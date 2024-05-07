ウルグアイ代表のマルセロ・ビエルサ監督が国際親善試合にアマチュア選手を招集するつもりのようだ。ウルグアイ『モンテビデオ・ポータル』など複数メディアが報じている。ウルグアイは6月開幕のコパ・アメリカに向け、今月31日に敵地でコスタリカ代表との国際親善試合に臨む予定。報道によると、ビエルサ監督はアマチュアクラブのフベントゥ・デ・ソリアーノに所属するFWワルテル・ドミンゲスを招集リストに加えているという