î¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Ï400¼Ò°Ê¾å¤ò¿ô¤¨¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï2·î25Æü¸½ºß¤Ç72¼Ò¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢4·î°Ê¹ß¤Î²þÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢3·î¤Ë·èÄê¤ò¤º¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¹ð¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸«ÄÌ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö2025Ç¯3·î´ü¤Ï¤É¤¦¤Ë¤«¹õ»ú¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Íè´ü¤ÎÀÖ»ú¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÊÂç¼ê¾Ú·ô´´Éô¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤¬ÍÎÏ¤À¡£
¡¡9³äÄ¶¤â¤Î¹¹ð¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Î¥Ã¦¤Ç¡¢·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ñ¶â·«¤ê¤À¡£¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤Ï1·î30Æü¤Ë25Ç¯3·î´ü¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤ò²¼Êý½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹¹ð¼ýÆþ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ëÆÃÄê¤ÎÈÖÁÈ¤ËÂÐ¤¹¤ëCM¤Î¥Í¥Ã¥È¥¿¥¤¥à¹¹ð¤¬´ü½é¤ËÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê108²¯±ß¾¯¤Ê¤¤537²¯±ß¡¢¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥¤¥à¹¹ð¤¬5²¯±ß¸º¤Î95²¯±ß¡¢ÈÖÁÈ¤òÆÃÄê¤·¤Ê¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¹¹ð¤¬120²¯±ß¸º¤Î620²¯±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¹¹ð¼ýÆþÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢´ü½éÍ½ÁÛ¤è¤ê233²¯±ß¾¯¤Ê¤¤1252²¯±ß¡Ê24Ç¯3·î´üÂÐÈæ15¡ó¸º¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¤À¤¬¡¢¡Ö2·î¤Î¹¹ð¤Î¸º¾¯Éý¤ÏÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²¼Êý½¤Àµ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¡Ê»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢3·îËö¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤«¤éÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¡×¡Ê¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯´´Éô¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¶ÈÀÓ¤ÎÀè¹Ô¤¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¡¡Âç¼ê¿®ÍÑ¾ðÊóµ¡´Ø¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ñ¶â·«¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢1·î31Æü¤Ë¡Ö¡Ê»Ò²ñ¼Ò¤Î¡Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï±¿Å¾»ñ¶â¤ò½½Ê¬¤Ë¾å²ó¤ë¿å½à¤Ç¼ê¸µ¸½ÍÂ¶â¤òÊÝÍ¤·¡¢»ñ¶â·«¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ·üÇ°¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ´Åö¼Ô¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡Ê¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¤Î¡ËÊÝÍ¤¹¤ëÎ®Æ°»ñ»º¡¦¸ÇÄê»ñ»º¤òÇØ·Ê¤ËºâÌ³ÌÌ¤«¤é¤â¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¤È¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ñ¶â·«¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ·üÇ°¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È»ñ¶âÌÌ¤ËÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¸½¶â¡¦ÍÂ¶â¤Ï6²¯±ßÂ¤é¤º
¡¡¤À¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î24Ç¯3·î´ü·è»»¤Ç¤Ï¡¢¸½¶âµÚ¤ÓÍÂ¶â¤Ï5²¯7400Ëü±ß¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÂ¾Î®Æ°À»ñ»º16²¯1400Ëü±ß¤È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎCMS¡Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤Ë663²¯4500Ëü±ß¤ÎÍÂ¤±¶â¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¹¹ð¼ýÆþ¤Î·ã¸º¤Ë¤è¤ê»ñ¶â·«¤ê¤¬¥¿¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¤Ï¡¢24Ç¯3·î´üËö»þÅÀ¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ê¤É¤Î»Ò²ñ¼Ò89¼Ò¡Ê¤¦¤ÁÏ¢·ë37¼Ò¡¢»ý¤ÁÊ¬Ë¡Å¬ÍÑ2¼Ò¡ËµÚ¤Ó´ØÏ¢²ñ¼Ò50¼Ò¡Ê¤¦¤Á»ý¤ÁÊ¬Ë¡Å¬ÍÑ27¼Ò¡Ë¤òÍ¤·¡¢Ãæ³Ë¤È¤¹¤ë¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥µ¥ó¥±¥¤¥Ó¥ë¤Ê¤É¤ÎÉÔÆ°»º»ö¶È¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦´Ñ¸÷»ö¶È¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²¾¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÀÖ»ú¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊüÁ÷³°»ö¶È¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯´´Éô¡Ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ñ¶â·«¤ê¤Ë²«¿®¹æ¤¬¤È¤â¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ê¿¹²¬±Ñ¼ù¡¿·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë