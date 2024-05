毎年5月の第1月曜日に開催されるファッションイベント「メットガラ(Met Gala)」は、歴史的にみればクリエイターにとって大きなイベントではない。ただし、オンライン上での話題については別だ。Xのプラットフォームでファッションについて議論する熱心なファッション愛好家たちによる非公式コミュニティ「ハイファッションTwitter(High Fashion Twitter)」は、2019年から @HFMetGala というアカウントでメットガラについて語ってきた。4万人が参加するこのコミュニティには、@ideservecoutureのハナン・ベソビッチ氏(Xのフォロワー数1万1200人)や@fashionroadmanのオドゥナヨ・オジョ氏(Xのフォロワー数6800人)などのコメンテーターがいる。

Threadsもメットガラ配信に本格参戦

アクティブユーザーは1億5000万人

メットガラがファッションコメンテーター主導のオンラインイベントとして進化していくにつれ、ハイファッションTwitterも成長してきたが、Threadsのようなほかのプラットフォームとの競争がないわけではない。メタ社のインスタグラムチームが開発したThreadsのファッションコミュニティも昨年から発展しており、今年、インスタグラムは新たなレベルのアクセスを提供することで、オンラインでのメットガラ関連のファッションにまつわるもっとも影響力のある意見をThreadsにもたらすという戦略を立てている。今年のイベントのスポンサーにTikTokが名を連ねていることも注目に値する。インスタグラムのファッションパートナーシップ・ディレクターを務めるエヴァ・チェン氏は次のように言う。「Threadsはすばらしいプラットフォームになっている。非常に健全でユーモアがあり、ポジティブで温かい。Threadsが賞のシーズンにうまく機能し、すべてのファッションのコメントが活発であるのを目にしてきた」。5月6日のメットガラ当日は、インスタグラムが企画したように、アップネクストデザイナー(インスタグラムのフォロワー数49万7000人)といったクリエイターたちが、インスタグラムとThreadsを通じてメトロポリタン美術館や関連会場からライブの最新情報を直接提供し、ファンと交流した。「アップネクストデザイナーは、マーク(セレブリティたちがこのイベントの準備によく活用しているマークホテル)の階下からThreadsでライブ配信する。インスタグラムは、タレントたちが舞台裏のコンテンツを投稿する際にいつも選んでいるプラットフォームだ」とチェン氏。「したがって、このカルチャーを捉えた象徴的な画像やリールはもちろんのこと、Threadsでは活気にあふれるコメンテーターを見ることができる」。「特にリールで非常に人気のあるコンテンツとして、正面向きのカメラを使ったものがあり、これは(制作するのに)独自のスキルを要する。(当社のメットガラ戦略に参加する)コメンテーターとクリエイターはこの点で非常に優秀で、メットガラに関する洞察に満ちた魅力的なコンテンツを用意している」。さらにマーク・ホテル(Mark Hotel)では、インスタグラムは毎年恒例のメットガラ・ウォッチパーティを主催、ファッションやポップカルチャーの著名クリエイター50人を招待する。招待客の中には、ホストのブレイクリー・ソーントン(@blakelythornton、インスタグラムのフォロワー数14万人)のほか、パーカー・キット・ヒル氏(@parkerkithill、フォロワー数46万5000人)、ペイトン・ディックス氏(@peytondix、フォロワー数6万5000人)、クラール・パールマッター氏(@tinyjewishgirl、フォロワー数14万4000人)らが含まれる。出席者はインスタグラムやThreadsでメットガラのレッドカーペットのルックについて専門的なコメントをすることが奨励されている。チェン氏はクリエイターたちが獲得するコンテンツのインプレッションに基づき、「このパーティは、我々が1年を通して行う最高のアクティベーションのひとつとなっている」と語った。2024年4月時点で1億5000万人のアクティブユーザーがいるThreadsは、Xと並んでディスカッションやコンテンツを共有するためのハブとなっている。ここ1年で、投票やアプリ内カメラ、タグなど、Threadsはユーザー同士の交流を深めるための数々の機能を展開してきた。インスタグラムを所有するメタ(Meta)は、4月に多くの国に展開したメタAIツールのテストドライブにメットガラを利用している。メットガラを視聴している人は誰でも、メタAIにガラのテーマである「Fashion Reawakened/Garden of Time(再び目覚めたファッション/時の庭)」に関連するトリビアを尋ねたり、シーズンファッションやメイクアップのトレンドに関するアドバイスを求めたりできるほか、未来の衣装のコンセプトを生成することもできる。[原文:Instagram wants to bring #Highfashiontwitter to Threads at the Met Gala]ZOFIA ZWIEGLINSKA(翻訳:Maya Kishida、編集:戸田美子)