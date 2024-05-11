北海道で4人の“夫人”たちと事実婚というかたちを取り、日本の法律では認められていない“一夫多妻”の共同生活を実践している渡部竜太さん（36歳）。 「今一緒に住んでいる子どもは2人ですが、僕の子どもは全員で9人います。徳川家斉を超えたい、子どもは合計54人欲しい！」徳川家斉は江戸幕府の11代将軍で、53人の子どもがいたといわれている。そのため、渡部さんは54人の子供を作り、徳川家斉を超えるのが目標なのだとか。