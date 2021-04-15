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Association Between Frequency of Eating Away-From-Home Meals and Risk of All-Cause and Cause-Specific Mortality - Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics
https://jandonline.org/article/S2212-2672(21)00059-9/fulltext
Scientists calculate the number of take-out meals that increase chance of death
https://www.inverse.com/mind-body/is-takeout-unhealthy-study
Frequent consumption of meals prepared away from home linked to increased risk of early death -- ScienceDaily
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/03/210325084824.htm
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