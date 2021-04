英スーパーマーケットチェーンTescoが、りんごをオンラインで注文した顧客にiPhone SEを代わりに送りつけるというサプライズ企画を行っている、と報じられています。

iPhoneをオンラインで注文したのにアップル風味の飲むヨーグルトが代わりに送られてきて泣いたといったように、注文したと思ったものと異なる商品が届く場合、何らかの手違いにより価値が極端に低いものが送られてくるのがほとんどです。



しかしながら今回、同じアップルつながりでも驚くべきアップグレードがあって焦ったとの報告がありました。



英Tescoは、モバイル事業Tesco Mobileの運営でも知られていますが、スーパーのオンラインショップでりんごを注文した一部の顧客に、サプライズでiPhone SEをプレゼントするという企画を4月18日まで行っている、と英メディアMirrorが伝えています。



実際に同企画でiPhone SEを無料でもらったロンドン近郊のトゥイッケナム在住のニック・ジェームズ氏は、「サプライズと聞いたとき、(チョコレートでできた)イースターエッグか何かがもらえるんじゃないかと思った」と話しています。



「控えめに言って、ちょっと衝撃だった」



A big thanks this week to @Tesco & @tescomobile. On Wednesday evening we went to pick up our click and collect order and had a little surprise in there - an Apple iPhone SE. Apparently we ordered apples and randomly got an apple iphone! Made my sons week! #tesco #substitute pic.twitter.com/Mo8rZoAUwD

— Nick James (@TreedomTW1) April 10, 2021