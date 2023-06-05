OPPOがソニー・JVCケンウッドを逆転してTOP5入り、今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10 2023/6/5
「BCNランキング」2023年5月22日から28日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
4位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
5位 OPPO Enco Free2 W52 ブラック（OPPO）
6位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
7位 Soundcore Liberty 4 ミッドナイトブラック
A3953N11（Anker）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
9位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
HA-A5T-W（JVCケンウッド）＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。