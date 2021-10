『DUNE/デューン 砂の惑星』豪華キャスト陣がティモシー・シャラメの素顔を明かす！

ティモシー・シャラメをはじめ、レベッカ・ファーガソン、ゼンデイヤ、オスカー・アイザック、ジョシュ・ブローリン、ゼンデイヤ、ジェイソン・モモアなど、超豪華なキャストが一堂に集結する『DUNE/デューン 砂の惑星』。キャスト同士は、お互いにどんな印象を受けたのか? 素顔を語るコメントが到着した。

豪華なキャストが集結していることでも話題の『DUNE/デューン 砂の惑星』。監督・脚本を手掛けるドゥニ・ヴィルヌーヴが企画段階から出演を願っていたキャストほぼ全員のスケジュールが奇跡的に空いており、本作への参加が決定したという運命的な背景がある。

本作で特に注目を浴びているのが、主人公のポールを演じるティモシー(『君の名前で僕を呼んで』)と、チャニを演じるゼンデイヤ(『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』『ユーフォリア/EUPHORIA』)の共演。本作では、チャニはポールの運命に大きく絡んでくる女性として登場し、その関係性にも大いに注目が集まっている。

ティモシーは、かねてよりゼンデイヤに憧れていたという。「ゼンデイヤとの共演は最高だった。僕たちはすばらしいリズムをつくり出すことができた。また一緒に仕事ができるのを楽しみにしているよ」と語っており、一方ゼンデイヤは「すばらしくて、面白くて陽気な人。同じ世代の俳優と共演できることにワクワクしていたと思う」とティモシーに対して気楽さを感じていたようだ。

昨年のゼンデイヤの誕生日には、ティモシーが送った感動的なメッセージにゼンデイヤが「泣かせる気?」と返信するなど、プライベートでも非常に仲がよい二人。新時代のハリウッドを背負う二人の共演にますます目が離せない。

Yo, you bout to make me tear up over here man, thank you for this, I appreciate you very much... September 1, 2020