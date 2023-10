「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」で豪快に「ファッキュー！」と叫ぶおしゃべりフラワーの動画を任天堂が速攻修正

2023年10月20日に発売された「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」では、マリオたちの冒険をおしゃべりで盛り上げてくれる「おしゃべりフラワー」が色々な場所で出現します。ゲームデータを改造したコンテンツをYouTubeやXに投稿している人物がこのおしゃべりフラワーに「ファッキュー!」と叫ばせる動画を投稿したところ、任天堂がわずか1日後に削除対応してきたことが明らかになりました。

The Super Mario Bros. Wonder Flower is a meme now - Polygon

https://www.polygon.com/gaming/23931883/super-mario-bros-wonder-flower-meme

スーパーマリオブラザーズ ワンダーに登場するおしゃべりフラワーは、ゲーム中のプレイヤーとたわいもない会話をしたり、ステージ攻略のヒントをくれたりすることもあるキャラクターです。

おしゃべりフラワーはシチュエーションによって巧みに言葉を変えます。巨大なパックンフラワーの前で「So big…」(でっけぇ…)とポツリ。

プレイヤーと一緒に落下しながらおしゃべりするフラワー。まるで冒険のお供のようで、「おしゃべりフラワーはゲームをとっても面白くしてくれる」という意見もあります。

そんなおしゃべりフラワーに「ファッキュー!」と叫ばせた動画を公開したのがContendoさん。同氏はスーパーマリオブラザーズ ワンダーの発売日より前の10月16日におしゃべりフラワーが「ファッキュー!」と叫ぶ動画を公開していたのですが、わずか1日後に任天堂の削除申請により動画が削除されてしまったと報告しています。

I EDITED THE TEXT FOR THE TALKING FLOWER, LETS GOOOOOOOO! pic.twitter.com/29HQkZjxEb— Contendo (@ContendoYT) October 16, 2023

同氏はX上にも動画を投稿していましたが、こちらも著作権者からの申し立てにより再生できなくなっています。

What a nice talking flower in Super Mario Bros Wonder, I wonder what words he'll say to welcome me! pic.twitter.com/PiexwznUsr— Contendo (@ContendoYT) October 16, 2023

しかし、10月21日に同様の動画を投稿しており、こちらは削除されないまま記事作成時点でも再生可能です。ステージに降り立ったマリオをお出迎えするおしゃべりフラワーが豪快に「ファッキュー!」と叫んでいる様子を確認できます。

Something is wrong with my Super Mario Bros Wonder game - YouTube

なお、おしゃべりフラワーの英語版ボイスを担当しているのはアメリカ人声優のミック・ウィンガート氏です。

スーパーマリオブラザーズ ワンダーにはおしゃべりフラワーの音声を消したり、話す言語を変更したりするオプションもあり、言語を変更していろんな言語でしゃべるおしゃべりフラワーを楽しんでいるプレイヤーもいます。

Talking Flower speak all European languages (Part 1) #supermariobroswonder #youtubeshorts #shorts - YouTube