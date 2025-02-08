¡ÚÂ®Êó¡Û¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡ÆüÅ´¡ÖÇã¼ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¿³Û¤ÎÅê»ñ¤Ç¹ç°Õ¡×US¥¹¥Á¡¼¥ë¤á¤°¤ê
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý·×²è¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤¬¡ÖÇã¼ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿³Û¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤ÎÇã¼ý·×²è¤ÏÆüËÜÀ½Å´¤¬US¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÁ´³ô¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¸«Ä¾¤¹¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éµî¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Çã¼ý¤Ç½êÍ¸¢¤¬ÆüËÜÀ½Å´¤Ë°Ü¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿´¾Ý¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÍè½µ¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤Î¥È¥Ã¥×¤È²ñ¤¤¡¢¡Ö¾ÜºÙ¤òÄ´À°¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£