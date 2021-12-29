2021Ç¯¤ËÅ·¹ñ¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿ÃøÌ¾¿Í ¿ô¡¹¤Î¸ùÀÓ
2021Ç¯¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤âÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬Å·¹ñ¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¿ô¡¹¤Î¸ùÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£·ÝÇ½¿Í
ÇÐÍ¥ ÅÄÃæË®±Ò¤µ¤ó¡Ê3·î24Æü¡¢88ºÐ¡Ë
¥É¥é¥Þ¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤ä¡Ö¿·ÁªÁÈ¡ª¡×¡¢¥ä¥¯¥¶±Ç²è¡Ö¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤ÇÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ëÉã¿Æ¤ò±é¤¸¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò¤Ò¤¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ö³Ø¹»¡×¤Ç¤ÏÌë´Ö³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦ÃæÇ¯ÃËÀ¤òÇ®±é¤·¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎºÇÍ¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
1999Ç¯¤Ë¤Ï»ç¼úË«¾Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¤Ï°°Æü¾®¼ú¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÐÍ¥ ÅÄÂ¼ÀµÏÂ¤µ¤ó¡Ê4·î3Æü¡¢77ºÐ¡Ë
Éã¿Æ¤Ï±ýÇ¯¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼ºåÅìºÊ»°Ïº¤µ¤ó¡¢·»¤Î¹â×¢¤µ¤ó¤ÈÄï¤ÎÎ¼¤µ¤ó¤âÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦Ìò¼Ô°ì²È¤ÎÃæ¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¡Ö¸ÅÈªÇ¤»°Ïº¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢´°Á´ÈÈºá¤ò¤â¤¯¤í¤àÈÈ¿Í¤ò½ù¡¹¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯·º»ö¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌ²¶¸»ÍÏº¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»þÂå·à¤Ç¤Î¥Ë¥Ò¥ë¤Ê·õµÒ¤ÎÌò¤ä¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë¤«¤®¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤Ç¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¶µ»ÕÌò¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈËÜ¿·´î·àºÂ°÷ ¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼ÉÍ¤µ¤ó¡Ê4·î18Æü¡¢78ºÐ¡Ë
µÈËÜ¿·´î·à¤òÃæ¿´¤Ë¥Æ¥ì¥ÓCM¤äÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤¯¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥®¥ã¥°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤â¡Ö¡Ä¤¸¤ã¤¢¡Á¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤Ï1991Ç¯¤Î¡Ö¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤ÎÇ¯´ÖÂç¾Þ¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÐÍ¥ ÀéÍÕ¿¿°ì¤µ¤ó¡Ê8·î19Æü¡¢82ºÐ¡Ë
ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼ÈÖÁÈ¤Î¼ç¿Í¸øÌò¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤³¤Ê¤¹¤Ê¤É¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¤¶¢¤â¤Î¤ä»þÂå·à¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÉ÷ÎÓ²Ð»³¡×¤Ç¤Ï½Å¤ß¤Î¤¢¤ë±éµ»¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Ë¡¼¡¦¥Á¥Ð¡×¤Î°¦¾Î¤Ç³¤³°¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤·¡¢½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡Ö¥¥ë¡¦¥Ó¥ë¡×¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î»ØÆ³¤âÃ´Åö¡£
¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÀßÎ©¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤ÎÍÜÀ®½Î¤Ç¤Ï¿¿ÅÄ¹Ç·¤µ¤ó¤äÄé¿¿°ì¤µ¤ó¤éÂ¿¤¯¤ÎÇÐÍ¥¤¬³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
·Ý¿Í Á°ÅÄ¸ÞÏº¤µ¤ó¡Ê10·î17Æü¡¢79ºÐ¡Ë
ºäÅÄÍøÉ×¤µ¤ó¤ÈÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥á¥Ç¥£No.1¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢ºäÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Ü¥±¤Ë±Ô¤¯¥Ä¥Ã¥³¤à·ÝÉ÷¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ÅÄ¤µ¤ó¤¬ºäÅÄ¤µ¤ó¤ò¸·¤·¤¯¥Ä¥Ã¥³¤à¤¦¤Á¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¢¥Û¤ÎºäÅÄ¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢ÁêÊý¤ò´ØÀ¾¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥Û¤ÎÂåÌ¾»ì¡×¤Ë°é¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó ¥Ñ¥ë¥È¾®ÀÐ¤µ¤ó¡Ê10·î26Æü¡¢69ºÐ¡Ë
¥Ü¥Ê¿¢ÌÚ¤µ¤ó¤È¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¥º¡×¤ò·ëÀ®¡£
¼ó¤¬360ÅÙ²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤°¤ë¤°¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥Í¥¿¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¡Ö¾ÐÅÀ¡×¤Î±é·Ý¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÎòÂåºÇÂ¿½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¼Í¥ ÂÀÅÄ½Ê»Ò¤µ¤ó¡Ê10·î29Æü¡¢89ºÐ¡Ë
¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ëÂçÄë¡×¤Î¥ì¥ª¤ä¡Ö¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥Ã¥³¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥¢¥Ã¥³¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤äÍÎ²è¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤âÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤À¼Í¥¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥ ÃæÂ¼µÈ±¦±ÒÌç¤µ¤ó¡Ê11·î28Æü¡¢77ºÐ¡Ë
È¬ÂåÌÜ¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤µ¤ó¤Î¼¡ÃË¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢ÊìÊý¤ÎÁÄÉã¡¦½éÂåÃæÂ¼µÈ±¦±ÒÌç¤ÎÍÜ»Ò¤È¤Ê¤ê¡¢4ºÐ¤Ç½éÉñÂæ¤òÆ§¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Î¤Á¤ËÆóÂåÌÜµÈ±¦±ÒÌç¤ò½±Ì¾¤·¡¢²ÎÉñ´ì³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎ©Ìò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2011Ç¯¤Ë¤Ï¿Í´Ö¹ñÊõ¤ËÁªÄê¤µ¤ì¡¢2017Ç¯¤Ë¤ÏÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Î»þÂå·à¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢¡Öµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡×¤ÎÄ¹Ã«ÀîÊ¿Â¢Ìò¤Ç¤Ï¹¤¯¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¼Í¥ È¬Æà¸«¾è»ù¤µ¤ó¡Ê12·î3Æü¡¢90ºÐ¡Ë
¡Ö¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡×¤Î°ìÈ¿ÌÚÌÊ¤ÎÀ¼¤ä¡ÖDRAGON BALL¡×¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°¦¡¦ÃÏµåÇî¡×¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥â¥ê¥¾¡¼¡×¤ÎÀ¼¤âÃ´Åö¤·¡¢Éý¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥ ¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¡Ê12·î18Æü¡¢35ºÐ¡Ë
ÇÐÍ¥¤Î¿ÀÅÄÀµµ±¤µ¤ó¤È²Î¼ê¤Î¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤ÏÉñÂæ¤òÃæ¿´¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢²Î¼ê¤äÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ö¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡×ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦¥¢¥Ê¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤Ê¤É¤òÀ¸¤«¤·¿ô¡¹¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤òÃ´Åö¤·¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÇºÆ±é¤¬Â³¤¯¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥Õ¥§¥¢¡¦¥ì¥Ç¥£¡×¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¥¤¥é¥¤¥¶Ìò¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê
½ÀÆ»²È ¸Å²ìÌÉ§¤µ¤ó¡Ê3·î24Æü¡¢53ºÐ¡Ë
¡Ê1995Ç¯¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡»þ¡¡¼Ì¿¿¡§ÀÄÌÚ¹ÉÆó/¥¢¥Õ¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÂç²ñÄ¾Á°¤Î·Î¸Å¤ÇÂç¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿Ãæ¡¢½ÀÆ»¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á¯¤ä¤«¤ÊÇØÉé¤¤Åê¤²¤ò»ý¤ÁÌ£¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊ¿À®¤Î»°»ÍÏº¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¤¢¤È¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¥³¡¼¥Á¤äÂç³Ø¤ÎÁí´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ò»ØÆ³¡£
½ÀÆ»¤Î»ä½Î¤òÀßÎ©¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÉáµÚ³èÆ°¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥íÌîµå¡¦¹Åç¸µ´ÆÆÄ ¸ÅÍÕÃÝ¼±¤µ¤ó¡Ê11·î12Æü¡¢85ºÐ¡Ë
¹Åç¥«¡¼¥×¤äÆî³¤¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ËÅ¾¿È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1975Ç¯¤Ë¹Åç¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢»³ËÜ¹ÀÆó¤µ¤ó¤ä°á³Þ¾ÍÍº¤µ¤ó¤é¤ò¼çÎÏ¤Ë°é¤Æ¤¢¤²¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â1979Ç¯¤È1980Ç¯¡¢1984Ç¯¤Î3ÅÙ¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÈÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¡¢¥«¡¼¥×¤Î¡Ö²«¶â»þÂå¡×¤òÃÛ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ê¸²½¿Í
µÓËÜ²È ¶¶ÅÄÔè²ì»Ò¤µ¤ó¡Ê4·î4Æü¡¢95ºÐ¡Ë
¡Ö¤ª¤·¤ó¡×¤ä¡ÖÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¡Ö¤ª¤·¤ó¡×¤Ï¹ñÆâ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ÇÎòÂåºÇ¹â¤Î»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÏ¤ëÀ¤´Ö¡×¤ÏÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ê¡¢¿É¸ý¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¿ÍµÓËÜ²È¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤Ë¡Ö¶¶ÅÄÊ¸²½ºâÃÄ¡×¤òÀßÎ©¤·¤Æ¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
2020Ç¯¤Ë¤ÏÊ¸²½·®¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¡²è²È ÉÙ±Ê°ìÏ¯¤µ¤ó¡Ê5·î5Æü¡¢96ºÐ¡Ë
»Ò¤É¤â¸þ¤±¤«¤é¼Ò²ñÉ÷»É¤ÎÌ¡²è¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ò¼¹É®¤·¡¢¡Ö¥Ý¥ó¥³¥Ä¤ª¤ä¤¸¡×¤Ê¤ÉÆÈÆÃ¤Î²èÉ÷¤È·Ú²÷¤Ê¤»¤ê¤Õ²ó¤·¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥Þ¥ó¥¬Æ»¾ì¡×¤Ë¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
1986Ç¯¤ËÆüËÜÌ¡²è²È¶¨²ñ¾Þ¤ÎÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢1992Ç¯¤Ë»ç¼úË«¾Ï¡¢1998Ç¯¤Ë¤Ï°°Æü¾®¼ú¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¡²è²È »°±º·úÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê5·î6Æü¡¢54ºÐ¡Ë
ÂåÉ½ºî¡Ö¥Ù¥ë¥»¥ë¥¯¡×¤Ï30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌ¡²è»¨»ï¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä±Ç²è¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï·õ»Î¤¬Éü½²¤ÎÎ¹¤òÂ³¤±¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢»æ¤ÈÅÅ»Ò¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤ÏÀ¤³¦¤Ç5000ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºî¶Ê²È ¾®ÎÓ°¡À±¤µ¤ó¡Ê5·î30Æü¡¢88ºÐ¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÌÚ¤Ê¤ó¤ÎÌÚ¡×¤Î²Î¤¤¤À¤·¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëCM¥½¥ó¥°¤ä¡ÖËâË¡»È¤¤¥µ¥ê¡¼¡×¡¢¡Ö¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥Ã¥³¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¤ò¼ê¤¬¤±¡¢·Ú²÷¤Ê²»³Ú¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔ¤Ï¤ë¤ß¤µ¤ó¤¬²Î¤Ã¤¿¡ÖËÌ¤Î½É¤«¤é¡×¤ÏÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÐÍ¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·à²è²È ¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¤µ¤ó¡Ê9·î24Æü¡¢84ºÐ¡Ë
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤äÇØ·Ê¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¡Ö·à²è¡×¤È¤¤¤¦¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÉÌÛ¤Ê¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥´¥ë¥´13¡×¤ÏºÇ¿·¤Î¹ñºÝ¾ðÀª¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤äÀ¯¼£²È¤é¤«¤é¤âÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
2021Ç¯7·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈ¯¹Ô´¬¿ô¤¬Â¿¤¤Ì¡²è¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡Ö¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2003Ç¯¤Ë¤Ï»ç¼úË«¾Ï¤ò¡¢2010Ç¯¤Ë¤Ï°°Æü¾®¼ú¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºî¶Ê²È ¤¹¤®¤ä¤Þ¤³¤¦¤¤¤Á¤µ¤ó¡Ê9·î30Æü¡¢90ºÐ¡Ë
¡Êºî¶Ê¤·¤¿²»³Ú¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¸ÞÎØ³«²ñ¼°¤ÎÍÍ»Ò¡¡¼Ì¿¿¡§getty¡Ë
¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¤ä¥²¡¼¥à²»³Ú¤Î¤Û¤«¥°¥ë¡¼¥×¥µ¥¦¥ó¥º¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤â¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¡¢»þÂå¤òºÌ¤ë³Ú¶Ê¤ò¼¡¡¹¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤â¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÁ´ºîÉÊ¤Î²»³Ú¤ò30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æºî¶Ê¤·¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2016Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¹âÎð¤Ç¥²¡¼¥à²»³Ú¤òºî¶Ê¤·¤¿ºî¶Ê²È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¡£
2018Ç¯¤Ë¤Ï°°Æü¾®¼ú¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¡¢2020Ç¯¤Ë¤ÏÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢Åìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«²ñ¼°¤ÎÁª¼êÃÄ¤ÎÆþ¾ì¹Ô¿Ê¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¡²è²È ÇòÅÚ»°Ê¿¤µ¤ó¡Ê10·î8Æü¡¢89ºÐ¡Ë
¡Ö¥«¥à¥¤ÅÁ¡×¤Ç¤Ï¶áÀ¤ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Îº¹ÊÌ¤ÎÌäÂê¤òÉÁ¤¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Î³èÌö¤ÈÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥µ¥¹¥±¡×¤ä¡¢¡Ö¥·¡¼¥È¥óÆ°Êªµ¡×¤òÌ¡²è²½¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¹ÖÃÌ¼Ò»ùÆ¸¤Þ¤ó¤¬¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºî²È »³ËÜÊ¸½ï¤µ¤ó¡Ê10·î13Æü¡¢58ºÐ¡Ë
1999Ç¯¤Ë¡ÖÎø°¦ÃæÆÇ¡×¤ÇµÈÀî±Ñ¼£Ê¸³Ø¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2001Ç¯¤Ë¤ÏÃ»ÊÔ½¸¡Ö¥×¥é¥Ê¥ê¥¢¡×¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2021Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¼«Å¾¤·¤Ê¤¬¤é¸øÅ¾¤¹¤ë¡×¤¬ÅçÀ¶Îø°¦Ê¸³Ø¾Þ¡¢Ãæ±û¸øÏÀÊ¸·Ý¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø½¬±¡Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø ÀîÅèÃ¤É§¤µ¤ó¡Ê11·î4Æü¡¢81ºÐ¡Ë
½©¼ÄµÜÈÞ¤Îµª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÉã¿Æ¤Ç¡¢·ÐºÑÅý·×³Ø¤Ê¤É¤òÀìÌç¤Ë³Ø½¬±¡Âç³Ø¤Î¶µ¼ø¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¡¢¸¦µæ¤ä³ØÀ¸¤Î»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î°Ñ°÷²ñ¤ÎÀìÌç°Ñ°÷¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àê½Ñ²È ºÙÌÚ¿ô»Ò¤µ¤ó¡Ê11·î8Æü¡¢83ºÐ¡Ë
¡ÖÏ»À±Àê½Ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀê¤¤¤òÄó¾§¤·¡¢Ãø½ñ¡Ö±¿Ì¿¤òÆÉ¤àÏ»À±Àê½ÑÆþÌç¡×¤Ï¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢Àê¤¤¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÊª¸À¤¤¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¹Ö±é²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºî²È¡¦ÁÎÎ· À¥¸ÍÆâ¼äÄ°¤µ¤ó¡Ê11·î9Æü¡¢99ºÐ¡Ë
¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¥¤¥¿¡¼/¥¢¥Õ¥í¡Ë
Îø°¦¤äÎò»Ë¡¢Ï·¤¤¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿ô¡¹¤Î¾®Àâ¤òÈ¯É½¤·¡¢»ä¾®Àâ¡Ö²Æ¤Î½ª¤ê¡×¤Ç¤Ï½÷Î®Ê¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¼«Î©¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤òÉÁ¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î½÷ÀÆÉ¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
51ºÐ¤Î¤È¤¤ËÆÀÅÙ¤·¤¿¸å¤â¼¹É®³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢1992Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö²Ö¤ËÌä¤¨¡×¤¬Ã«ºê½á°ìÏº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1997Ç¯¤Ë¤ÏÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢2006Ç¯¤Ë¤ÏÊ¸²½·®¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÎÎ·¤È¤·¤Æ¤Ï30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê³ÆÃÏ¤ÇË¡ÏÃ¤òÂ³¤±¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÇº¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢Ë¡¤ò¤á¤°¤ë¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºî»ì²È ´îÂ¿ÛêÃé¤µ¤ó¡Ê11·î22Æü¡¢74ºÐ¡Ë
¤«¤°¤äÉ±¤Î¡Ö¿ÀÅÄÀî¡×¤ä¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤°Ëâ¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Îºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜºî»í²È¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¡¢²»³Ú¶È³¦¤Î¸¢Íø¤ò¼é¤ë³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼Â¶È²È
¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÌ¾ÍÀ²ñÄ¹ Æ£Åç¥á¥ê¡¼ÂÙ»Ò¤µ¤ó¡Ê8·î14Æü¡¢93ºÐ¡Ë
Æ±»öÌ³½ê¤òÁÏ¶È¤·¤¿¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¤µ¤ó¤Î»Ð¤Ç¡¢Éû¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ»öÌ³½ê¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤È¤â¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤ò°é¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢2020Ç¯9·î¤ËÂàÇ¤¤·¤ÆÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³¤³°¤ÎÃøÌ¾¿Í
±Ñ²¦Â² ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×ÅÂ²¼¡Ê4·î9Æü¡¢99ºÐ¡Ë
¡Ê¼Ì¿¿¡§getty¡Ë
½÷²¦¤È¤È¤â¤ËÂ¿¤¯¤Î¸øÌ³¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢·ëº§¤«¤é70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½÷²¦¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£