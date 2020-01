【1月】星座占い×星座別オススメ海外ドラマ（1位から6位）

新春のお喜びを申し上げます。2020年も海外ドラマNAVIと変わらぬお付き合いのほど、どうぞお願いいたします。さて今月もあなたの1ヶ月の運勢をお知らせします。先ほどの12位から7位に続き、トップの6星座をご紹介。ラッキーアイテムのほか、数多ある海外ドラマの中から星座別に今オススメの作品もご紹介。合わせてチェックしてみてください。

【関連記事】【1月】星座占い×星座別オススメ海外ドラマ、7位から12位はこちら

【6位】水瓶座(1/20〜2/18)

金運が上向いていきます。決断力が出てくるので、今必要なモノとそうでないモノを明確に区別できるのでセールのキャッチに押されて無駄買い、ということはなさそうです。むしろ、新しいモノはそれほど求めていないので気持ちを充実させるモノに投資したくなりそう。友情運が好調な時期です。解放感や刺激を味わいたいのなら、旅や友人とのレジャーに力を入れましょう。恋愛では友人の紹介に良縁あり。あなたが縁つなぎするのも運気アップに。ラッキーアイテムはキャラクターグッズ。

オススメドラマ:悩めるアラサー男女の友情は永遠!? 『New Girl 〜ダサかわ女子と三銃士』(Huluで配信中)

【5位】牡牛座(4/20〜5/20)

この月の運気アップのキーワードは「対人」。家族や恋人、同僚や友人に至るまで、相手とのバランスのとり方が重要となる時期です。相手のタイミングを優先してあげればすべてがスムーズになり、次はあなたの主張が通りやすくなります。押し引きを意識してコミュニケーションを取っていきましょう。仕事運は安定。資産運用に関心が出てきますが、まずは研究することから。また初めての人は高額投資は避けて。旅は吉。春頃に向けて計画を立てて。ラッキーアイテムはスマートフォン。

オススメドラマ:結局最後は交渉力...

【4位】山羊座(12/21〜1/19)

趣味の世界が充実し、出会いに恵まれます。恋の相手、遊び友だち、あなたの感性を磨いてくれる人...様々な出会いがあなたに刺激を与え、日々が活性化していくようになるでしょう。毎日が職場と家の往復の繰り返し、そんな人は新しい趣味の挑戦を。一気に世界が広がっていきます。2020年の山羊座は、金銭感覚がよい意味で変わっていきそうな気配。貯めるだけでなく、自分の楽しみや人つき合いにも、積極的に投資していく余裕が生まれます。ラッキーアイテムはイヤホン。

オススメドラマ:出会いに刺激を受けて進化する『Titans/タイタンズ』(Netflixで配信中)

【3位】牡羊座(3/21〜4/19)

2020年はスタートした途端に一気に仕事モードに。年始から同僚や旧友の活躍の朗報が飛び交い、自分も負けるものかと仕事に力を注ぐようになるでしょう。仕事ではなく自分でサークルや社会活動を始める人もいそう。いずれにしても社会の中で重要な役割を担うことに喜びを感じる時期です。活躍のチャンスは友人がもたらしてくれることも多そう。忙しくても社交は大切にしましょう。恋愛運はゆるやかに上昇。出会いは月の後半に。ラッキーアイテムはミニポーチ。

オススメドラマ:人命救助に命を懸ける雄姿に感動!『シカゴ・ファイア』(AXNにて放送中)

【2位】魚座(2/19〜3/20)

愛嬌が出てくるため、どんな場にいっても人気者になれるとき。普段は天然な魚座ですが、この時期は計算した人つき合いができるため、オフィシャル面のつき合いでも評判を上げることができるでしょう。イメチェンは吉なので、一度プロにイメージアップの指南をお願いするのもよさそう。ここ数年似たようなファッションスタイルの人はぜひチェンジを。恋愛運も右肩上がり。話をすれば相手の心をつかめるときなので、お見合いもよいでしょう。

オススメドラマ:普通の女子大生がプロの手でみるみる綺麗に...『FAMOUS IN LOVE』

【1位】天秤座(9/23〜10/23)

趣味やレジャーを楽しみつつ、自分ひとりの時間を活用してしっかりとお金や身の回りの管理、仕事もがんばり過ぎず、しかし手を抜かずとバランスの取れた一年のスタートとなりそうです。ストレスも減り、自然と穏やかな心境に。小旅行をSNSに綴ったりと、自分の世界を発信するのにも積極的になれそうです。恋の出会いにも恵まれます。ただしのんびりスタートの恋となりそう。カップルはリッチなデートが気持ちを新鮮に。オシャレをして出かけて。ラッキーアイテムはステーショナリー。

オススメドラマ:ある意味...自分の世界を発信し続ける『Fleabag フリーバッグ』(Amazon Prime Videoで配信中)

(監修:ステラ薫子)

(海外ドラマNAVI)

Photo:『Titans/タイタンズ』(c)TITANS AND ALL RELATED CHARACTERS AND ELEMENTS (TM) & (c) DC & WBEI. (c) 2019 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC./『New Girl 〜ダサかわ女子と三銃士』(c) 2014 Fox and its related entities. All rights reserved. Netflix『マインドハンター』/『シカゴ・ファイア』© 2016 OPEN 4 BUSINESS PRODUCTIONS LLC. All Rights Reserved./『FAMOUS IN LOVE』(c) Warner Bros. Entertainment Inc./『Fleabag フリーバッグ』© 2016 Amazon Studios