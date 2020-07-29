第72回エミー賞ノミネート発表！『THIS IS US』スターリング・K・ブラウン4年連続、Netflixが最多160ノミネート！
米TV界最高峰の栄誉とも称されるエミー賞。例年よりも2週間遅く開催されることになった第72回のノミネートが現地時間7月28日（火）に発表された。本年度はドラマ＆コメディ部門の候補枠を最大で8つに拡大するなど複数のルール変更がなされた中、Netflixが最多の160ノミネートを果たし強さを見せつけた。作品別では、レジーナ・キングが主演を務める米HBOの『ウォッチメン』が26ノミネートで最多となり、米Amazonの『マーベラス・ミセス・メイゼル』が20、Netflixの『オザーク』と米HBOの『サクセッション』がそれぞれ18ノミネートと続く。また、スターリング・K・ブラウンが『THIS IS US』で4年連続ノミネートを果たし、本年度はさらに『マーベラス・ミセス・メイゼル』でも名を連ねている。ノミネート一覧はこちら！
【ドラマ・シリーズ部門】
■作品賞（Drama Series）
『ベター・コール・ソウル』
『ザ・クラウン』
『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』
『キリング・イヴ／Killing Eve』
『マンダロリアン』
『オザークへようこそ』
『ストレンジャー・シングス 未知の世界』
『サクセッション』
■主演男優賞（Lead Actor In A Drama Series）
ジェイソン・ベイトマン『オザークへようこそ』
スターリング・K・ブラウン『THIS IS US』
スティーヴ・カレル『ザ・モーニングショー』
ブライアン・コックス『サクセッション』
ビリー・ポーター『POSE』
ジェレミー・ストロング『サクセッション』
■主演女優賞（Lead Actress In A Drama Series）
ジェニファー・アニストン『ザ・モーニングショー』
オリヴィア・コールマン『ザ・クラウン』
ジョディ・カマー『キリング・イヴ／Killing Eve』
ローラ・リニー『オザークへようこそ』
サンドラ・オー『キリング・イヴ／Killing Eve』
ゼンデイヤ『ユーフォリア／EUPHORIA』
■助演男優賞（Supporting Actor In A Drama Series）
ジャンカルロ・エスポジート『ベター・コール・ソウル』
ブラッドリー・ウィットフォード『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』
ビリー・クラダップ『ザ・モーニングショー』
マーク・デュプラス『ザ・モーニングショー』
ニコラス・ブラウン『サクセッション』
キーラン・カルキン『サクセッション』
マシュー・マクファディン『サクセッション』
ジェフリー・ライト『ウエストワールド』
■助演女優賞（Supporting Actress In A Drama Series）
ローラ・ダーン『ビッグ・リトル・ライズ』
メリル・ストリープ『ビッグ・リトル・ライズ』
ヘレナ・ボナム・カーター『ザ・クラウン』
サミラ・ワイリー『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』
フィオナ・ショウ『キリング・イヴ／Killing Eve』
ジュリア・ガーナー『オザークへようこそ』
セーラ・スヌーク『サクセッション』
タンディ・ニュートン『ウエストワールド』
■監督賞（Directing For A Drama Series)
ベンジャミン・カロン『ザ・クラウン』
ジェシカ・ホッブス『ザ・クラウン』
レスリー・リンカ・グラッター『HOMELAND』
ミミ・レダー『ザ・モーニングショー』
アリク・サカロフ『オザークへようこそ』
ベン・セマノフ『オザークへようこそ』
アンドリー・パレーク『サクセッション』
マーク・マイロッド『サクセッション』
■脚本賞（Writing For A Drama Series）
トーマス・シュノーズ『ベター・コール・ソウル』
ゴードン・スミス『ベター・コール・ソウル』
ピーター・モーガン『ザ・クラウン』
クリス・マンディ『オザークへようこそ』
ジョン・シャイバン『オザークへようこそ』
ミキ・ジョンソン『オザークへようこそ』
ジェシー・アームストロング『サクセッション』
【コメディ・シリーズ部門】
■作品賞（Outstanding Comedy Series）
『ラリーのミッドライフ★クライシス』
『デッド・トゥ・ミー 〜さようならの裏に〜』
『グッド・プレイス』
『インセキュア』
『コミンスキー・メソッド』
『マーベラス・ミセス・メイゼル』
『シッツ・クリーク』
『What We Do in the Shadows』
■主演男優賞（Lead Actor In A Comedy Series）
アンソニー・アンダーソン『Black-ish』
ドン・チードル『Black Monday』
テッド・ダンソン『グッド・プレイス』
マイケル・ダグラス『コミンスキー・メソッド』
ユージン・レヴィ『シッツ・クリーク』
ラミー・ユセフ『Ramy』
■主演女優賞（Lead Actress In A Comedy Series）
クリスティナ・アップルゲイト『デッド・トゥ・ミー 〜さようならの裏に〜』
レイチェル・ブロズナハン『マーベラス・ミセス・メイゼル』
リンダ・カーデリーニ『デッド・トゥ・ミー 〜さようならの裏に〜』
キャサリン・オハラ『シッツ・クリーク』
イッサ・レイ『インセキュア』
トレイシー・エリス・ロス『Black-ish』
■助演男優賞（Supporting Actor In A Comedy Series）
アンドレ・ブラウアー『ブルックリン・ナイン-ナイン』
ウィリアム・ジャクソン・ハーパー『グッド・プレイス』
アラン・アーキン『コミンスキー・メソッド』
スターリング・K・ブラウン『マーベラス・ミセス・メイゼル』
トニー・シャルーブ『マーベラス・ミセス・メイゼル』
マハーシャラ・アリ『Ramy』
キーナン・トンプソン『サタデー・ナイト・ライブ』
ダン・レヴィ『シッツ・クリーク』
■助演女優賞（Supporting Actress In A Comedy Series）
ベティ・ギルピン『GLOW：ゴージャス・レディ・オブ・レスリング』
ダーシー・カーデン『グッド・プレイス』
イヴォンヌ・オージ『インセキュア』
アレックス・ボースタイン『マーベラス・ミセス・メイゼル』
マリン・ヒンクル『マーベラス・ミセス・メイゼル』
ケイト・マッキノン『サタデー・ナイト・ライブ』
セシリー・ストロング『サタデー・ナイト・ライブ』
アニー・マーフィ『シッツ・クリーク』
■監督賞（Directing For A Comedy Series）
マット・シャックマン『The Great』
エイミー・シャーマン＝パラディーノ『マーベラス・ミセス・メイゼル』
ダニエル・パラディーノ『マーベラス・ミセス・メイゼル』
ゲイル・マンキューソ『モダン・ファミリー』
ラミー・ユセフ『Ramy』
アンドリュー・チヴィディーノ＆ダニエル・レヴィ『シッツ・クリーク』
ジェームズ・バロウズ『ウィル＆グレイス』
■脚本賞（Writing For A Comedy Series）
マイケル・シュア『グッド・プレイス』
トニー・マクナマラ『The Great』
ダニエル・レヴィ『シッツ・クリーク』
デヴィッド・ウェスト・リード『シッツ・クリーク』
サム・ジョンソン＆クリス・マーシル『What We Do in the Shadows』
ポール・シムズ『What We Do in the Shadows』
ステファニー・ロビンソン『What We Do in the Shadows』
【リミテッドシリーズ／テレビムービー部門】
■リミテッドシリーズ作品賞（Outstanding Limited Series)
『リトル・ファイアー 〜彼女たちの秘密』
『Mrs. America（原題）』
『アンビリーバブル たった1つの真実』
『アンオーソドックス』
『ウォッチメン』
■テレビムービー作品賞（Outstanding Television Movie)
『アメリカの息子』（Netflix）
『Bad Education』（HBO）
『ドリー・パートンのハートフル・ソング』第8話「オールド・ボーンズ」（Netflix）
『エルカミーノ: ブレイキング・バッド THE MOVIE』（Netflix）
『アンブレイカブル・キミー・シュミット：キミーVS教祖』（Netflix）
■主演男優賞（Lead Actor In A Limited Series or Movie）
ジェレミー・アイアンズ『ウォッチメン』
ヒュー・ジャックマン『Bad Education』
ポール・メスカル『Normal People』
ジェレミー・ポープ『ハリウッド』
マーク・ラファロ『アイ・ノウ・ディス・マッチ・イズ・トゥルー』
■主演女優賞（Lead Actress In A Limited Series or Movie）
ケイト・ブランシェット『Mrs. America』
シラ・ハース『アンオーソドックス』
レジーナ・キング『ウォッチメン』
オクタヴィア・スペンサー『セルフメイドウーマン 〜マダム・C.J.ウォーカーの場合〜』
ケリー・ワシントン『リトル・ファイアー 〜彼女たちの秘密』
■助演男優賞（Supporting Actor In A Limited Series or Movie）
ディラン・マクダーモット『ハリウッド』
ジム・パーソンズ『ハリウッド』
タイタス・バージェス『アンブレイカブル・キミー・シュミット：キミーVS教祖』
ヤーヤ・アブドゥル＝マティーン二世『ウォッチメン』
ジョヴァン・アデポ『ウォッチメン』
ルイス・ゴセット・Jr『ウォッチメン』
■助演女優賞（Supporting Actress In A Limited Series or Movie）
ホーランド・テイラー『ハリウッド』
ウゾ・アドゥーバ『Mrs. America』
マーゴ・マーティンデイル『Mrs. America』
トレイシー・ウルマン『Mrs. America』
トニ・コレット『アンビリーバブル たった1つの真実』
ジーン・スマート『ウォッチメン』
■監督賞（Directing For A Limited Series, Movie or Dramatic Special）
リン・シェルトン『リトル・ファイアー 〜彼女たちの秘密』
レニー・アブラハムソン『Normal People』
マリア・シュラーダー『アンオーソドックス』
ニコール・カッセル『ウォッチメン』
ステフ・グリーン『ウォッチメン』
スティーヴン・ウィリアムズ『ウォッチメン』
■脚本賞（Writing For A Limited Series, Movie Or Dramatic Special）
タニヤ・バーフィールド『Mrs. America』
サリー・ルーニー＆アリス・バーチ『Normal People』
スザンナ・グラント＆マイケル・シェイボン＆アイアレット・ウォルドマン『アンビリーバブル たった1つの真実』
アンナ・ヴィンガー『アンオーソドックス』
デイモン・リンデロフ＆コード・ジェファーソン『ウォッチメン』
授賞式は、現地時間9月20日（日）に米ロサンゼルスのマイクロソフトシアターで開催され、日本ではFOXチャンネルにて9月26日（土）23：00より独占放送。
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