ÆüËÜ¿Í¤ÈSNS¤Ï"ºÇ°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»"¡Ä¤³¤Î¹ñ¤«¤éŽ¢ÉÔ¹¬¤Ê¸ÉÆÈŽ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ï¥±
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Á°ÌîÎ´»Ê¡Ø¹¬¤»¤Ê¸ÉÆÈ¡¡¡Ö¹¬Ê¡³ØÇî»Î¡×¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤ò¹¬¤»¤ËÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¸ÉÆÈ¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤·¤¿¡ÄSNS¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿ÂçÌäÂê
»ä¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢SNS¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£
SNS¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤Ï¡¢Í§¤À¤Á¤äÎø¿Í¤¬¼«Ê¬°Ê³°¤Ë¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤ÈÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇÃ¯¤È²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£SNS¤ÎÉáµÚ¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤È¼«Ê¬¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
SNS¤Ç¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¤¬¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤äÍ§¤À¤Á¤ÎÅÐÏ¿¿ô¤ò¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍî¤Á¹þ¤à¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£SNS¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤äÅÐÏ¿¿ô¡¢±ÜÍ÷¿ô¤Ê¤É¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Èæ¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢´ÊÃ±¤ËÀÚ¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢É¬¤º¤·¤â¿¼¤¤´Ø·¸À¤¬¹½ÃÛ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë¡¢¿ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ËÃ¼¤Ë¸º¤ë¤È¡¢ÀäË¾´¶¤µ¤¨³Ð¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£SNS¤Ï»Ä¹ó¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¸ÉÆÈ¤ò¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
SNS¤Ë¤è¤ë¸ÉÆÈ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¹ñ¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë»ö¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÆüËÜ¿Í¤ÏSNS¤¬¸¶°ø¤Ç¸ÉÆÈ¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¿Í¤ÎÌó8³ä¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿´ÇÛÀ¤Î°äÅÁ»Ò¡×
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï°äÅÁ»Ò¤Ç¤¹¡£
¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¥»¥í¥È¥Ë¥ó¡×¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤ë¤È¿´¤¬²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤â¤Î¤´¤È¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2009Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤òÂ¿¤¯¤Ä¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Î°äÅÁ»Ò¤¬L·¿¡¢Â¿¤¯¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤¬S·¿¡£ºÙ¤«¤¯Ê¬¤±¤ë¤È¡¢LL·¿¡¢SL·¿¡¢SS·¿¤Î3¤Ä¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÌó8³ä¤Ï¡¢S·¿¡ÊSL¡ÜSS¡Ë¤Ç¤¹¡£
SNS¤ÏÂ¾¼Ô¤È¤ÎÈæ³Ó¤¬ÍÆ°×¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÂ¿¤¤¿Í¤ä¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¥ê¥×¤¬¤Ä¤¯¿Í¤È¼«Ê¬¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
S·¿¤Î°äÅÁ»Ò¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢SNS¤Ï»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÂ³°´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÉÆÈ¤¬¸¶°ø¤Çµ¯¤¤ë¡¢ÁÂ³°´¶¡¢¼ä¤·¤µ¡¢Èá¤·¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò¤Ò¤È¤¯¤¯¤ê¤Ë¤·¤Æ¡Ö¸ÉÆÈ´¶¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ÏSNS¤Ë¤è¤ë¸ÉÆÈ´¶¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸ÉÆÈ´¶¤¬Áá´ü»àË´¥ê¥¹¥¯¤ò2ÇÜ¤Ë¤¹¤ë
¡Ö¸ÉÆÈ´¶¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹°±Æ¶Á¤Ç¡¢°Õ³°¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬·ò¹¯Èï³²¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ö¥ê¥¬¥à¥ä¥ó¥°Âç³Ø¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥Û¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥É¶µ¼ø¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë¡Ö¼Ò²ñÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¡¢»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÁá´ü»àË´¥ê¥¹¥¯¤¬50¡óÄã²¼¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸ÉÆÈ¤¬»àË´Î¨¤ò2ÇÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢
¡¤¿¤Ð¤³¤ò1Æü15ËÜµÛ¤¦¤³¤È¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë
¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë
£±¿Æ°¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤è¤ê¤â¹â¤¤
¤ÈîËþ¤Î2ÇÜ¹â¤¤
¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Û¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥É¶µ¼ø¤Ï2015Ç¯¤Ë¡¢¼Ò²ñÅª¸ÉÎ©¤Î¾ì¹ç¤Ï29¡ó¡¢¸ÉÆÈ¤Î¾ì¹ç¤Ï26¡ó¡¢ÆÈ¤êÊë¤é¤·¤Î¾ì¹ç¤Ï32¡ó¤â»àË´¤¹¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤âÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2005Ç¯¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¸¦µæ¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ä¿ÆÀÌ¤Ê¤É¤È¤Î´Ø·¸À¤ÏÄ¹À¸¤¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¤¬¡¢Í§¤À¤Á¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¿Í¤è¤ê¤âÄ¹À¸¤¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ò³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¿´ÍýÅª·¹¸þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢SNS¤ÎÉáµÚ¤Ç¤è¤ê¸ÉÆÈ´¶¤ò¿¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¿Í¤Î¿´¿È¤ò¿ª¤ß¡¢¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÉÆÈ´¶¤¬·ò¹¯¤ËÍ¿¤¨¤ë°±Æ¶Á¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤¦¤ÄÉÂ¡¢Åý¹ç¼ºÄ´¾É¡¢ÌôÊª¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÃæÆÇ¤Ê¤É¤Î°ÍÂ¸¾É¤È¤¤¤Ã¤¿¿´¤ÎÉÂµ¤¡¢¤¬¤ó¡¢Ç¾Â´Ãæ¡¢ÌÈ±ÖÎÏÄã²¼¤Ë¤è¤ëÇÙ±ê¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎÅª¤ÊÉÂµ¤¤Ê¤É¡¢»àË´¥ê¥¹¥¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÂµ¤¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤á¤ë¤Î¤¬¸ÉÆÈ´¶¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¸ÉÆÈ´¶¤Ï¡Ö¿´¤Î¥¯¥»¡×¤Ë²á¤®¤Ê¤¤
¸ÉÆÈ´¶¤Ï¼ç´ÑÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¾õ¶·¤Ç¤â¼ä¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢³Ú¤·¤¤¤È¤µ¤¨´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î´¶¾ð¤òÁýÉý¤µ¤»¤ë¶ò¤«¤ÊÆÃÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤¿¤Î¤¬¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥È¥óÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ç¥Î¡¼¥Ù¥ë·ÐºÑ³Ø¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¡¼¥Í¥Þ¥ó¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥«¥·¥ó¥°¡¦¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥«¥·¥ó¥°¡¦¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ï¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¶â¤¬¤¢¤ì¤Ð¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
È¾Ê¬Àµ²ò¤Ç¡¢È¾Ê¬ÉÔÀµ²ò¤Ç¤¹¡£
¥«¡¼¥Í¥Þ¥ó¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ýÆþ¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë°ìÄê¤Î³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¹¬Ê¡ÅÙ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³Û¤ÏÇ¯¼ý7Ëü5000¥É¥ë¡£ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÌó800Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¶â¤ò²Ô¤²¤Ð²Ô¤°¤Û¤É¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥Õ¥©¡¼¥«¥·¥ó¥°¡¦¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¡£´Ö°ã¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤È´Ö°ã¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥«¥·¥ó¥°¡¦¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¿¿ôÇÉ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¸ÉÆÈ´¶¤òÊç¤é¤»¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£SNS¤¬¸ÉÆÈ¤ò²Ä»ë²½¤µ¤»¤¿
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÈÍ·¤Ù¤Ð¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¡£¤³¤ì¤â¡¢¥Õ¥©¡¼¥«¥·¥ó¥°¡¦¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×
¡Ö¤¢¤Î´ë¶È¤ÇÆ¯¤±¤ë¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×
¡Ö¤¢¤Î³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤Ç¤¤ë¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×
¡ÖÍ§¤À¤Á¤¬Â¿¤¤¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¡Ä¡Ä
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¡û¡û¤·¤¿¤é¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÉ¬Í×¤Ê¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
SNS¤ÎÈ¯Ã£¤Ç¡Ö¸ÉÆÈ¤Î²Ä»ë²½¡×¤¬É½ÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Î¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¡¢°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾Ý¤Ï¡¢Í§¿Í¤¬Â¿¤¤¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ê¥¢½¼¡×¤Î¤Û¤¦¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥«¥·¥ó¥°¡¦¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÂåÉ½Îã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¡Ö¼ä¤·¤¤¡×¡ÖÈá¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î´¶¾ð¤Ï¡¢Â¾¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¾¤¬¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤¿ºø³Ð¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö°¤¤¿´¤Î¥¯¥»¡×¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¸ÉÆÈ´¶¤ò¤Ê¤¯¤¹2¤Ä¤ÎÊýË¡
°¤¤¿´¤Î¥¯¥»¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç´¶¤¸Êý¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤¬¤±¤·¤À¤¤¤Ç¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Á°¸þ¤¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¡¢´ÊÃ±¤Ê¿´¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÆü¡¹¡¢Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¸ÉÆÈ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¹Í¤¨Êý¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÀÛÃø¡Ø¹¬¤»¤Ê¸ÉÆÈ¡¡¡Ö¹¬Ê¡³ØÇî»Î¡×¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤ò¹¬¤»¤ËÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¡Ù¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡Û¡Öº£¡×¤«¤éÎ¥¤ì¤ë
¸ÉÆÈ¤òÉÔ¹¬¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£Æü¤â¤Þ¤¿¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤¼»ä¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¿¦¾ì¤ä³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ï»ä¤òÃç´Ö³°¤ì¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¿´¤¬Íð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤Ï¡¢»æ¤ÈÉ®µÍÑ¶ñ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ò¤È¤Ä¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ÎÊâ¤ß¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Çµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢°Æ³°¡¢³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤º¤Ã¤È¼ä¤·¤¤¤Ð¤«¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯1Ç¯¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£1Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢°¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤â°Õ³°¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
»æ¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Öº£¡×¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òµÒ´Ñ»ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Öº£¡×¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¶ì¤·¤ß¤Ð¤«¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°¤¤Êý¸þ¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤ò³°¤«¤é¸«¤ë¤è¤¦¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÎäÀÅ¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´Íý³Ø¤ÎÍÑ¸ì¤Ç¡Ö¥á¥¿Ç§ÃÎ¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ã¤¤Î¸ú²Ì
¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡Û¡Ö¼«Ê¬¡×¤«¤éÎ¥¤ì¤ë
¸ÉÆÈ¤¬ÉÔ¹¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¡×¤Ë¤Ð¤«¤êÌÜ¤¬¸þ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î³°¤ò°Õ¼±¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ð¤«¤ê¤¬¸ÉÆÈ¤Ç¿É¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÍýÉÔ¿Ô¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¡×¤À¤±¤òË¾¤à¿Í¤Ï¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¡Ö¹¬¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¿É¤µ¤ä¶ì¤·¤ß¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ö¼«Ê¬°Ê³°¤ÎÃ¯¤«¤ò´î¤Ð¤¹¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î³°¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤¦¤È¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¿´¤¬¥¹¥Ã¤È¤é¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä²ÈÂ²¡¢Í§¿Í¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ä¤â¹Ô¤¯¤ªÅ¹¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë±Ø¤Î±Ø°÷¤µ¤ó¡¢¤½¤Î¤Û¤«¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤½¤ÎºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¸«ÊÖ¤ê¤Ïµá¤á¤ºÁê¼ê¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡£ºÇ½é¤Ï¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ËèÆü¾¯¤·¤º¤ÄÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¼ê¤ò°ú¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜ¿Í¤«¤éÄ¾ÀÜ¤â¤é¤¨¤ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢SNS¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤º¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¿Í´Ö¤ÏËÜÇ½Åª¤Ë¡ÖÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¡ÖÍøÂ¾¡×¤Î¿´¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÉÆÈ´¶¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
----------
Á°Ìî Î´»Ê¡Ê¤Þ¤¨¤Î¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¦µæ²Ê¶µ¼ø
1962Ç¯»³¸ý¸©À¸¤Þ¤ì¡£84Ç¯Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¹©³ØÉôµ¡³£¹©³Ø²ÊÂ´¶È¡¢86Ç¯Åìµþ¹©¶ÈÂç³ØÍý¹©³Ø¸¦µæ²Êµ¡³£¹©³ØÀì¹¶½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡¢Æ±Ç¯¥¥ä¥Î¥ó³ô¼°²ñ¼ÒÆþ¼Ò¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÍý¹©³ØÉô¶µ¼ø¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³ØµÒ°÷¶µ¼øÅù¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2008Ç¯·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊSDM¡Ë¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡£11Ç¯Æ±¸¦µæ²Ê°Ñ°÷Ä¹·óÇ¤¡£17Ç¯¤è¤ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹·óÇ¤¡£¸¦µæÎÎ°è¤Ï¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥í¥Ü¥Ã¥È¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢Ç§ÃÎ¿´Íý³Ø¡¦Ç¾²Ê³Ø¡¢¤Ê¤É¡£¡ØÇ¾¤Ï¤Ê¤¼¡Ö¿´¡×¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡Øºø³Ð¤¹¤ëÇ¾¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¡¢¤Á¤¯¤ÞÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡Ø¹¬¤»¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à ¼ÂÁ©¡¦¹¬Ê¡³ØÆþÌç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¦µæ²Ê¶µ¼ø Á°Ìî Î´»Ê¡Ë