»Ö¤ò¿·¤¿¤ËÂç¿Í¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¡ª¡¡Ãæ³Ø¹»2Ç¯À¸¤¬ ¡í¸µÉþ¡í ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À ¡íÎ©»Ö¼°¡í¡¡ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é´¶Æ°¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡ª¡Ê»³·Á¡¦Åìº¬»Ô¡Ë
»³·Á¸©Åìº¬»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÇÀè½µ¶âÍËÆü¡ÊÀè·î£³£±Æü¡Ë¤Ë¡¢Î©»Ö¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»Ö¤ò¿·¤¿¤ËÂç¿Í¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¡ª¡¡Ãæ³Ø¹»2Ç¯À¸¤¬ "¸µÉþ" ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À "Î©»Ö¼°"¡¡ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é´¶Æ°¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡ª¡Ê»³·Á¡¦Åìº¬»Ô¡Ë
£²Ç¯À¸¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬ÊÝ¸î¼Ô¤òÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î·è°Õ¤ä¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎ©»Ö¼°¡×¤Ï¡¢¿ô¤¨Ç¯¤Ç£±£µºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÎ×¤àÆüËÜ¸ÅÍè¤Îµ·¼°¡Ö¸µÉþ¡Ê¤²¤ó¤×¤¯¡Ë¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¹Ô»ö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î·è°Õ¤äÌÜÉ¸¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Åìº¬»ÔÎ©Âè»°Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¼«³Ð¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï£²Ç¯À¸£²£¶¿Í¤¬¿§»æ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿´Á»ú£±Ê¸»ú¤ò¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÁ°¤ÇÆ²¡¹¤È·è°Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î©»Ö¤Î¸ÀÍÕ¡Ö¡ØÍ§¡Ù¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¤¤¤Ä¤âÍ§Ã£¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤âÍ§Ã£¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é½õ¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆËÍ¤ÏÍ§Ã£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ì¤ëÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Î©»Ö¤Î¸ÀÍÕ¡Ö¤³¤ÎÊ¸»ú¤Ï¡Ø°ìÀ¸·üÌ¿¡Ù¤È¤¤¤¦»Í»ú½Ï¸ì¤«¤é¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤éÄü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ²¿»ö¤Ë¤â°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡ª
¤Þ¤¿¼°¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¼ê»æ¤¬°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¼êÅÏ¤µ¤ì¡¢À¸ÅÌ¤Ï¼«Ê¬¤Î¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃÎ¤ê¶»¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
Ìîß·¼Óµ¨¤µ¤ó¡Ö¡Ê¼ê»æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£·ÑÂ³¤·¤ÆÅØÎÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
Ìîß·¼Óµ¨¤µ¤ó¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£±£µÇ¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÉðÅÄßêÀ®¤µ¤ó¡Ö¡ØÙú¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤Ë¤âºÃÀÞ¤·¤Ê¤¤¤Ç¶¯¤¤°Õ»Ö¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤³¤Î´Á»ú¤Ë¤·¤¿¡£¼ê»æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
ÉðÅÄßêÀ®¤µ¤ó¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡Ö¼þ¤ê¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÈÄ³ÀÂçµ±¤µ¤ó¡Ö¼ê»æ¤ò¸«¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¤ç¤¦¤Î»Ö¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
ÈÄ³ÀÂçµ±¤µ¤ó¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡ÖÌ´¤òÄü¤á¤Ê¤¤¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Âç¿Í¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ëÂçÀÚ¤Ê¹Ô»ö¡ÖÎ©»Ö¼°¡×¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£