Í½Áª2°Ì¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤Î17ºÐ¡¦Â¼À¥¿´³ñ¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤µ»¤¬¤Ç¤¤¿¡£É½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¡¡ºÇÇ¯¾¯¡Ö¶â¡×¤ØÄ©¤à
¡¡¡þËÌµþ¸ÞÎØ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë½÷»ÒÍ½Áª¡Ê2022Ç¯2·î5Æü¡¡±ÀÄº¥¹¥Î¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊSS¡Ë½÷»ÒÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¼À¥¿´³ñ¡Ê¤³¤³¤â¡¢17¡á¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤¬Í½ÁªÁ´ÂÎ2°Ì¤Ç¾å°Ì12¿Í¤Ë¤è¤ë6Æü¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¶¯É÷¤¬¿á¤¯¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¡¢1²óÌÜ¤Ë°ÂÄê¤·¤¿³ê¤ê¤ÈÂç¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç74¡¦95ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢¸ÞÎØ3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Í½ÁªÆÍÇË¤òÁÀ¤Ã¤Æ¶õÃæµ»¤ÎÆñÅÙ¤ò³ÆÁª¼ê¤¬¤¢¤²¤¿2²óÌÜ¤â81¡¦45ÅÀ¤ÈÆÀÅÀ¤ò¿¤Ð¤·¡¢Í½ÁªÁ´ÂÎ2°Ì¤Ë¡£¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Ë§²ÈÎ¤ºÚ¡Ê22¡áSTANCER¡Ë¤¬Âç²ñÄ¾Á°¤Î3Æü¤ËÀÔÄÇÂ»½ý¤Î¤¿¤á·ç¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿½é¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç2ËÜ³ê¤Ã¤¿¡£2ËÜ¤È¤â¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤µ»¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¯É÷¤ÎÃæ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¼ºÇÔ¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢2ËÜ¤È¤â¤Ë´í¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¡¢É÷¤Î±Æ¶Á¤ÇÈôµ÷Î¥¤¬¤È¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ª¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤¦¤¤¤¦¤Îµ¤¤Ë¤»¤º¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥×¥é¥¹¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é³ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È17ºÐ¤é¤·¤«¤é¤Ì¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î¶¯¤µ¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¤ÎºÇÇ¯¾¯¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Âç²ñ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÀõÅÄ¿¿±û¤Î19ºÐ¡£¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ê¤é¤³¤ÎµÏ¿¤ò¾å²ó¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÃË»Ò¤ò´Þ¤áºÇÇ¯¾¯µÏ¿¹¹¿·¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÌÀÆü¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ÷¤¬¼å¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î³ê¤ê¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÉ½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´äÞ¼Îï³Ú¡Ê¤ì¤¤¤é¡¢20¡á¥Ð¡¼¥È¥ó¡Ë¤Ï2²óÌÜ¤Ë67¡¦00ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Í½ÁªÁ´ÂÎ11°Ì¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£µ´ÄÍ²í¡Ê23¡áÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡Ë¤Ï50¡¦18ÅÀ¤ÎÆ±15°Ì¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þÂ¼À¥¡¡¿´³ñ¡Ê¤à¤é¤»¡¦¤³¤³¤â¡Ë2004Ç¯¡ÊÊ¿16¡Ë11·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ôÉì»Ô½Ð¿È¤Î17ºÐ¡£4ºÐ¤Ç¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»Ï¤á¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤é¹ñºÝÂç²ñ¤Ç³èÌö¡£18Ç¯5·î¤Ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿X¥²¡¼¥à¤Ë13ºÐ¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ½é½Ð¾ì½éÍ¥¾¡¡£ºòÇ¯10·î¤ÎWÇÕ¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢³«ËëÀï¤ÇWÇÕ½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢º£µ¨ÄÌ»»2¾¡¡£ÆÀ°Õµ»¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¥À¥Ö¥ë¥³¡¼¥¯1260¡£¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä½êÂ°¤Ç¡¢¸½ºß´ôÉìÂè°ì¹â2Ç¯¡£1¥á¡¼¥È¥ë53¡£
¡¡¢¦¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡¡·Á¾õ¤Î°Û¤Ê¤ë¡Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ì¡¼¥ë¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤Ê¤É¤¬¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥¹¤«¤é¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¡Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤òÁª¤Ó¡¢±éµ»¤·¤Ê¤¬¤é³êÁö¤·¤ÆÆÀÅÀ¤ò¶¥¤¦¡£Á´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¡¢Æñ°×ÅÙ¡¢¹â¤µ¡¢´°À®ÅÙ¡¢Â¿ÍÍÀ¡¢Î®¤ì¤ÎÅÀ¤«¤é³êÁöµ»½Ñ¤ä¶õÃæµ»¤ò¶¥¤¦¡£Í½Áª¤Ï2²ó¡¢·è¾¡¤Ï3²ó³ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìºÇ¤â¹â¤¤ÆÀÅÀ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£Í½Áª¤Î¾å°Ì12¿Í¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£