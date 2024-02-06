¤½¤ó¤Ê¤Î¤¢¤ê¡© °ÛÎã¤Î·Á¤Çµ×¡¹¤ËàÃÏ¾åÇÈÉüµ¢á¤·¤¿À¾Æâ¤Þ¤ê¤ä¤Ï¡Ö×ÖÅÙ¾ÃÌÇ¡×¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤ì¤ë¤«
¤«¤Ä¤Æ½÷Í¥¤È¤·¤Æ¡Ö·î£¹¡×¤Ë¼ç±é¤·¤¿¤ê¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤âÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥í¡¼¥É¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿À¾Æâ¤Þ¤ê¤ä¡Ê30¡Ë¡£Èà½÷¤¬ÃÏ¾åÇÈ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ëµ×¡¹¤ÎàÉüµ¢á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤¬·ÝÇ½³¦¤ÇÌ©¤«¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¡Ç18Ç¯½Õ¤ËÆÈÎ©¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¥Æ¥ì¥Ó³¦¤«¤é¤Û¤Ü»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ÎÆ°¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö×ÖÅÙ¾ÃÌÇ¡×¤ÎÎ®¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÀ¾Æâ¤Ï¡¢£±·î24Æü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¿¼ÌëÈÖÁÈ¡Ø»æ¤È¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£à½Ð±éá¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ï»öÁ°¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¼ÁÌä¤Ë¥²¥¹¥È¤¬Ê¸»ú¤Ç²óÅú¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸µ¤ËMC¤Î¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤¬¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢À¾ÆâËÜ¿Í¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÀ¾Æâ¤Ï¡Ôµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ÚÆù¤Ï¡©¡Õ¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢ÈþÇØÃæ¤ò½Ð¤·¤¿¼«¿È¤Î¶á±Æ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤ê¡¢¡Ô¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Î¥×¥í¥Ú¥é²»¤ò½Ð¤·¤Æ¡Õ¤È¤¤¤¦¥Õ¥ê¤Ë¡Ø¤×¤ë¤ë¤ë¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦²»À¼¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤Ç¤·¤¿¡£Ê¸»ú¤È²»¡¢²èÁü¤À¤±¤È¤¤¤¦ÈùÌ¯¤ÊàÅÐ¾ìá¤Ç¤·¤¿¤¬ÃÏ¾åÇÈÉü³è¤ËÊÒÂ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¶áÇ¯¡¢ÃÏ¾åÇÈÈÖÁÈ¤Ë¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÀ¾Æâ¤Ï¡¢´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¤ä¡ØDA PUMP¡Ù¤é¤òÊú¤¨¤ëÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØSeventeen¡Ù¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¤È¤·¤ÆÃÃ¤¨¤¿¿ÈÄ¹170Ñ¤ÎÆüËÜ¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ÈÈ´·²¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±»öÌ³½ê¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ÆÇä¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ç14Ç¯£¸·î¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æ±Ç¯¡ØÂè56²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤ÇºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¥²¥Ã¥È¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â¡Ç16Ç¯10·î¸ø³«¤Î¡ØCUTIE HONEY -TEARS-¡Ù¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤·¡¢¡Ç17Ç¯£±·î´ü¡ØÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀÆü·ëº§¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï´ÇÈÄÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÏÈ¡Ö·î£¹¡×½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¥¹¥¿¡¼³¹Æ»¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢¡Ç17Ç¯11·î¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤¬À¾Æâ¤È½êÂ°»öÌ³½ê¥µ¥¤¥É¤Î»Å»ö¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊó¤¸¡¢À¾Æâ¤¬°ìÉô´´Éô¤Ë¥Ó¥ó¥¿¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤Îµ¿ÏÇ¤â½ñ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£À¾Æâ¤ÏÍâ¡Ç18Ç¯£³·î¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ±»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤äÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÅÐ¾ìµ¡²ñ¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÈÎ©»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ç21Ç¯£¸·î¡¢¡ØYahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃ½¸¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ô¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Õ¤È¤«¡Ô¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡Õ¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ø²Ì´Ø·¸¤ÏÃÇÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶¯¤¤ÎÏ¤ò»ý¤Ä»öÌ³½ê¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¸å¤ÎÂà½ê¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Ç¤ÏÀ¾Æâ¤ò»È¤¤¤Å¤é¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£µÞ¤ËÉ½ÉñÂæ¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¡Ø´³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡Ù¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
À¾Æâ¤ÏÆÈÎ©¸å¡¢³¤³°¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç³èÆ°¤ò·ÑÂ³¡£¤½¤·¤Æ¡Ç21Ç¯£¶·î¡¢¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤ÎÏÃÂêºî¡¢Netflix¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ£²¡Ù¤ÇÅö»þÌó£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î½÷Í¥Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºòÇ¯£±·î¤Ë¤Ï²»³Ú·à¡ØÍû¹áÍö-²Ö¤È²Ú-¡Ù¤ÇÉñÂæ½é¼ç±é¤ò¾þ¤ê¡¢Ãå¡¹¤ÈàÉü³èá¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÎÏª½Ð¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ºòÇ¯¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ê¸½SMILE-UP.¡Ë¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤¬°ìµ¤¤Ë³ÈÂç¡£¥Æ¥ì¥Ó³¦¤¬Ä¹Ç¯¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ëà×ÖÅÙá¤·¤ÆÂ¾»öÌ³½ê¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÉôÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¼ÂÂÖ¤âÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤¦¤±¤Æ³Æ¶É¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º×ÖÅÙ¡×ÇÑ»ß¤ÎÆ°¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¡¢À¾Æâ¤¬¡Ö¥Æ¥ìÅì¿¼ÌëÈÖÁÈ¡×¤Ëà½Ð±éá¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤¿Æ°¤¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡ÖÀ²Ã³²ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤Ç¤Ï¡ØÍÎÏ»öÌ³½ê¤Ø¤Î×ÖÅÙ¤ò¤ä¤á¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤òµ¯ÍÑ¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ïµì¥¸¥ã¥Ë¤Ê¤ÉÂç¼ê»öÌ³½ê¤ÎÂà½ê¼Ô¤Ï½Ð±é¤¬·ã¸º¤·¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ïà¼¤á¥¸¥ã¥Ëá¤¬¼¡¡¹¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ë½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾Æâ¤Ïº£²ó¡¢ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¥Æ¥ìÅì¤Î¿¼ÌëÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡Ø»æ¤È¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡Ù¤Ë½Ð¤Æà´ÑÂ¬µ¤µåá¤È¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢Â¾¶É¤Ë¤âÀ¾Æâµ¯ÍÑ¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë»öÌ³½ê¤È¤Î¥´¥¿¥´¥¿¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ÆÆÈÎ©¤·¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Î¤ó¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬ÊÖ¤êºé¤¯ÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
À¾Æâ¤Ï£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÌó111Ëü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌó72Ëü¤â¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¡¹Åê¹Æ¤¹¤ë°µ´¬¤ÎÈþËÆ¤È¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆ¤Ó¡Ö·î£¹¡×¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹Æü¤ÏÍè¤ë¤Î¤«¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/FRIDAY_twit