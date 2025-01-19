ドラ1・宗山は一軍、ドラ2・山は二軍スタート 楽天が春季キャンプのメンバー振り分け発表
◆ ヤフーレ、加治屋ら新戦力も一軍スタート
楽天は19日、2月1日から始まる春季キャンプのメンバー振り分けを発表。ドラフト1位の宗山塁内野手（21＝明治大）ら新人4選手が一軍メンバーに名を連ねた。
また、新外国人のスペンサー・ハワード投手（28）、ともに前ヤクルトのミゲル・ヤフーレ投手（26）と今野龍太投手（29）、前阪神の加治屋蓮投手（33）ら期待の新戦力も一軍スタート。新人合同自主トレで一部別メニュー調整となっていたドラフト2位・紱山一翔投手（22＝環太平洋大）は二軍スタートとなった。
発表された一・二軍メンバーは以下の通り。
【一軍：沖縄金武キャンプ】
＜投手＝22人＞
岸孝之、スペンサー・ハワード、古謝樹、ニック・ターリー、早川隆久、中込陽翔、渡辺翔太、江原雅裕、加治屋蓮、松井友飛、藤平尚真、藤井聖、西垣雅矢、津留粼大成、坂井陽翔、辛島航、林優樹、今野龍太、内星龍、ミゲル・ヤフーレ、王彦程、西口直人
＜捕手＝4人＞
太田光、安田悠馬、石原彪、水上桂
＜内野手＝11人＞
小深田大翔、宗山塁、浅村栄斗、阿部寿樹、村林一輝、鈴木大地、マイケル・フランコ、黒川史陽、山粼剛、伊藤裕季也、渡辺佳明
＜外野手＝6人＞
辰己涼介、田中和基、中島大輔、吉納翼、武藤敦貴、小郷裕哉
【二軍：沖縄久米島キャンプ＞
＜投手＝17人＞
則本昂大、荘司康誠、小孫竜二、酒居知史、紱山一翔、弓削隼人、宋家豪、日當直喜、鈴木翔天、滝中瞭太、泰勝利、松田啄磨、大内誠弥、柴田大地、宮森智志、古賀康誠、蕭齊
＜捕手＝3人＞
田中貴也、堀内謙伍、江川侑斗
＜内野手＝10人＞
山田遥楓、ワォーターズ璃海ジュミル、入江大樹、青野拓海、小森航大郎、陽柏翔、平良竜哉、辰見鴻之介、永田颯太郎、岸本佑也
＜外野手＝4人＞
岡島豪郎、島内宏明、吉野創士、前田銀治
楽天は19日、2月1日から始まる春季キャンプのメンバー振り分けを発表。ドラフト1位の宗山塁内野手（21＝明治大）ら新人4選手が一軍メンバーに名を連ねた。
また、新外国人のスペンサー・ハワード投手（28）、ともに前ヤクルトのミゲル・ヤフーレ投手（26）と今野龍太投手（29）、前阪神の加治屋蓮投手（33）ら期待の新戦力も一軍スタート。新人合同自主トレで一部別メニュー調整となっていたドラフト2位・紱山一翔投手（22＝環太平洋大）は二軍スタートとなった。
【一軍：沖縄金武キャンプ】
＜投手＝22人＞
岸孝之、スペンサー・ハワード、古謝樹、ニック・ターリー、早川隆久、中込陽翔、渡辺翔太、江原雅裕、加治屋蓮、松井友飛、藤平尚真、藤井聖、西垣雅矢、津留粼大成、坂井陽翔、辛島航、林優樹、今野龍太、内星龍、ミゲル・ヤフーレ、王彦程、西口直人
＜捕手＝4人＞
太田光、安田悠馬、石原彪、水上桂
＜内野手＝11人＞
小深田大翔、宗山塁、浅村栄斗、阿部寿樹、村林一輝、鈴木大地、マイケル・フランコ、黒川史陽、山粼剛、伊藤裕季也、渡辺佳明
＜外野手＝6人＞
辰己涼介、田中和基、中島大輔、吉納翼、武藤敦貴、小郷裕哉
【二軍：沖縄久米島キャンプ＞
＜投手＝17人＞
則本昂大、荘司康誠、小孫竜二、酒居知史、紱山一翔、弓削隼人、宋家豪、日當直喜、鈴木翔天、滝中瞭太、泰勝利、松田啄磨、大内誠弥、柴田大地、宮森智志、古賀康誠、蕭齊
＜捕手＝3人＞
田中貴也、堀内謙伍、江川侑斗
＜内野手＝10人＞
山田遥楓、ワォーターズ璃海ジュミル、入江大樹、青野拓海、小森航大郎、陽柏翔、平良竜哉、辰見鴻之介、永田颯太郎、岸本佑也
＜外野手＝4人＞
岡島豪郎、島内宏明、吉野創士、前田銀治