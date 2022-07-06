¶½Ì£¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ªÃËÀ¤¬½é¥Ç¡¼¥È¸å¤ËÁ÷¤ëÌ®¤¢¤êLINE¤ÎÆÃÄ§3¤Ä
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤·¤ÆÉáÃÊÄÌ¤ê¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬Í¿¤¨¤¿°õ¾Ý¤ä¡¢Èà¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ç¡¼¥È¤Î¸å¤Ë¡¢LINE¤ÇÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤Î¸å¤ËËÜÌ¿¤ÎÁê¼ê¤ØÁ÷¤ëLINE¤ÎÆÃÄ§¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Û¤á¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤¤
¡Ö¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤¿»Ò¤Ë¤Ï¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤Û¤á¸ÀÍÕ¤òÏ¢È¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¤È¤«¡¢¿©»ö¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤Û¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê29ºÐÃËÀ¡¿¸øÌ³°÷¡Ë
¥Ç¡¼¥È¤Î¸å¤ËÃËÀ¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿LINE¤Ë¤Û¤á¸ÀÍÕ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Ì®¤¢¤ê¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¥Ç¡¼¥È¤Ë¤â»È¤¨¤½¤¦¤ÊÆâÍÆ¤¬°ì¸À¤À¤±¤Ê¤é¡¢¼Ò¸ò¼Îá¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤Û¤á¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡£
2¿Í¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ç¡¼¥È¤Î´¶ÁÛ¤¬¶ñÂÎÅª
¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿»Ò¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Î¤¢¤ÎÏÃ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¤È¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤òLINE¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢LINE¤Ç¤âÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ê25ºÐÃËÀ¡¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤òÍí¤á¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃËÀ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
2¿Í¤Î²ñÏÃ¤ä¡¢¿©¤Ù¤¿ÎÁÍý¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾Ú¤È¸À¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÏÃÂê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢LINE¤Ç¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¼¡¤Î¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë
¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿»Ò¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤ªÎé¤È°ì½ï¤Ë¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤È¤«¶õ¤¤¤Æ¤ëÆü¤Ë¤Á¤â½ñ¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¥Ç¡¼¥È¤ÎÍ¶¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ó¤Þ¤ê¶½Ì£¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤Ë¤Ï¡Ø¤Þ¤¿Í·¤Ü¤¦¤Í¡Á¡Ù¤Ã¤ÆÁ÷¤ë¤À¤±Á÷¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ë¤ÏÍ¶¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê27ºÐÃËÀ¡¿²ð¸î»Î¡Ë
¥Ç¡¼¥È¤Î³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¼¡¤Îµ¡²ñ¤ò²¡¤µ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃËÀ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½é¥Ç¡¼¥È¤Î¸å¤ÎLINE¤Ç¼¡¤ÎÍ¶¤¤¤¬Íè¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Ì®¤¢¤ê¤Î²ÄÇ½ÀÂç¡£
µÕ¤Ë¡Ö¤Þ¤¿Í·¤Ü¤¦¤Í¡×¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Þ¤¿Ï¢Íí¤¹¤ë¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼Ò¸ò¼Îá¤È¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¼¡¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ï¤Ê¤·¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
ÃËÀ¤Î¿¿°Õ¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ
½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Î¸å¤ËÃËÀ¤¬Á÷¤ëLINE¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î±£¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«»¡¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
LINE¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¡¢Èà¤Î»×¤¤¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë