¡ãÂ®Êó¡äÀÐÀîÎË¤Ï¸åÈ¾3Ï¢Â³¥Ü¥®¡¼¤Ç¼ºÂ®¡¡3¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç½éÆü¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È
¡ãÅì·ú¥Û¡¼¥à¥á¥¤¥È¥«¥Ã¥×¡¡½éÆü¡þ15Æü¡þÅì·úÂ¿ÅÙCC¡¦Ì¾¸Å²°¡Ê»°½Å¸©¡Ë¡þ7081¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡ä
¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î2021Ç¯½éÀï¤Ï¡¢Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£ÀÐÀîÎË¤Ï3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦6¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö74¡×¤Ç²ó¤ê¡¢3¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦110°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°È¾¤Ç¤Ï2¥Ü¥®¡¼¤ò¾å²ó¤ë3¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤Ã¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿ÀÐÀî¡£¸åÈ¾¤Ï2ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¥Ü¥®¡¼¤¬Àè¤ËÍè¤ë¤È¡¢4ÈÖ¤Þ¤ÇÏ¢Â³¥Ü¥®¡¼¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸åÈ¾9¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï1¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤âÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¸½ºß¡¢6¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÌÚ²¼ÎÇ²ð¡£1ÂÇº¹2°Ì¥¿¥¤¤ËÀÐºäÍ§¹¨¡¢°¤µ×ÄÅÌ¤ÍèÌé¡¢¾®ÎÓ¿ÂÀÏº¡£2ÂÇº¹5°Ì¤ËºòÇ¯¥×¥íÆþ¤ê¤Î¶âÃ«Âó¼Â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòµ¨¾Þ¶â²¦¤Îº£Ê¿¼þ¸ã¤Ï3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦6°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¡£¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î°ð¿¹Í¤µ®¤Ï1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦75°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î2021Ç¯½éÀï¤Ï¡¢Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£ÀÐÀîÎË¤Ï3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦6¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö74¡×¤Ç²ó¤ê¡¢3¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦110°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°È¾¤Ç¤Ï2¥Ü¥®¡¼¤ò¾å²ó¤ë3¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤Ã¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿ÀÐÀî¡£¸åÈ¾¤Ï2ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¥Ü¥®¡¼¤¬Àè¤ËÍè¤ë¤È¡¢4ÈÖ¤Þ¤ÇÏ¢Â³¥Ü¥®¡¼¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸åÈ¾9¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï1¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤âÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¸½ºß¡¢6¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÌÚ²¼ÎÇ²ð¡£1ÂÇº¹2°Ì¥¿¥¤¤ËÀÐºäÍ§¹¨¡¢°¤µ×ÄÅÌ¤ÍèÌé¡¢¾®ÎÓ¿ÂÀÏº¡£2ÂÇº¹5°Ì¤ËºòÇ¯¥×¥íÆþ¤ê¤Î¶âÃ«Âó¼Â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòµ¨¾Þ¶â²¦¤Îº£Ê¿¼þ¸ã¤Ï3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦6°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¡£¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î°ð¿¹Í¤µ®¤Ï1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦75°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>