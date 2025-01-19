再び一軍を指揮することになった楽天・三木肇監督

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◆ ヤフーレ、加治屋ら新戦力も一軍スタート

　楽天は19日、2月1日から始まる春季キャンプのメンバー振り分けを発表。ドラフト1位の宗山塁内野手（21＝明治大）ら新人4選手が一軍メンバーに名を連ねた。

　また、新外国人のスペンサー・ハワード投手（28）、ともに前ヤクルトのミゲル・ヤフーレ投手（26）と今野龍太投手（29）、前阪神の加治屋蓮投手（33）ら期待の新戦力も一軍スタート。新人合同自主トレで一部別メニュー調整となっていたドラフト2位・紱山一翔投手（22＝環太平洋大）は二軍スタートとなった。

　発表された一・二軍メンバーは以下の通り。

【一軍：沖縄金武キャンプ】

＜投手＝22人＞

岸孝之、スペンサー・ハワード、古謝樹、ニック・ターリー、早川隆久、中込陽翔、渡辺翔太、江原雅裕、加治屋蓮、松井友飛、藤平尚真、藤井聖、西垣雅矢、津留粼大成、坂井陽翔、辛島航、林優樹、今野龍太、内星龍、ミゲル・ヤフーレ、王彦程、西口直人

＜捕手＝4人＞

太田光、安田悠馬、石原彪、水上桂

＜内野手＝11人＞

小深田大翔、宗山塁、浅村栄斗、阿部寿樹、村林一輝、鈴木大地、マイケル・フランコ、黒川史陽、山粼剛、伊藤裕季也、渡辺佳明

＜外野手＝6人＞

辰己涼介、田中和基、中島大輔、吉納翼、武藤敦貴、小郷裕哉

【二軍：沖縄久米島キャンプ＞

＜投手＝17人＞

則本昂大、荘司康誠、小孫竜二、酒居知史、紱山一翔、弓削隼人、宋家豪、日當直喜、鈴木翔天、滝中瞭太、泰勝利、松田啄磨、大内誠弥、柴田大地、宮森智志、古賀康誠、蕭齊

＜捕手＝3人＞

田中貴也、堀内謙伍、江川侑斗

＜内野手＝10人＞

山田遥楓、ワォーターズ璃海ジュミル、入江大樹、青野拓海、小森航大郎、陽柏翔、平良竜哉、辰見鴻之介、永田颯太郎、岸本佑也

＜外野手＝4人＞

岡島豪郎、島内宏明、吉野創士、前田銀治