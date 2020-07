第72回エミー賞ノミネート発表！『THIS IS US』スターリング・K・ブラウン4年連続、Netflixが最多160ノミネート！

米TV界最高峰の栄誉とも称されるエミー賞。例年よりも2週間遅く開催されることになった第72回のノミネートが現地時間7月28日(火)に発表された。本年度はドラマ&コメディ部門の候補枠を最大で8つに拡大するなど複数のルール変更がなされた中、Netflixが最多の160ノミネートを果たし強さを見せつけた。作品別では、レジーナ・キングが主演を務める米HBOの『ウォッチメン』が26ノミネートで最多となり、米Amazonの『マーベラス・ミセス・メイゼル』が20、Netflixの『オザーク』と米HBOの『サクセッション』がそれぞれ18ノミネートと続く。また、スターリング・K・ブラウンが『THIS IS US』で4年連続ノミネートを果たし、本年度はさらに『マーベラス・ミセス・メイゼル』でも名を連ねている。ノミネート一覧はこちら!

【ドラマ・シリーズ部門】

■作品賞(Drama Series)

『ベター・コール・ソウル』

『ザ・クラウン』

『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

『キリング・イヴ/Killing Eve』

『マンダロリアン』

『オザークへようこそ』

『ストレンジャー・シングス 未知の世界』

『サクセッション』

■主演男優賞(Lead Actor In A Drama Series)

ジェイソン・ベイトマン『オザークへようこそ』

スターリング・K・ブラウン『THIS IS US』

スティーヴ・カレル『ザ・モーニングショー』

ブライアン・コックス『サクセッション』

ビリー・ポーター『POSE』

ジェレミー・ストロング『サクセッション』



■主演女優賞(Lead Actress In A Drama Series)

ジェニファー・アニストン『ザ・モーニングショー』

オリヴィア・コールマン『ザ・クラウン』

ジョディ・カマー『キリング・イヴ/Killing Eve』

ローラ・リニー『オザークへようこそ』

サンドラ・オー『キリング・イヴ/Killing Eve』

ゼンデイヤ『ユーフォリア/EUPHORIA』

■助演男優賞(Supporting Actor In A Drama Series)

ジャンカルロ・エスポジート『ベター・コール・ソウル』

ブラッドリー・ウィットフォード『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

ビリー・クラダップ『ザ・モーニングショー』

マーク・デュプラス『ザ・モーニングショー』

ニコラス・ブラウン『サクセッション』

キーラン・カルキン『サクセッション』

マシュー・マクファディン『サクセッション』

ジェフリー・ライト『ウエストワールド』

■助演女優賞(Supporting Actress In A Drama Series)

ローラ・ダーン『ビッグ・リトル・ライズ』

メリル・ストリープ『ビッグ・リトル・ライズ』

ヘレナ・ボナム・カーター『ザ・クラウン』

サミラ・ワイリー『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

フィオナ・ショウ『キリング・イヴ/Killing Eve』

ジュリア・ガーナー『オザークへようこそ』

セーラ・スヌーク『サクセッション』

タンディ・ニュートン『ウエストワールド』

■監督賞(Directing For A Drama Series)

ベンジャミン・カロン『ザ・クラウン』

ジェシカ・ホッブス『ザ・クラウン』

レスリー・リンカ・グラッター『HOMELAND』

ミミ・レダー『ザ・モーニングショー』

アリク・サカロフ『オザークへようこそ』

ベン・セマノフ『オザークへようこそ』

アンドリー・パレーク『サクセッション』

マーク・マイロッド『サクセッション』

■脚本賞(Writing For A Drama Series)

トーマス・シュノーズ『ベター・コール・ソウル』

ゴードン・スミス『ベター・コール・ソウル』

ピーター・モーガン『ザ・クラウン』

クリス・マンディ『オザークへようこそ』

ジョン・シャイバン『オザークへようこそ』

ミキ・ジョンソン『オザークへようこそ』

ジェシー・アームストロング『サクセッション』

【コメディ・シリーズ部門】

■作品賞(Outstanding Comedy Series)

『ラリーのミッドライフ★クライシス』

『デッド・トゥ・ミー 〜さようならの裏に〜』

『グッド・プレイス』

『インセキュア』

『コミンスキー・メソッド』

『マーベラス・ミセス・メイゼル』

『シッツ・クリーク』

『What We Do in the Shadows』

■主演男優賞(Lead Actor In A Comedy Series)

アンソニー・アンダーソン『Black-ish』

ドン・チードル『Black Monday』

テッド・ダンソン『グッド・プレイス』

マイケル・ダグラス『コミンスキー・メソッド』

ユージン・レヴィ『シッツ・クリーク』

ラミー・ユセフ『Ramy』

■主演女優賞(Lead Actress In A Comedy Series)

クリスティナ・アップルゲイト『デッド・トゥ・ミー 〜さようならの裏に〜』

レイチェル・ブロズナハン『マーベラス・ミセス・メイゼル』

リンダ・カーデリーニ『デッド・トゥ・ミー 〜さようならの裏に〜』

キャサリン・オハラ『シッツ・クリーク』

イッサ・レイ『インセキュア』

トレイシー・エリス・ロス『Black-ish』

■助演男優賞(Supporting Actor In A Comedy Series)

アンドレ・ブラウアー『ブルックリン・ナイン-ナイン』

ウィリアム・ジャクソン・ハーパー『グッド・プレイス』

アラン・アーキン『コミンスキー・メソッド』

スターリング・K・ブラウン『マーベラス・ミセス・メイゼル』

トニー・シャルーブ『マーベラス・ミセス・メイゼル』

マハーシャラ・アリ『Ramy』

キーナン・トンプソン『サタデー・ナイト・ライブ』

ダン・レヴィ『シッツ・クリーク』

■助演女優賞(Supporting Actress In A Comedy Series)

ベティ・ギルピン『GLOW:ゴージャス・レディ・オブ・レスリング』

ダーシー・カーデン『グッド・プレイス』

イヴォンヌ・オージ『インセキュア』

アレックス・ボースタイン『マーベラス・ミセス・メイゼル』

マリン・ヒンクル『マーベラス・ミセス・メイゼル』

ケイト・マッキノン『サタデー・ナイト・ライブ』

セシリー・ストロング『サタデー・ナイト・ライブ』

アニー・マーフィ『シッツ・クリーク』

■監督賞(Directing For A Comedy Series)

マット・シャックマン『The Great』

エイミー・シャーマン=パラディーノ『マーベラス・ミセス・メイゼル』

ダニエル・パラディーノ『マーベラス・ミセス・メイゼル』

ゲイル・マンキューソ『モダン・ファミリー』

ラミー・ユセフ『Ramy』

アンドリュー・チヴィディーノ&ダニエル・レヴィ『シッツ・クリーク』

ジェームズ・バロウズ『ウィル&グレイス』

■脚本賞(Writing For A Comedy Series)

マイケル・シュア『グッド・プレイス』

トニー・マクナマラ『The Great』

ダニエル・レヴィ『シッツ・クリーク』

デヴィッド・ウェスト・リード『シッツ・クリーク』

サム・ジョンソン&クリス・マーシル『What We Do in the Shadows』

ポール・シムズ『What We Do in the Shadows』

ステファニー・ロビンソン『What We Do in the Shadows』

【リミテッドシリーズ/テレビムービー部門】

■リミテッドシリーズ作品賞(Outstanding Limited Series)

『リトル・ファイアー 〜彼女たちの秘密』

『Mrs. America(原題)』

『アンビリーバブル たった1つの真実』

『アンオーソドックス』

『ウォッチメン』

■テレビムービー作品賞(Outstanding Television Movie)

『アメリカの息子』(Netflix)

『Bad Education』(HBO)

『ドリー・パートンのハートフル・ソング』第8話「オールド・ボーンズ」(Netflix)

『エルカミーノ: ブレイキング・バッド THE MOVIE』(Netflix)

『アンブレイカブル・キミー・シュミット:キミーVS教祖』(Netflix)

■主演男優賞(Lead Actor In A Limited Series or Movie)

ジェレミー・アイアンズ『ウォッチメン』

ヒュー・ジャックマン『Bad Education』

ポール・メスカル『Normal People』

ジェレミー・ポープ『ハリウッド』

マーク・ラファロ『アイ・ノウ・ディス・マッチ・イズ・トゥルー』

■主演女優賞(Lead Actress In A Limited Series or Movie)

ケイト・ブランシェット『Mrs. America』

シラ・ハース『アンオーソドックス』

レジーナ・キング『ウォッチメン』

オクタヴィア・スペンサー『セルフメイドウーマン 〜マダム・C.J.ウォーカーの場合〜』

ケリー・ワシントン『リトル・ファイアー 〜彼女たちの秘密』

■助演男優賞(Supporting Actor In A Limited Series or Movie)

ディラン・マクダーモット『ハリウッド』

ジム・パーソンズ『ハリウッド』

タイタス・バージェス『アンブレイカブル・キミー・シュミット:キミーVS教祖』

ヤーヤ・アブドゥル=マティーン二世『ウォッチメン』

ジョヴァン・アデポ『ウォッチメン』

ルイス・ゴセット・Jr『ウォッチメン』

■助演女優賞(Supporting Actress In A Limited Series or Movie)

ホーランド・テイラー『ハリウッド』

ウゾ・アドゥーバ『Mrs. America』

マーゴ・マーティンデイル『Mrs. America』

トレイシー・ウルマン『Mrs. America』

トニ・コレット『アンビリーバブル たった1つの真実』

ジーン・スマート『ウォッチメン』

■監督賞(Directing For A Limited Series, Movie or Dramatic Special)

リン・シェルトン『リトル・ファイアー 〜彼女たちの秘密』

レニー・アブラハムソン『Normal People』

マリア・シュラーダー『アンオーソドックス』

ニコール・カッセル『ウォッチメン』

ステフ・グリーン『ウォッチメン』

スティーヴン・ウィリアムズ『ウォッチメン』

■脚本賞(Writing For A Limited Series, Movie Or Dramatic Special)

タニヤ・バーフィールド『Mrs. America』

サリー・ルーニー&アリス・バーチ『Normal People』

スザンナ・グラント&マイケル・シェイボン&アイアレット・ウォルドマン『アンビリーバブル たった1つの真実』

アンナ・ヴィンガー『アンオーソドックス』

デイモン・リンデロフ&コード・ジェファーソン『ウォッチメン』

授賞式は、現地時間9月20日(日)に米ロサンゼルスのマイクロソフトシアターで開催され、日本ではFOXチャンネルにて9月26日(土)23:00より独占放送。

Photo:

『ウォッチメン』(c)2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc./『オザークへようこそ』/『マーベラス・ミセス・メイゼル』/エミー賞(c)Television Academy