¡Ö»Ò¤É¤âÆ±È¼ÉÔÎÑ¥Ç¡¼¥È¡×¥É¥é¥Þ¤è¤ê¥¨¥°¤¤¡ª¡È¤Õ¤·¤À¤é¤ÊºÊ¡É ¤ËÉ×¤¬¤·¤¿¥ê¥¢¥ëÉü½²·à
¡¡ºÊ¤ËÉÔÎÑ¤µ¤ì¤¿É×¤Î¶ìÇº¤òÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¡Ø¥µ¥ì¥¿¥¬¥ï¤Î¥Ö¥ë¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤â¤¤¤è¤¤¤è²Â¶¤Ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÄÀî¤ÎÅÜ¤ê¤âÀäÄº¤Ë¡£ÁÔÀä¤ÊÉü½²¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¸½¼Â¤Ë¥·¥¿ºÊ¡¢¥µ¥ìÉ×¤Ï¤É¤¦ÉÔÎÑ¤ò½èÍý¤·¤¿¤Î¤«¡£¥É¥é¥Þ¤è¤ê¤â¤¨¤°¤¤¡©¡¡¸½¼Â¤Î¥µ¥ìÉ×4¿Í¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÔÎÑ¤¬¥Ð¥ì¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á
ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥²¥¹ÉÔÎÑ¤ÈÉü½²
¡¡½÷À¸þ¤±Ì¡²è¥¢¥×¥ê¤ÇÎß·×3²¯PVÄ¶¤¨¤ÎÂç¿Íµ¤ÉÔÎÑÌ¡²è¡Ø¥µ¥ì¥¿¥¬¥ï¤Î¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤¬¡¢7·î¤è¤ê¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬Á¢¤à¹¬¤»¤Ê·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿É×ÉØ¡¦ÅÄÀîÄª¤ÈÍõ»Ò¡£¤·¤«¤·¡¢°¦¤¹¤ë²Ä°¦¤¤ºÊ¤¬¿¦¾ì¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¾å»Ê¤ÈÉÔÎÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¾å»Ê¤â´ûº§¼Ô¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥²¥¹¤Ã¤×¤ê¡£ÉÔÎÑÁê¼ê¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¡¢¤É¤ó¤É¤óËÜÀ¤ò¸½¤·»Ï¤á¤ëÍõ»Ò¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÔÎÑ¡È¥µ¥ì¥¿¥¬¥ï¡É¤ÎÄª¤¬¡¢Éü½²¤ò·è°Õ¤·¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¡¡Ì¡²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ì¼ï¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥É¥í¥É¥í¤ÎÉÔÎÑ¡¦Éü½²·à¤Ï¸½¼Â¤Ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Î¸µ¤ØÁêÃÌ¤Ë¤¯¤ëÊý¤ÏÃË½÷¤Î³ä¹ç¤Ç¤¤¤¦¤ÈÈ¾¡¹¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¡È¥µ¥ì¥¿¥¬¥ï¡É¤Ç¤¢¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤â¡¢ºÇ¶á¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤ÏÃË½÷ÌäÂê¸¦µæ²È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë7000·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿ÏªÌÚ¹¬É§¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é4¤Ä¡¢¥É¥é¥Þ¤ÈÆ±¤¸¤¯ºÊ¤¬ÉÔÎÑ¡È¥·¥¿¥¬¥ï¡É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
À¹Ô°Ù¤ÎÆ°²è¤ò´Ö°ã¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¡Ä¡Ä
¡¡¿¦¾ì¤Ï¡¢ÉÔÎÑ´Ø·¸¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤È¤·¤Æ¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¡£30ÂåÈ¾¤Ð¤ÎÉ×ÉØ¤Ï¡¢·ÈÂÓ¤ÎÁàºî¤ò¤¦¤Ã¤«¤ê¸í¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇºÊÂ¦¤ÎÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¡£
¡Ö»ÔÎ©ÉÂ±¡¤Ë¶Ð¤á¤ë´Ç¸î»Õ¤Î±ü¤µ¤ó¤¬¡¢Æ±¤¸¿¦¾ì¤Î°å»Õ¤ÈÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡×
¡¡2¿Í¤Ï³°²Ê¤Ç¡¢Æ±¤¸¼ê½Ñ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡ÖÉÔÎÑÃËÀ¤Ï¹Ô°ÙÃæ¤Î¥Ï¥á»£¤ê¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÈÜàÐ¤Ê¼Ì¿¿¤ò¼«Ê¬¤Î·ÈÂÓÃ¼Ëö¤Ë»Ä¤·¡¢´Ç¸î»Õ¤È¤â¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼Ì¿¿¥Ç¡¼¥¿¤ò±ü¤µ¤ó¤¬¸í¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ë»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤ª¸Å¤Î·ÈÂÓ¤ÈÆ±´ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢»¡¤¹¤ë¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤ï¤¬»Ò¤Î·ÈÂÓ¤Ç¼«Ê¬¤ÎºÊ¤ÎÉÔÎÑ¤òÃÎ¤Ã¤¿²ñ¼Ò°÷¤ÎÉ×¤Ï¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÉÂ±¡¤Î¿¦°÷²Ý¤ËÁêÃÌ¡£
¡Ö»ö¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¡¢ÊÌ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¡È¤¦¤Á¤ÎºÊ¤ÏÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Áê¼ê¤¬¤·¤Ä¤³¤¯Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»ÔÎ©ÉÂ±¡¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¿¦°÷¤ÏÃÏÊý¸øÌ³°÷¡£»öÂÖ¤ò½Å¤¯¸«¤¿ÉÂ±¡Â¦¤È»Ô¤¬¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤òÊÌÃÏÊý¤ÎÉÂ±¡¤Ø°ÛÆ°¤µ¤»¤¿¡£2¿Í¤ÎÀÜÅÀ¤ò´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¡¢É×¤ÎÉü½²¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤½¤¦¡£
»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤ÆÉÔÎÑ¤¹¤ëºÊ
¡¡µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤Ë¤Ï¸ý¼Â¤¬É¬Í×¡£¤½¤Î¸ý¼Â¤Ë»È¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤ï¤¬»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö40ÂåÁ°È¾¤ÎÉ×ÉØ¤Ç¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê¤¬Î®¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½÷»Ò²ñ¤ä¥Þ¥ÞÍ§¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ê¤É¤È¸À¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¤´»þÀ¤¤½¤ì¤òÍýÍ³¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸·¤·¤¤¡£¤½¤³¤Ç±ü¤µ¤ó¤Ï¡È»Ò¤É¤â¤ÈÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¡É¤È¡¢»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤ÆÉÔÎÑÁê¼ê¤Î¸µ¤ØÄÌ¤¦¤³¤È¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡6ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤ÆÊâ¤¯ÃË½÷¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤«¤é¸«¤ì¤ÐÊ¿ÏÂ¤Ê²ÈÂ²¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·Éã¿Æ¤Ë¸«¤¨¤ëÃË¤Ï¡¢ÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¡£
¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤ÎÄ¾Â°¤Î¾å»Ê¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Á°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ÃËÀÅªÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃËÀ¾å»Ê¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²¼¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤Ï¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯¸ýÀâ¤±¤ëÁê¼ê¡£ÃË½÷¤ÎÃç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤½¤¦Æñ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÉÔÎÑ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢ÏªÌÚ¤µ¤ó¤Î¸µ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¿¡È¥µ¥ì¥¿¥¬¥ï¡É¤ÎÉ×¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¼Õºá¤ò¤µ¤»¤Æ°Ö¼ÕÎÁ¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤¹¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼êÃËÀ¤«¤é¤ª¶â¤Ï¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ï·ÑÂ³Ãæ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢±ü¤µ¤ó¤ÏÉÔÎÑÁê¼ê¤ËÌ´Ãæ¤ÇÌÜ¤¬¥Ï¡¼¥È¾õÂÖ¤Ç¡¢¡È¿Æ¸¢¤ÏÉ×¤Ë¡É¤È¤Þ¤Ç¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ç¡¼¥È¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤è¤ê¤â¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤ò¤È¤Ã¤¿Êì¿Æ¡£¸½ºß¡¢¤³¤ÎÉ×ÉØ¤ÏÎ¥º§¶¨µÄÃæ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÈÊìÀ¡É¤è¤ê¡È½÷À¡É¤òÁª¤ó¤ÀºÊ
¡¡¤É¤¦¤âºÊ¤Î¹ÔÆ°¤¬²ø¤·¤¤¡Ä¡Ä¤½¤¦»×¤Ã¤¿É×¤Ï¡¢ÃµÄå¤ËºÊ¤ÎÈø¹Ô¤ò°ÍÍê¡£
¡Ö¶¦Æ¯¤¤Î30Âå¸åÈ¾¤Ç¡¢10ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÉ×ÉØ¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÄê»þ¤Çµ¢Âð¤¹¤ëºÊ¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¤ò¶¤ËÆÃÄê¤ÎÍËÆü¤À¤±µ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤½¤¦¡£Û£Ëæ¤ÊÍýÍ³¤ò·«¤êÊÖ¤¹ºÊ¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢»Ò¤É¤â¤ËÀÜ¤¹¤ë¸·¤·¤¤ÀÜ¤·Êý¤äÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ø¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤¬ÁÂ¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤¬»¨¤Ë»×¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡ÃµÄå¤¬ºÊ¤Î¿¦¾ì¤«¤é¤ÎÈø¹Ô¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢Í½ÁÛ¤ÏÅªÃæ¡£¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ØÆþ¤ëºÊ¤ÈÃË¤Î»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¤Û¤«¾Úµò¤È¤·¤Æ¡¢ºÊ¤ÎICÍúÎò¤ò±Ø¤Î·ôÇäµ¡¤Ç¾È²ñ¡£ÉáÃÊ»È¤¦¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤ÌÜÅªÃÏ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤¶ÉÔÎÑ¤òÌä¤¤µÍ¤á¤ë¤È¡¢È¿¾Ê¤äÆ°ÍÉ¤ò¸«¤»¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¡È¥³¥½¥³¥½¤ÈÃµÄå¤ò¸Û¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡É¤È·ã¹â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·ë¶É¡¢¤³¤Î¤´É×ÉØ¤ÏÎ¥º§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÉ×¤Ï»ÒÈÑÇº¤ÊÊý¤Ç¡¢Î¥º§¤¹¤ëºÝ¤Ë½Ð¤·¤¿¾ò·ï¤Ï¿Æ¸¢¤ò¼«Ê¬¤¬¤â¤é¤¦¤³¤È¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¡¢Ìµ»ö¤Ë¿Æ¸¢¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Êì¿Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤è¤ê¡¢ÆÈ¿Èµ¤Ê¬¤ËÌá¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤ÀºÊ¡£
¡Ö¤è¤¯¡ÈÊìÀ¡É¤è¤ê¡È½÷À¡É¤¬¶¯¤¤ºÊ¤ÏÉÔÎÑ¤ò¤¹¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤Î¸µ¤ËÁêÃÌ¤ËÍè¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉÔÎÑÁê¼ê¤È¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¤¤éÎ©¤Á¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤âÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÏªÌÚ¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤ò·Þ¤¨¤¿ÃËÀ¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤â¡£50Âå¤ÎºÊ¤¬¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë²ð¸î»ÜÀß¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿ÏÃ¤À¡£
Ë½Áö¤¹¤ëÉÔÎÑÁê¼ê
¡ÖÁê¼ê¤Ï40Âå¤Î²ð¸î»ÜÀß¤Î½êÄ¹¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤Î¹ç´Ö¡¢±ü¤µ¤ó¤«¤éÉ×¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ä¶òÃÔ¤òÊ¹¤¯¤¦¤Á¤ËÎø¿´¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Îø°¦·Ð¸³¤¬Â¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿½êÄ¹¤Ï¡¢Ç¯¾å¤Î½÷À¤¬¼«Ê¬¤òÍê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´ª°ã¤¤¤·¡¢¤É¥Ï¥Þ¤ê¡£ÃËÀ¤ÎºÊ¤Ë¡ÖÎ¥º§¤·¤ÆËÍ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÇ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«Âð¤Ø²¡¤·¤«¤±¡¢É×¤Ë¡ÈËÍ¤Î¤Û¤¦¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±ü¤µ¤ó¤òËÍ¤Ë¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤³¤Þ¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ë¤Û¤É¡¢½êÄ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ±ü¤µ¤ó¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¼Â¤ÏÆùÂÎ´Ø·¸¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ºÀµ³Î¤Ë¤ÏÉÔÎÑ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢·ëËö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ÖÅöÁ³¡¢É×¤Ï¤½¤Î¿½¤·½Ð¤òÃÇ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÉ×ÉØÃç¤Ï·è¤·¤ÆÎÉ¹¥¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢±ü¤µ¤ó¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÇöµë¤Î²ð¸î»ÜÀß¿¦°÷¤è¤ê¡¢Âà¿¦¶â¤äÇ¯¶â¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤â¤é¤¨¤ëÉ×¤Î°ÂÄê¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡±ü¤µ¤ó¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ¤Ë°¤¤µ¤¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¡¢É×¤Ï¥Ñ¡¼¥È¤ò¼¤á¤µ¤»Ï¢Íí¼êÃÊ¤òÃÇ¤Á¡¢¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¡¼¥«¡¼²½¤ò´í×ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÈï³²ÁêÃÌ¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥É¥é¥Þ¤â¤¤¤è¤¤¤è²Â¶¤Ø¡£ÉÔÎÑ¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤â°¤Ó¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Ê¤¤Íõ»Ò¤ËÂÐ¤·¡¢Äª¤Ï¤É¤ó¤ÊÉü½²¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¨¡¨¡¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÏªÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡ÖÉÔÎÑ¤Ç¤¤ë½÷À¤Ï¡¢¤ª¶â¤È»þ´Ö¤ÈÂÎÎÏ¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¿Í¡£º£¤Ï½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤¬¿Ê¤ß¡¢ÃËÀ¤ÎÁð¿©²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÈ¿Èµ¤Ê¬¤ËÌá¤Ã¤ÆÎø°¦¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦½÷À¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹â¶¶¤â¤â»Ò¡Ë