¥«¥ë¥Ç¥£¤ÎÄ´Ì£ÎÁ15Áª¡ª¥Ï¥ê¥Ã¥µ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¥Æ¥ì¥Ó¾Ò²ð¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ä¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô
¥«¥ë¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¿Íµ¤¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò¸·Áª
¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿©ÉÊ¤ä¤ª¼ò¤Ê¤É¤â¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥«¥ë¥Ç¥£¡Ë¤Ï¡¢¿©ÄÌ¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¤ªÅ¹¡£¤½¤ó¤Ê¥«¥ë¥Ç¥£¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¥ã¥á¥ëàÝàê¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï1977Ç¯¡£
¤½¤Î¸å¡¢1986Ç¯¤Ë¥«¥ë¥Ç¥£1¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¹ñÆâ¤Ë474Å¹ÊÞ¡Ê2021Ç¯8·î¸½ºß¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÄ´Ì£ÎÁ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥ë¥Ç¥£¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥¸¥¢¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Íµ¤Ä´Ì£ÎÁ¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Á¥ª¥·¥¹¥È¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤Ä´Ì£ÎÁ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ø¹Ô¤¯Á°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÄ´Ì£ÎÁ¡Ú±ö¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Û6Áª
¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÄ´Ì£ÎÁ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
±ö¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î²ÈÄí¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Å·Á³±ö¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¥»¥ë¡×
¥°¥ë¥á¤Î¹ñ¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢¼çÉØ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥·¥§¥Õ¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ»È¤¦Ä´Ì£ÎÁ¤¬±ö¤Ç¤¹¡£³¤¿å¤«¤é¿¦¿Í¤Ë¤è¤ê¼êºî¶È¤ÇºÎ¼è¤µ¤ì¤ë¼«Á³¤Î±ö¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Ç»ÝÌ£¤È´Å¤ß¤¬ÀäÌ¯¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë°ïÉÊ¡£
¤µ¤Ã¤È¤«¤±¤ë¤À¤±¡¢²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎÁÍý¤¬·àÅª¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹¥¤ß¤òÁª¤Ð¤ºÃ¯¤â¤¬»È¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÅÚ»º¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¡ª
¡üÅÁÅýÅª¤Ê¿¦¿Í¤Î¼êºî¶È¤Ë¤è¤êºî¤é¤ì¤ëÅ·Á³±ö¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¥»¥ë¡×
ÆüËÜ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅ·Á³±ö¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²ÈÄí¤Ç¤âÆü¾ïÅª¤ËÅ·Á³±ö¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¥»¥ë¡Ê±ö¤Î²Ö¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÇ¹âµé¤Î±ö¤Ï¡¢±öÅÄ¤Ë°ú¤¤¤¿³¤¿å¤¬½Õ¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤ÆÇ»½Ì¤µ¤ì¡¢¿åÌÌ¤Ë¸½¤ì¤¿·ë¾½¤òÅÁÅýÅª¤Ê±ö¿¦¿Í¡Ê¥Ñ¥ê¥å¥Ç¥£¥¨¡Ë¤Î¼êºî¶È¤Ë¤è¤êºÎ±ö¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦µ®½Å¤ÊÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥µ¥é¥µ¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®¤µ¤¤Î³¾õ¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥ß¥Í¥é¥ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î»ÝÌ£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë±ö¤Ç¤¹¡£
¡ü¹ØÆþ²Á³Ê¡¿ÆâÍÆÎÌ¤È¥³¥¹¥Ñ
ÆâÍÆÎÌ¤Ï125g¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï1026±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê±ö¤è¤ê¾¯¡¹¹â¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Î²Á³Ê¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£
¡ü¸¶ºàÎÁÌ¾
Å·Æü±ö
¡ü¤«¤±¤ë¤À¤±¡¢¤·¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë¤À¤±¤ÇÎÁÍý¤¬·àÅª¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë
»È¤¤Êý¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê±ö¤ÈÆ±¤¸¡£¾Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÆù¤äµû¤Ë¡¢¤³¤Î±ö¤ÈÈÔ¤¤¤¿¸ÕÜ¥¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤ËÁÇºà¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÆù¤äµû¤Ë±ö¤ò¿¶¤ê¤³¤ó¤Ç¤·¤ß¹þ¤Þ¤»¤Æ¤â¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤ÎÀ¸ÌîºÚ¤Ë¤³¤Î±ö¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤À¤±¤µ¤µ¤Ã¤È¿¶¤ê¤«¤±¤ë¤À¤±¤ÇÎ©ÇÉ¤Ê1ÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¤³¤ì1ÉÊ¤¢¤ì¤ÐËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ÎÎÁÍý¤¬´°À®¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¥â¥Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥³¥ë¥¯³¸¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤¬¹â¤¯¡¢È¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦À¸»º¼Ô¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ö¤ÏÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÃ¯¤â¤¬»È¤¦Ä´Ì£ÎÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¥¤ß¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡üÉ¾²Á¤ÈÌ£¤Î´¶ÁÛ
±ö¿¦¿Í¤¬ÃúÇ«¤ËºÎ¤Ã¤¿¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥«¥Þ¥ë¥°»º¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¥»¥ë¡×¡£»ÝÌ£¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê±ö¤ÇÎÁÍý¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª ¥µ¥é¥À¤äÆù¤ä¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤Æ¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
DATA¥«¥ë¥Ç¥£¨¥Õ¥ë¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¥»¥ë
¥«¥ë¥Ç¥£¤ÇÇã¤¨¤ë¡ª¥¹¥¿¡¼¥·¥§¥Õ¤â°¦ÍÑ¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅ·Á³±ö¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¥»¥ë¡×
¥É¥¤¥ÄÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¹ç¤¦±ö¡Ö¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¶¥ë¥Ä¡×¤¬ÈþÌ£¤·¤¹¤®¤ë
¥É¥¤¥Ä¤Ç±ö¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¶¥ë¥Ä¡×¡£Á´²ÈÄí¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¹ñÌ±Åª¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
2²¯5ÀéÇ¯Á°¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥×¥¹¤Î´ä±öÁØ¤«¤éºî¤é¤ì¤¿Å·Á³±ö¤Ï¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥àËÉÙ¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤Ë¤â¹ç¤¤¡¢¤µ¤é¤µ¤é¤ÎÎ³¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¿¶¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡ü2²¯5ÀéÇ¯Á°¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿´ä±ö¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª
¡Ö¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¶¥ë¥Ä¡×¤Î¸Î¶¿¤Ï¡¢Æî¥É¥¤¥Ä¤Î¥¢¥ë¥×¥¹»³Ì®¤Î¤Õ¤â¤È¤Ë¤¢¤ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥é¥¤¥Ò¥§¥ó¥Ï¥ë¡£¤³¤³¤Ç±ö¤ÎÈ¯·¡¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÀÐ´ï»þÂå¡£
¿©ÍÑ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ö¤Î¼£ÌþÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÎÅ¼£»ÜÀß¤ä¥¯¥¢¥Ï¥¦¥¹¡ÊÊÝÍÜ»ÜÀß¡Ë¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ö¿Íµ¤¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥×¥¹±öÀô¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬¤Ï¡¢¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤ä¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±ö¤Î²¹Àô¤ä´ä±öºÎ·¡¾ì¤òË¬¤Í¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¶¡¹¤·¤¤¶õµ¤¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤ÆÌþ¤·¸ú²ÌÈ´·²¡£
·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤±ö¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡ü¹ØÆþ²Á³Ê¡¿ÆâÍÆÎÌ¤È¥³¥¹¥Ñ
¥«¥ë¥Ç¥£¤ÇÇã¤¨¤ë¡Ö¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¶¥ë¥Ä¡Ê´ä±ö¡Ë¡×¤Ï¡¢250g¤â¤·¤¯¤ÏÈ¾Ê¬¤Î125g¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
250g¤ÏÀÇ¹þ¤ß464±ß¡£125g¤ÏÀÇ¹þ¤ß334±ß¡£
°ìÈÌÅª¤Ê±ö¤è¤ê¹â¤á¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤µ¤é¤Ç¸Ç¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ÁÇºà¤Ë¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¿¶¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ü¸¶ºàÎÁÌ¾
´ä±ö¡¿Ãº»À¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢Ãº»À¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à
¡ü±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨¡Ê100g¤¢¤¿¤ê¡Ë
Ç®ÎÌ0kcal¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¦»é¼ÁÃº¿å²½Êª0g¡¢¿©±öÁêÅöÎÌ98.0g¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à400mg¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à75Ó
¡üÉ¾²Á¤ÈÌ£¤Î´¶ÁÛ
ÎÁÍý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤ª±ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Â¿¾¯ÃÍÃÊ¤¬¤Ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
2²¯5000ËüÇ¯¤â¤Î»þ¤ò¤«¤±¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿Å·Á³¤Î¤ª±ö¡Ö¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¶¥ë¥Ä¡×¤Ê¤é¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤ò¥ï¥ó¥é¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª
DATA¥«¥ë¥Ç¥£¨¥É¥¤¥Ä¡¡¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¶¥ë¥Ä¡Ê´ä±ö¡Ë
¥«¥ë¥Ç¥£¤ÇÈ¯¸«¡ª¥É¥¤¥ÄÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¹ç¤¦±ö¡Ö¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¶¥ë¥Ä¡×¤¬ÈþÌ£¤·¤¹¤®¤ë
²È¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»ÍÀîÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¡ÖËãíå¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡×
»ÍÀîÎÁÍý¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÉº¤¦¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¹á¤ê¡£¤½¤ÎÆ÷¤¤¤Î¸µ¤Ï²ÖÜ¥¤ÈÅâ¿É»Ò¤Ç¡¢»ÍÀîÎÁÍý¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëËãíå¤ÎÍ×ÁÇ¤òÃ´¤¦½ÅÍ×¤Ê¿©ºà¤Ç¤¹¡£
¥«¥ë¥Ç¥£¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡ÖËãíå¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Ï¼ê·Ú¤Ë»ÍÀî¤ÎËãíåÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤ë³×¿·Åª¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ç¤¹¡ª
¡ü¹ØÆþ²Á³Ê¡¦ÆâÍÆÎÌ¤È¥³¥¹¥Ñ
ÆâÍÆÎÌ¤Ï45g¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï306±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ü¸¶ºàÎÁÌ¾
Åâ¿É»Ò¡¢²ÖÜ¥¡¢¿©±ö¡¢¤·¤ç¤¦¤¬
¡ü¾ÞÌ£´ü¸Â
720Æü¡¢À½Â¤Æü¤è¤ê24¥ö·î
¡üÌ£¡¿ÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô
¥ì¥·¥Ô1¡§ÎäÅÛ
ÎäÅÛ¤òÃæ²ÚÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡ª ¼ê·Ú¤ËÀäÉÊÎäÅÛ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ºî¤êÊý¤Ï´ÊÃ±¡£¥Í¥®¤òºÙ¤«¤¯¤¤¶¤ßÆ¦Éå¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¤¿¤é¾å¤«¤é¡ÖËãíå¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ò¤ª¹¥¤ß¤ÎÎÌ¤«¤±¤ë¤À¤±¡ª ¤Ò¤È¼ê´Ö¤«¤±¤ÆÆù¤ß¤½¤ò¾è¤»¤ì¤Ð¿©¤Ù±þ¤¨¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤è¡£¾¯ÎÌ¤Î¤´¤ÞÌý¤ò¤«¤±¤Æ¤â¡ý¡£
¥ì¥·¥Ô2¡§ËãÇÌÆ¦Éå
ËãÇÌÆ¦Éå¤Ë¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÉ÷Ì£¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ºî¤ë¤È¤¤ËÌ£¤òÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤ÎÊ¬¤À¤±¹¥¤¤Ê¿É¤µ¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÌ£¤ÎÄ´À°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤³¤ì¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡üÉ¾²Á¤ÈÌ£¤Î´¶ÁÛ
¥«¥ë¥Ç¥£¤ÇÇã¤¨¤ë¡ÖËãíå¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤«¤±¤ëÎÌ¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¿ô¤Î¿©Âî¤Ç¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¥¤ß¤ÎÎÌ¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤¼¤ÒËÜ³ÊÅª¤ÊÃæ¹ñÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
DATA¥«¥ë¥Ç¥£¨¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥¢¥Ã¥×¡¡Ëãíå¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡Ê¥ß¥ëÉÕ¤¡Ë
¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¡ÖËãíå¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Ï¥ß¥ëÉÕ¤¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê»ÍÀîÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ÖËüÇ½¥¥á¥³¤µ¤ó¡×¤ÏÆù¤äÌîºÚ¤Ë¤â»È¤¨¤ÆËüÇ½¡ª´ÊÃ±¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤â¾Ò²ð
50g159±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¥«¥ë¥Ç¥£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÄ´Ì£ÎÁ¡ÖËüÇ½¥¥á¥³¤µ¤ó¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤«¤éÃÍÃÊ¤ä´ÊÃ±¤Ê»È¤¤Êý¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ì¥·¥Ô¤âÂ¿¿ô¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ü¹ØÆþ²Á³Ê¡¿ÆâÍÆÎÌ¤È¥³¥¹¥Ñ
ÆâÍÆÎÌ¤Ï50g¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï159±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ü¸¶ºàÎÁÌ¾
¥«¥ë¥Ç¥£¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡ÖËüÇ½¥¥á¥³¤µ¤ó¡×¤Î¸¶ºàÎÁ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¿©±ö¡Ê¹ñÆâÀ½Â¤¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹À½Â¤¡Ë¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©±ö¤À¤±¤Ç¤â¹ñÆâ¤Î¤â¤Î¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¤â¤Î¤¬¥Ö¥ì¥ó¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Â¾¤Ë¤Ï¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡¢¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢¥ª¥ì¥¬¥Î¡¢Ê´Ëö¤·¤ç¤¦¤æ¡¢ÀÖÅâ¿É»Ò¡¢¥Ð¥¸¥ë¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢¥Ñ¥»¥ê¡¢ÆýÅü¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢¥³¥ê¥¢¥ó¥À¡¼¡¢¿©ÍÑ¿¢ÊªÌý»é¡¿Ä´Ì£ÎÁ¡Ê¥¢¥ß¥Î»ÀÅù¡Ë¡¢¥ê¥ó»ÀCa¡¢¡Ê°ìÉô¤Ë¾®Çþ¡¦ÆýÀ½ÉÊ¡¦ÂçÆ¦¤ò´Þ¤à¡Ë¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÌ£¡¿ÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô
¥ì¥·¥Ô¡§¥«¥ë¥Ç¥£¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡ÖËüÇ½¥¥á¥³¤µ¤ó¡×¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ë¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¡ª
¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ê¤É¿ô¿ÍÊ¬ºî¤ë¾ì¹ç¡¢Ì£ÉÕ¤±¤Ï»Ò¶¡¸þ¤±¤Ë¤¹¤ë¤«Âç¿Í¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ë¤«Çº¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢»Ò¶¡¸þ¤±¤Ëºî¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤ÏËüÇ½¥¥á¥³¤µ¤ó¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÌ£¤¬Á°ÌÌ¤Ë¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥ó¥Ë¥¯Ì£¤¬Á°ÌÌ¤Ë¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡üÉ¾²Á¤ÈÌ£¤Î´¶ÁÛ
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¤¹¡£ÎÁÍý¤Î±£¤·Ì£¤«¤é¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ë¿¶¤ê¤«¤±¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Á¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬Â¿¿ôÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥»¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë·ÜÆù¤Ê¤ÉÆùÎÁÍý¤Ê¤É¤Ë¤Ï²¿¤Ç¤â¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥«¥ì¡¼¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¡ÖËüÇ½¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤Ë¤â¹ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
DATA¥«¥ë¥Ç¥£¨¤ª½õ¤±¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¡ËüÇ½¥¥á¥³¤µ¤ó
¥«¥ë¥Ç¥£¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡ÖËüÇ½¥¥á¥³¤µ¤ó¡×¤ÏËÜÅö¤ËËüÇ½¡ª¤ª¤¹¤¹¤á´ÊÃ±¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤â¾Ò²ð
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡õ¥Ê¥Ã¥Ä¡Ö¥Ç¥å¥«¡×¤Ï¤Õ¤ê¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¡ý
ÃæÅìÈ¯¾Í¤Î¡ÖDukkah/¥Ç¥å¥«¡×¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¥Ê¥Ã¥Ä¤ÈÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤Ë¤âÎÉ¤¤ÁÇºà¤ò¼ê·Ú¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÌµÍý¤Ê¤¯´ÊÃ±¤Ë¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ëËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÁÇºà¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤´¤Ï¤ó¤¬°ìµ¤¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¡ª
¡ü¹ØÆþ²Á³Ê¡¿ÆâÍÆÎÌ¤È¥³¥¹¥Ñ
ÆâÍÆÎÌ¤Ï50g¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï417±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ü¸¶ºàÎÁÌ¾
¥«¥·¥å¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¾¾¤Î¼Â¡¢¥Ú¥«¥ó¥Ê¥Ã¥Ä¡¢Çò¥´¥Þ¡¢¥³¥ê¥¢¥ó¥À¡¼¡¢¥¯¥ß¥ó¡¢¿©±ö
¡üÌ£¡¿ÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô
¥ì¥·¥Ô¡§¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊý¤Ï¥ª¥¤¥ë¤Èº®¤¼¤¿¤Õ¤ê¤«¤±¥¹¥¿¥¤¥ë¡ª
°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ï¡¢¸¼ÊÆ¤´¤Ï¤ó¤Ë¡¢¥Ç¥å¥«¤ò¿¶¤ê¤«¤±¡¢¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ä¥¢¥Ü¥«¥É¥ª¥¤¥ë¡¢¥¢¥Þ¥Ë¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É¤ò²ó¤·¤«¤±¤ë¿©¤ÙÊý¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÈþÌ£¤·¤¤¥ª¥¤¥ë¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤â¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤È°ì½ï¤Ë¥Ð¥²¥Ã¥È¤Ë¾è¤»¤¿¤ê¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤«¤±¤¿¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¥¢¥Ü¥«¥É¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤âÈþÌ£¤·¤¯ÈþÍÆ¤Ë¤âÎÉ¤¤¿©¤ÙÊý¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ªÆ¦Éå¤È¤ÎÁêÀ¤â¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¡¢¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦Îä¤äÅÛ¤â°ìÅÙ¿©¤Ù¤ë¤ÈÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡üÉ¾²Á¤ÈÌ£¤Î´¶ÁÛ
¥«¥ë¥Ç¥£¤ÎËüÇ½Ä´Ì£ÎÁ¡Ö¥Ç¥å¥«¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤äÊÆ¤Ê¤É¤Î¼ç¿©¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡ª
ÈþÌ£¤·¤¯ËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÈþÍÆ¤Ë¤â´ò¤·¤¤¤Ê¤ó¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤Å¤¯¤á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·ò¹¯¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
DATA¥«¥ë¥Ç¥£¨¥Ç¥å¥«
¥«¥ë¥Ç¥£¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡ª¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡õ¥Ê¥Ã¥Ä¡Ö¥Ç¥å¥«¡×¤Ï¤Õ¤ê¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ëËüÇ½Ä´Ì£ÎÁ
ÄêÈÖ¤ÎËüÇ½Ä´Ì£ÎÁ¤È¤¤¤¨¤Ð¥³¥ì¡ª¡Ö¥Þ¥¥·¥Þ¥à¡×
Æù²°¤¬³«È¯¤·¤¿ËüÇ½¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥Ä¥á¥°¤ä¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢¥¯¥ß¥ó¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥Ä¥ª¥¨¥¥¹¤Ê¤É¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»ÝÌ£¤â¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Ç¤¹¡ª
¡ü¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ
Ì¾¾Î¡§¥¹¥Ñ¥¤¥¹Ä´Ì£ÎÁ
¸¶ºàÎÁÌ¾¡§¿©±ö¡¢¸ÕÜ¥¡¢¥³¡¼¥ó¥¹¥¿¡¼¥Á¡¢ÌîºÚÊ´Ëö¡¢¾ßÌý¡¢¥Ê¥Ä¥á¥°¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢¥«¥Ä¥ª¥¨¥¥¹¡¢¥¯¥ß¥ó¡¢¥í¡¼¥ì¥ë¡¢Åâ¿É»Ò¡¢Ä´Ì£ÎÁ¡Ê¥¢¥ß¥Î»ÀÅù¡Ë¡¢¥«¥é¥á¥ë¿§ÁÇ¡¢»À²½ÅÃÊ´¡¢¡Ê¸¶ºàÎÁ¤Î°ìÉô¤ËÂçÆ¦¡¢¾®ÇþÊ´¤ò´Þ¤à¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§140g
¸¶»º¹ñ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÃæÂ¼¿©ÆùHN1
ÏÂ¿©¤âÍÎ¿©¤â¥³¥ì1ËÜ¡ª¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤Ë¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
DATA¥«¥ë¥Ç¥£¨ÃæÂ¼¿©Æù¡¡¥Þ¥¥·¥Þ¥à¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÄ´Ì£ÎÁ¡Ú¥ª¥¤¥ë¡¦¥½¡¼¥¹¡Û9Áª
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ä¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡¢¥é¡¼Ìý¤Ê¤É¤Î¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÄ´Ì£ÎÁ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡ª¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ÏÃÂê¤Î¾¦ÉÊ¡ª¡Ö¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¡×
½©ÅÄ¤ÎÅÁÅýÎÁÍý¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤Ï¡¢Âçº¬¤òßîÀ½¤Ë¤·¤¿ÄÒÊª¤Î°ì¼ï¡£ÆÈÆÃ¤ÎÆ÷¤¤¤È¿©´¶¤¬¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¡×¤Ï¤½¤ó¤Ê¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤È¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¹á¤ê¡¦¿©´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤Ç¡¢°ËÆ£ÄÒÊªËÜÊÞ¤Î¡Ö¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹ßî¡×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¸ý¥³¥ß¤Ç¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥«¥ë¥Ç¥£¤â¤Ø¤¸¤Î¡Ö¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¡×¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡ü¹ØÆþ²Á³Ê¡¿ÆâÍÆÎÌ¤È¥³¥¹¥Ñ
ÆâÍÆÎÌ¤Ï160g¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï429±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ü¸¶ºàÎÁÌ¾
¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¡ÊÂçº¬¡¢ÊÆ¹Ç¡¢¿©±ö¡¢º½Åü¡¢¼òÀº¡Ë¡Ê¹ñÆâÀ½Â¤¡Ë¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¿©ÍÑ¿¢ÊªÌý»é¡¢ÅüÎà¡Ê²ÌÅü¤Ö¤É¤¦Åü±ÕÅü¡¢º½Åü¡Ë¡¢¾úÂ¤¿Ý¡¢¿©±ö¡¢¥Ô¥¯¥ë¥¹¡Ê¤¤å¤¦¤ê¡Ë¡¢¹á¿ÉÎÁ¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¥·¡¼¥º¥Ë¥ó¥°¡¢Íñ²«¡¢¹ÚÊì¥¨¥¥¹¡¢¤Í¤®¡¢ÀÖ¥Ô¡¼¥Þ¥ó/ÁýÇ´ºÞ¡Ê²Ã¹©¥Ç¥ó¥×¥ó¡¢¥¥µ¥ó¥¿¥ó¥¬¥à¡Ë¡¢Ä´Ì£ÎÁ¡Ê¥¢¥ß¥Î»À¡Ë¡¢´ÅÌ£ÎÁ¡ÊD-¥½¥ë¥Ó¥È¡¼¥ë¡¢¥¹¥¯¥é¥í¡¼¥¹¡¢¥«¥ó¥¾¥¦Ãê½ÐÊª¡¢¥¹¥Æ¥Ó¥¢¡Ë¡¢»ÀÌ£ÎÁ¡¢Ãå¿§ÎÁ¡Ê¥¦¥³¥ó¡¢¥«¥í¥Á¥ó¡Ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB1¡¢¹áÎÁ¡¢¹á¿ÉÎÁÃê½ÐÊª¡¢¡Ê°ìÉô¤ËÍñ¡¢¾®Çþ¡¢ÆýÀ®Ê¬¡¢·ÜÆù¡¢ÂçÆ¦¡¢¤´¤Þ¤ò´Þ¤à¡Ë
¡üÎäÂ¢¡¦ÎäÅà¤Ç¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â
¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤1Ç¯¼å¡£¤³¤ì¤Ê¤é¾Ç¤é¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÆâÍÆÎÌ¤â160g¤È¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡üÌ£¡¿ÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô
¥ì¥·¥Ô1¡§¡Ö¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¡×¡ß¥Á¥¥óÆîÈÚ
ÍÈ¤²ÊªÎÁÍý¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¥Á¥¥óÆîÈÚ¤Ë¤«¤±¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤È²ÏÆâ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥¥óÆîÈÚ¤ÎÄêÈÖ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¥¯¥É¤¯´¶¤¸¤¿¤êË°¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¡×¤ÇÌ£ÊÑ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ªÈ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
¥ì¥·¥Ô2¡§¡Ö¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¡×¡ßÌîºÚ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯
2¤Ä¤á¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ÏÌîºÚ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥é¥À¡£¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤Î¿©´¶¤È¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤Ç¡¢ÌîºÚ¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¼ò¤Î¤¢¤Æ¤ä¡¢¼ê·Ú¤Ë¤¢¤È1ÉÊºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸ÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡üÉ¾²Á¤ÈÌ£¤Î´¶ÁÛ
¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¡Ö¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¡×¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤Î¿©´¶¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤¤»õ¤´¤¿¤¨¤Ï¡¢ÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤È¤«¡£
ÍÈ¤²Êª¤Ê¤É¡¢ÉáÄÌ¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤Î¤¬ÄêÈÖ¤Î»È¤¤Êý¡£¥½¡¼¥¹¤Ë¤âÉ÷Ì£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Çò¿Èµû¤Î¤è¤¦¤ÊÃ¸Çñ¤ÊÌ£¤ÎÍÈ¤²Êª¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²È¤ÇÍÈ¤²Êª¤òÂ¿¤¯¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ì¤Ä¤Ï¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
DATA¥«¥ë¥Ç¥£¡Ã¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹
¥«¥ë¥Ç¥£¡Ö¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¡×¤Ï¿©´¶¤¬ºÇ¹â¡ª¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤â¾Ò²ð
Í®»Ò¸ÕÜ¥¤òÇã¤¦¤Ê¤é¡ª ¤â¤Ø¤¸¡ÖÊ¬¸©»ºÍ®»Ò»ÈÍÑ ¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¡ÊÌµÅº²Ã¡Ë¡×
ÆüËÜÃæ¤«¤éÄ´Ì£ÎÁ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¥«¥ë¥Ç¥£¤Ç¤Ï¡¢²¿¤òÇã¤¦¤«ÌÜ°Ü¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£
¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡ÖÂçÊ¬¸©»ºÍ®»Ò»ÈÍÑ ¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¡×¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ø¤¸¤Ï¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥àÁ´Å¹¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤Î¤¢¤ë¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢µÍ¤áÂØ¤¨ÍÑ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¹ØÆþ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ü¹ØÆþ²Á³Ê¡¿ÆâÍÆÎÌ¤È¥³¥¹¥Ñ
ÆâÍÆÎÌ¤Ï60g¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï345±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ü¸¶ºàÎÁÌ¾
Åâ¿É»Ò¡¢Í®»ÒÉ½Èé¡¢¿©±ö
¡üÌ£¡¿ÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô
¥ì¥·¥Ô¡§Í®»Ò¤³¤·¤ç¤¦¹á¤ëÂç¿Í¤ÎÏÂÉ÷¥Ð¡¼¥¬¡¼
¡ãºàÎÁ¡ä1¸ÄÊ¬
·Ü¤â¤âÆù¡Ä70¡Á80£ç
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼ÍÑ¥Ð¥ó¥º¡Ä1¸Ä
¥Ð¥¿¡¼¡ÄÅ¬ÎÌ
¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¡Ä1Ëç
¡ÊA¡Ë
¡Ò¤â¤Ø¤¸¡ÓÂçÊ¬¸©»ºÍ®»Ò»ÈÍÑ ¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¤·¤ç¤¦¤æ¡ÄÂç¤µ¤¸2
¤ß¤ê¤ó¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡ÊB¡Ë
¤ì¤ó¤³¤óÇöÀÚ¤ê¡Ä2Ëç
¤¢¤ï¤ÓÂû¡Ä15£ç
¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ä¾¯¡¹
¡ÊC¡Ë
±ö¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¾¯¡¹
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¾¯¡¹
¡ÊD¡Ë
¡Ò¤â¤Ø¤¸¡ÓÂçÊ¬¸©»ºÍ®»Ò»ÈÍÑ ¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡ãºî¤êÊý¡ä
1¡¥·Ü¤â¤âÆù¤ÏÈé¤Î¾Æ¤½Ì¤ßËÉ»ß¤ÈÌ£¤¬¤Ê¤¸¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤É¤ÇÁ´ÂÎ¤ò»É¤·¤Æ¤«¤é¡¢Æù¤¿¤¿¤¤Ê¤É¤ÇÃ¡¤¤¤ÆÇö¤¯¤¹¤ë¡£
2¡¥¡Ú1¡Û¤È¡ÊA¡Ë¤ò¥Ý¥êÂÞ¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤ÆÙæ¤ß¹þ¤ß¡¢Ìó30Ê¬¿²¤«¤»¤Æ¤«¤é¾Æ¤¯¡£
3¡¥¥Ð¥ó¥º¤Ï²£¤«¤éÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢ÀÚ¤Ã¤¿ÌÌ¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÅÉ¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
4¡¥¡ÊB¡Ë¤ò¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ÇßÖ¤á¡ÊC¡Ë¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤ë¡£
5¡¥¡ÊD¡Ë¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£
6¡¥¡Ú3¡Û¤Î¥Ð¥ó¥º¤Ë¡¢¥µ¥Ë¡¼¥ì¥¿¥¹¡¢¡Ú2¡Û¡¢¡Ú4¡Û¡¢¡Ú5¡Û¤ò¥µ¥ó¥É¤¹¤ë¡£
¡üÉ¾²Á¤ÈÌ£¤Î´¶ÁÛ
Í®»Ò¸ÕÜ¥¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤Ï¤¤Ã¤ÈÂç³èÌö¤Î¤â¤Ø¤¸¤Î¡ÖÍ®»Ò¸ÕÜ¥¡×¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
DATA¥«¥ë¥Ç¥£¨¤â¤Ø¤¸ ÂçÊ¬¸©»ºÍ®»Ò»ÈÍÑ ¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¡ÊÌµÅº²Ã¡Ë
¥«¥ë¥Ç¥£¤ÇÇã¤¨¤ë¡ª¤â¤Ø¤¸¡ÖÍ®»Ò¸ÕÜ¥¡×
¾®Ê¬¤±¤¬´ò¤·¤¤¡ª¥¤¥¿¥ê¥¢»º¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ö¥é¥Ë¥¨¥ê¡×
Ä´Íý¤Î»þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¥é¥À¤Ë¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡£
¤¿¤À¡¢¥Ü¥È¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ëè²ó·×ÎÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï·ë¹½ÌÌÅÝ¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬¾®Ê¬¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¥«¥ë¥Ç¥£¤ÇÇã¤¨¤ë¡Ö¥é¥Ë¥¨¥ê¡¦EXV¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë ¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó ¡×¤Ê¤é¡¢»È¤Ã¤¿ÎÌ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥ª¥¤¥ë¤â¤¤¤Ä¤Ç¤â¿·Á¯¤Ç¤¹¡£
¡ü¹ØÆþ²Á³Ê¡¿ÆâÍÆÎÌ¤È¥³¥¹¥Ñ
¥é¥Ë¥¨¥ê¡¦EXV¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë ¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï8¸ÄÆþ¤ê¤Ç298±ß¡£1¸ÄÅö¤¿¤êÌó37±ß¤Ç¤¹¡£1¸Ä¤Ë¤Ä¤7g¤Î¥ª¥¤¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÁ´Éô¤Ç56g¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¸¶ºàÎÁÌ¾
¥é¥Ë¥¨¥ê¡¦EXV¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë ¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸¶ºàÎÁ¤Ï¿©ÍÑ¥ª¥ê¡¼¥Ö¤Ç¤¹¡£
¡ü¥«¥í¥ê¡¼¡¢±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨
1¸Ä¡Ê7g¡ËÅö¤¿¤ê¤Î±ÉÍÜÀ®Ê¬¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼63kcal¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á0g¡¢»é¼Á7g¡¢Ãº¿å²½Êª0g¡¢¿©±öÁêÅöÎÌ0g¤Ç¤¹¡£
¡üÎäÂ¢¡¦ÎäÅà¤Ç¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â
2021Ç¯1·î31Æü¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ï¡¢2021Ç¯9·î17Æü¤Ç¤·¤¿¡£Ä¾¼ÍÆü¸÷¤ä¹â²¹Â¿¼¾¤òÈò¤±¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÍÆ´ï³«Éõ¤ò¤·¤¿¤é°ìÅÙ¤Ë»È¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡üÌ£¡¿ÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¥ì¥·¥Ô1¡§¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤È¤·¤Æ
¡ãºàÎÁ¡ä
¥é¥Ë¥¨¥ê¡¦EXV¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë ¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡§1¸Ä
±ö¡§Å¬ÎÌ
ÌîºÚ¡Ê¤ª¹¥¤ß¤Ç¡Ë¡§Âç¥µ¥¤¥º¤Î¥Ü¥¦¥ë1¤ÄÊ¬¤¯¤é¤¿¤Ã¤×¤ê
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤È±ö¤Ç¥µ¥é¥À¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó1¸ÄÊ¬¤Ë¤Ï¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤¬»×¤¤¤Î³°¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¥Ü¥¦¥ë1¤ÄÊ¬¤ÎÌîºÚ¤Ç¤â½½Ê¬Â¤ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥ª¥¤¥ë¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥·¥Ô2¡§¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Î¥È¡¼¥¹¥È
¡ãºàÎÁ¡ä
¿©¥Ñ¥ó¡§1Ëç
±ö¡§°ì¿¶¤ê
¥é¥Ë¥¨¥ê¡¦EXV¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë ¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡§1¸Ä
¥Ñ¥ó¤ËÀÚ¤ìÌÜ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç3Ê¬ÄøÅÙ¾Æ¤¤¤Æ¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
¡üÉ¾²Á¤ÈÌ£¤Î´¶ÁÛ
EXV¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë ¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¾®Ê¬¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Ê¬¤±¤À¤«¤é¤³¤½¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Ü¥È¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤â»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¡¢ÌÜÅª¤äÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
DATA¥«¥ë¥Ç¥£¡Ã¥é¥Ë¥¨¥ê¡¡¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡¡8p
¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢¾®Ê¬¤±¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¥é¥Ë¥¨¥ê¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ê¤é¥¹¥Ú¥¤¥ó»º¡Ö¥í¥Þ¥Ë¥³¡×¡ª
¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò²Á³Ê¤À¤±¤ÇÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢¥«¥ë¥Ç¥£¤Ë¤â¤â¤Ã¤È°Â¤¤¾¦ÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤ÎÆÏ¤¯²Á³Ê¤Ç¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö¥í¥Þ¥Ë¥³¡×¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»º¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ü¹ØÆþ²Á³Ê¡¿ÆâÍÆÎÌ¤È¥³¥¹¥Ñ
¥«¥ë¥Ç¥£¤Ë¤Ï250ml¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢500ml¤ÏÎÌ¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¾®ÉÓ¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¥³¥¹¥Ñ¤ÏGOOD¡£¡Ö¥í¥Þ¥Ë¥³¡×¤Ï500mlÆþ¤ê¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤ÇÃÍÃÊ¤Ï1290±ß¡£¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î²Á³Ê¤Ï¥³¥¹¥Ñ¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ü¥«¥í¥ê¡¼¡¢±ÉÍÜÀ®Ê¬
¥í¥Þ¥Í¥³¡¡¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¡¥¨¥¥¹¥È¥é¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¥ª¥ê¡¼¥ô¥ª¥¤¥ë
Ì¾¾Î¡¡Íµ¡¿©ÍÑ¥ª¥ê¡¼¥ôÌý
¸¶ºàÎÁÌ¾¡¡Íµ¡¿©ÍÑ¥ª¥ê¡¼¥ôÌý
ÆâÍÆÎÌ¡¡485g¡Ê500ml)
ÊÝÂ¸ÊýË¡¡¡Ä¾¼ÍÆü¸÷¡¢¹â²¹Â¿¼¾¤òÈò¤±ÊÝÂ¸¡£
¸¶»º¹ñ¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó
Í¢Æþ¼Ô¡¡¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¥³¥Þ¡¼¥¹¡Ê³ô¡Ë
±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¡Ê¥¹¥×¡¼¥ó1ÇÕ15mÅö¤¿¤ê¡Ë
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¡119kcal
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¡0g
»é¼Á¡¡13.5g
Ãº¿å²½Êª¡¡0g
¿©±öÁêÅöÎÌ¡¡0g
¡Ê¿äÄêÃÍ¡Ë
¡üÎäÂ¢¡¦ÎäÅà¤Ç¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â
¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï2021Ç¯3·î¾å½Ü¤Ç¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ï2022Ç¯8·î31Æü¡£¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â¤ÏÂçÂÎ2Ç¯´Ö¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Í¢Æþ¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿´ü´Ö¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¸å1Ç¯È¾¤¯¤é¤¤ÈþÌ£¤·¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¡üÌ£¡¿ÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô
¥ì¥·¥Ô1¡§¥Ñ¥ó¡¦¥³¥ó¡¦¥È¥Þ¥Æ
¥È¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥Ñ¥ó¤Ë¥È¥Þ¥È¤ò»¤¤êÉÕ¤±¡¢±ö¤ò¤Õ¤ê¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤è¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÎÁÍý¤Ç¤¹¡£
¥ì¥·¥Ô2¡§¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡õ¥¢¡¼¥â¥ó¥ÉÏÂ¤¨
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤È¥ì¡¼¥º¥ó¤Î¤Ï¤Á¤ß¤ÄÄÒ¤±¤Ë¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤â²Ã¤¨¤ë¤È´Å¤µ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢º®¤¼¤ëºÝ¤â¤µ¤é¤Ã¤È°·¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÉ¾²Á¤ÈÌ£¤Î´¶ÁÛ
¡Ö¥í¥Þ¥Ë¥³¡×¤Ï¡¢500ml¡¢1290±ß¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó»º¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡£
¤³¤Ã¤Æ¤ê¤·¤¿¥ª¥¤¥ë¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¹¤®¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÎÁÍý¤ÎÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡¢¾åÉÊ¤ÊÉ÷Ì£¤Î¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£²ÃÇ®¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Ä´ÍýºÑ¤ß¤ÎÎÁÍý¤ä¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤ËÄ´Ì£ÎÁ¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
DATA¥«¥ë¥Ç¥£¨¥í¥Þ¥Ë¥³¡¡¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¡¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¡¡¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë
¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ê¤é¥¹¥Ú¥¤¥ó»º¡Ö¥í¥Þ¥Ë¥³¡×¡ª¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤3¤Ä¤ÎÁª¤ÓÊý
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ÇÄ²³è¡Ö¥ª¥Ã¥®¥å¡¡¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡×
¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ö¥ª¥Ã¥®¥å¡¡¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¹À½Ë¡¤Î¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤Ä¤¦¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤è¤ê¤â¡Ö¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡×¤Î¤Û¤¦¤¬ÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¤Ö¤ó¡¢±ÉÍÜ¤äÌ£¤ÎÌÌ¤Ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¹ØÆþ²Á³Ê¡¿ÆâÍÆÎÌ¤È¥³¥¹¥Ñ
¥ª¥Ã¥®¥å¡¡¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ï2¥µ¥¤¥º¤ÎÈÎÇä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥ë¥Ç¥£¤Ç¤Ï2021Ç¯5·î¸½ºß¡¢²¼µ¤Î²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Ã¥®¥å¡¡¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡250ml
¥«¥ë¥Ç¥£SALEÀÇ¹þ²Á³Ê 957±ß¡Ê2021/05/01 10»þ00Ê¬ ¡Á 2021/06/01 9»þ59Ê¬¡Ë
¥ª¥Ã¥®¥å¡¡¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡500ml
¥«¥ë¥Ç¥£SALEÀÇ¹þ²Á³Ê 1728±ß¡Ê2021/05/01 10»þ00Ê¬ ¡Á 2021/06/01 9»þ59Ê¬¡Ë
500ml¥Ü¥È¥ë¤Î¾ì¹ç¡¢1²óÊ¬¡ÊÂç¤µ¤¸1ÇÕ¡Ë¤Î¥³¥¹¥Ñ¤Ï51.84±ß¤È¤¤¤¦·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¸¶ºàÎÁÌ¾
¿©ÍÑ¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý
¡ü¥«¥í¥ê¡¼¡¢±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨
±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨¡Ê100g¤¢¤¿¤ê¡Ë
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡§830kcal
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡§0g
»é¼Á¡§92.0g
Ãº¿å²½Êª¡§0g
¿©±öÁêÅöÎÌ¡§0g
¡üÌ£¡¿ÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¥ì¥·¥Ô1¡§¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¥×¥é¥¹¡ª¡Ä¡ÄÂÎ¤ò²¹¤á¤ÆÌÈ±ÖÎÏ¤ò¹â¤á¤ë
¥ª¥ì¥¤¥ó»À¤¬Ä²¤Î¤¼¤ó¤É¤¦±¿Æ°¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ÎÁ±¶Ì¶Ý¤Ë¤è¤ëÄ²³è¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ÏÂÎ¤òÎä¤ä¤·¤ä¤¹¤¤¿©ºà¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢Ä²Æâ¤«¤éÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä²¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ä«¤äÎä¤¨À¤ÎÊý¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹
¥ì¥·¥Ô2¡§¥¥¦¥¤¤Ë¥×¥é¥¹¡ª¡Ä¡ÄÊØÈë²ò¾Ã¡õÈþÈ©
¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤Î¥Ú¥¯¥Á¥ó¤¬ËÉÙ¤ÇÊØÈë²ò¾Ã¤ËºÇÅ¬¤Î¥¥¦¥¤¤Ë²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¥ª¥ì¥¤¥ó»À¤¬Ä²¤ÎÁ´Æ»±¿Æ°¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÊØÈë²ò¾ÃÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¡£È©¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ó¥¿¥ß¥óËÉÙ¤Ê²ÌÊª¤âÂÎ¤òÎä¤ä¤¹¿©¤ÙÊª¤Ê¤Î¤Ç¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ÇÄ²¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡üÉ¾²Á¤ÈÌ£¤Î´¶ÁÛ
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ï»À²½¤·¤Ë¤¯¤¤¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÝÂ¸ÊýË¡¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤è¤¤¾õÂÖ¤Î¥ª¥¤¥ë¤òÀÝ¼è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾ï²¹¤ÎÆü¸÷¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÊÝÂ¸¤¹¤ë¡ª
²¹ÅÙ¤ÎÊÑ²½¤Ë¼å¤¤¤Î¤Ç¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ê¤É¤ÇÎä¤ä¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤âNG
¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡ÖÁá¤á¤Ë»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢²óÅ¾¤òÎÉ¤¯»È¤¦¤³¤È¡×¤¬¡¢¥ª¥¤¥ë¤Ç·ò¹¯¸ú²Ì¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
DATA¥«¥ë¥Ç¥£¨¥ª¥Ã¥®¥å¡¡¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë
¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡Ö¥ª¥Ã¥®¥å¡¡¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡×
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥½¡¼¥¹¤Ë»÷¤Æ¤ë¡©¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥½¡¼¥¹¡×
Í¢Æþ¾¦ÉÊ¤Î¥ï¥ó¥À¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤³¤È¥«¥ë¥Ç¥£¤ÇÈ¯¸«¡ª ¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤Î¥Ê¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡¢¤¢¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¥Ï¥Ë¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥½¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿YouTuber¤Î¡Ömegu¡×¤µ¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê´Å¤á¤Î¥½¡¼¥¹¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤Ë¤âÁêÀ¡ý¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡ª
¢£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¡¦¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥Á¥¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¥Ï¥Ë¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¡Ê7:57¡Á¡Ë
¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥Ï¥Ë¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡Ê8:29¡Á¡Ë
¡¦¥Á¥¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È¤òÍê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª ¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤Ë¤âÁêÀ¡ý¡Ê8:43¡Á¡Ë
DATA¥«¥ë¥Ç¥£¨¥ª¥Ã¥È¥®¡¡¥Ï¥Ë¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É
Ë¿¥Ê¥²¥Ã¥È¤Î¥½¡¼¥¹¤Ë»÷¤Æ¤ë¤ÈÏÃÂê¡ª¡Ú¥«¥ë¥Ç¥£¡Û¤Î¥Ï¥Ë¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥½¡¼¥¹¡ÔÆ°²è¡Õ
¥µ¥é¥À¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥Õ¥©¥í¡×¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°
·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ËèÆü¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤À¸ÌîºÚ¡£ÈþÌ£¤·¤¤¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÌîºÚÉÔÂ¤â²ò¾Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤ä¤Þ¤·¤Ê¤Î¡Ö¥Õ¥©¥í¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¥µ¥é¥À¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤Ç¤¹¡ª
¡ü¹ØÆþ²Á³Ê¡¿ÆâÍÆÎÌ¤È¥³¥¹¥Ñ
¡Ö¥Õ¥©¥í¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤ÎÃÍÃÊ¤ÏÄÌÈÎ¤«ÈÎÇäÅ¹¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÎÇäÅ¹¤Ê¤é¤ªÅ¹¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢330ml¤Ç420±ß¡£ÄÌÈÎ¤Ï¤½¤ì¤ËÁ÷ÎÁ¤¬Æþ¤ë¤«¡¢Amazon¤Ê¤éÁ÷ÎÁ¹þ¤ß¤Ç1260±ß¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê2021Ç¯2·î»þÅÀ¡Ë¡£
¡ü¸¶ºàÎÁÌ¾
¿©ÍÑ¿¢ÊªÌý»é¡ÊÂçÆ¦Ìý¡¦¤Ê¤¿¤ÍÌý¡Ë¡¢¾úÂ¤¿Ý¡¢¶ÌÇ¬¡¢º½Åü¡¢¾ßÌý¡ÊÂçÆ¦¡¦¾®Çþ¡Ë¡¢¿©±ö¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡¢¸ÕÜ¥
¡üÎäÂ¢¡¦ÎäÅà¤Ç¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â
¹ñ»º¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·¶Ì¤Í¤®¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¡¢Èó²ÃÇ®¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¾ÞÌ£´ü¸Â¤ÏÀ½Â¤¤«¤é60Æü¤ÈÃ»¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿ÈþÌ£¤·¤µ¤¬½Ð¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
¡üÉ¾²Á¤ÈÌ£¤Î´¶ÁÛ
¡Ö¥Õ¥©¥í¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ì¥·¥Ô¤òºî¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¥µ¥ó¥É¡¢¥¥¯¥é¥²¤ÈÆ¦Éå¤ÎÏÂ¤¨¤â¤Î¡¢¥È¥Þ¥È¤Î¤½¤Ð¥µ¥é¥À¤Ê¤ÉÏÂÍÎÌä¤ï¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
DATA¥«¥ë¥Ç¥£¨¤ä¤Þ¤·¤Ê ¥Õ¥©¥í¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°
¥«¥ë¥Ç¥£¤Ç¤â¿Íµ¤¡ª¥µ¥é¥À¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Õ¥©¥í¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°
¥«¥ë¥Ç¥£¤Ï¡Ö¥Ï¥ê¥Ã¥µ¡×¤Ï¿É¤¤¤±¤É²¿¤Ë¤Ç¤â¹ç¤¦Ä´Ì£ÎÁ¡ª
¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¡Ö¥Ï¥ê¥Ã¥µ¡×¤Ï110gÆþ¤ê415±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÎËüÇ½Ä´Ì£ÎÁ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤äSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÌ£¤Ç¤É¤ó¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡Ö¥Ï¥ê¥Ã¥µ¡×¤ÎÆâÍÆÎÌ¤ä¸¶ºàÎÁÌ¾¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¹ØÆþ²Á³Ê¡¿ÆâÍÆÎÌ¤È¥³¥¹¥Ñ
¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¡Ö¥Ï¥ê¥Ã¥µ¡×¤Ï¡¢110gÆþ¤ê¤Ç415±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ü¸¶ºàÎÁÌ¾
¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢ºÚ¼ïÌý¡¢¿©±ö¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢Åâ¿É»Ò¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢º½Åü¡¢¾úÂ¤¿Ý¡¢¤´¤Þ¡¢¥³¥ê¥¢¥ó¥À¡¼¡¢¥¯¥ß¥ó¡¿Ä´Ì£ÎÁ¡Ê¥¢¥ß¥Î»ÀÅù¡Ë¡¢»À²½ËÉ»ßºÞ¡Ê¥Ó¥¿¥ß¥óE¡Ë¡¢¡Ê°ìÉô¤Ë¤´¤Þ¤ò´Þ¤à¡Ë
¡ü¥«¥í¥ê¡¼¡¢±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨
100gÅö¤¿¤ê¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤Ï155kcal¤Ê¤Î¤Ç¡¢1²ó3g»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢4.6kcal¡£¥«¥í¥ê¡¼¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿©±ö¤Ï9.9g¡Ê¿äÄêÃÍ¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢1²ó3g»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢0.2g¡£¡Ö¥Ï¥ê¥Ã¥µ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ±öÌ£¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡§155kcal
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡§7.3g
»é¼Á¡§6.6g
Ãº¿å²½Êª¡§16.6g
¿©±öÁêÅöÎÌ¡§9.9g¡Ê¿äÄêÃÍ¡Ë
¡üÎäÂ¢¡¦ÎäÅà¤Ç¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â
2021Ç¯2·î¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ï¡¢2021Ç¯9·î9Æü¤Ç¤¹¡£³«Éõ¤ò¤·¤¿¤éÌ©Éõ¤ò¤·¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝ´É¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡üÌ£¡¿ÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô
¥ì¥·¥Ô1¡§¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¡Ö¥Ï¥ê¥Ã¥µ¡×¤òÍñ¾Æ¤¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡ãºàÎÁ¡ä
Íñ¡§1¸Ä
¥Ï¥ê¥Ã¥µ¡§¾®¤µ¤¸È¾Ê¬
Íñ¾Æ¤¤Ë¡¢¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¡Ö¥Ï¥ê¥Ã¥µ¡×¤ò¾è¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¿É¤¤Ì£¤¬¶ì¼ê¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¥Ï¥ê¥Ã¥µ¡×Â¿¤á¤Ç¡ª
¥ì¥·¥Ô2¡§¾®¾¾ºÚ¤È¸üÍÈ¤²¤Î¥Ï¥ê¥Ã¥µ¥Á¡¼¥º¾Æ¤
¡ãºàÎÁ¡ä
¾®¾¾ºÚ¡§2Â«
¸üÍÈ¤²¡§È¾Ê¬
¥Ï¥ê¥Ã¥µ¡§¾®¤µ¤¸È¾Ê¬
±ö¸ÕÜ¥¡§Å¬ÎÌ
¤È¤í¤±¤ë¥Á¡¼¥º¡§¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
¾®¾¾ºÚ¤ò3cm¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢¸üÍÈ¤²¤ò1cm¤¯¤é¤¤¤ËÀÚ¤Þ¤¹¡£±ö¸ÕÜ¥¤ò¤·¤Æ¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¡Ö¥Ï¥ê¥Ã¥µ¡×¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÑÇ®»®¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Á¡¼¥º¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç15Ê¬ÄøÅÙ¾Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¹¥¤ß¤Ç¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¡Ö¥Ï¥ê¥Ã¥µ¡×¤ò¤«¤±¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÉ¾²Á¤ÈÌ£¤Î´¶ÁÛ
¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¡Ö¥Ï¥ê¥Ã¥µ¡×¤Ï¡¢¿É¤¤Ì£¤¬¶ì¼ê¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥³¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¤Î´ÅÌ£¤â¤¢¤ë¡¢Èó¾ï¤ËÈþÌ£¤·¤¤Ä´Ì£ÎÁ¤Ç¤¹¡£ÏÂÍÎÃæ¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤Ë¤Ç¤â¤¢¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËËüÇ½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±£¤·Ì£¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
DATA¥«¥ë¥Ç¥£¨¥Ï¥ê¥Ã¥µ
¥«¥ë¥Ç¥£¤Ï¡Ö¥Ï¥ê¥Ã¥µ¡×¤Ï¿É¤¤¤±¤É²¿¤Ë¤Ç¤â¹ç¤¦Ä´Ì£ÎÁ¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð
¡ÖÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡ª¡Ö¥·¥ó¥Á¥ã¥ª¡¡¥µ¥Æ¥È¥à¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡¡¥é¡¼Ìý¡¡¥¨¥ÓÌ£¡Ë¡×
¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó&°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤Ä´Ì£ÎÁ¡ª
¥¨¥Ó¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥é¡¼Ìý¤Ç¤¹¡£
¡ü¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ
Ì¾¾Î¡§¿ÉÌ£Ä´Ì£ÎÁ
¸¶ºàÎÁÌ¾¡§ÂçÆ¦Ìý¡¢ÀÖÅâ¿É»Ò¡¢¥ì¥â¥ó¥°¥é¥¹¡¢¥¬¥é¥ó¥¬¥ë¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢º½Åü¡¢µû¾ß¡¢¿©±ö¡¢´¥Áç¤¨¤Ó¡¿Ä´Ì£ÎÁ¡Ê¥¢¥ß¥Î»ÀÅù¡Ë¡¢ÁýÇ´ºÞ¡Ê¥¥µ¥ó¥¿¥ó¥¬¥à¡Ë¡¢¹á¿ÉÎÁÃê½ÐÊª¡¢»À²½ËÉ»ßºÞ¡ÊV.E¡Ë¡¢¥È¥¦¥¬¥é¥·¿§ÁÇ
ÆâÍÆÎÌ¡§100g
¸¶»º¹ñ¡§¥Ù¥È¥Ê¥à
¥Õ¥©¡¼¤ä¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡¢¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¤ÎÆéÎÁÍý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
DATA¥«¥ë¥Ç¥£¨¥·¥ó¥Á¥ã¥ª¡¡¥µ¥Æ¥È¥à¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡¡¥é¡¼Ìý¡¡¥¨¥ÓÌ£¡Ë¥«¥ë¥Ç¥£¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤¬½¼¼Â¡ª¥«¥ë¥Ç¥£¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¥«¥ë¥Ç¥£¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ë¥Ç¥£¤Ø¹Ô¤¯Á°¤Ë¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ËèÆü¥¤¥Á¥ª¥·µ»ö¤òÇÛ¿®¡ª