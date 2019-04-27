内田真礼9thシングル「鼓動エスカレーション」がTVアニメ『ダイヤのA act II』第2弾エンディングテーマに決定！
声優アーティスト・内田真礼の9thシングル「鼓動エスカレーション」の発売が決定した。
本シングルは7月10日にリリースされる。さらに、2019年4月より絶賛放送中のTVアニメ『ダイヤのA act II』第2弾EDテーマとして7月より起用されることも決定。夏らしい爽やかな雰囲気の新アーティスト写真も公開となった。
今作は、初回限定盤・通常盤の2形態での発売となり、初回限定盤に封入される特典DVDには表題曲「鼓動エスカレーション」のミュージックビデオなどの映像を収録予定だ。表題曲は、作詞：hotaru、作曲：Tom-H@ck、編曲：KanadeYUKが担当。アップテンポかつキャッチ―なメロディで、頑張る人たちへ元気を届ける応援ソングとなっている。
さらに、9thシングル「鼓動エスカレーション」リリース記念イベント＜Maaya Party！9＞の開催も決定。イベント内容としては、トーク、ミニライブに加え、FC会員限定のハイタッチ会も実施される。日程と場所は、7月20日(土)大阪、21日(日)名古屋、28日(日)東京と、３日程での開催。応募方法などの詳細は内田真礼オフィシャルサイトをチェック。合わせて法人別オリジナル特典の一覧も公開されている。
昨年スタートしたファンクラブ「LIFE IS LIKE A SUNNY DAY」も開設１周年を迎え、5月22日(水)には2019年元日に日本武道館にて開催したNew Year LIVE 2019「take you take me BUDOKAN!!」のBD&DVDの発売も控えている。アーティスト活動の５周年イヤーを突っ走る内田真礼の活躍から今後も目が離せない。
●リリース情報
内田真礼9thシングル
「鼓動エスカレーション」
7月10日発売
【初回限定盤(CD+DVD)】
品番：PCCG-01789
価格：￥1,750＋税
※初回限定盤特典
・フルカラーブックレット
【通常盤(CD only)】
品番：PCCG-70456
価格：￥1,250＋税
＜CD＞
1.鼓動エスカレーション（TVアニメ『ダイヤのA actII』第2弾EDテーマ）
作詞：hotaru 作曲：Tom-H@ck 編曲：KanadeYUK
2.タイトル未定
3.鼓動エスカレーション（Instrumental）
4.タイトル未定（Instrumental）
＜DVD＞
「鼓動エスカレーション」ミュージックビデオほか収録予定）
9thシングル「鼓動エスカレーション」リリース記念イベント決定！
「Maaya Party！ 9」
イベント内容：トーク＆ミニライブ＆FC会員限定ハイタッチ会
参加方法
対象法人にて9thシングル「鼓動エスカレーション」をご購入もしくはご予約（全額内金）をされたお客様にイベント応募抽選券をお渡しいたします。
応募券記載のサイトより、必要事項を入力し、応募ください。
またトーク＆ミニライブ終了後、内田真礼オフィシャルファンクラブ会員の方のみハイタッチ会にご参加いただけます。
対象商品
2019年7月10日発売「鼓動エスカレーション」
・【初回限定盤】（CD＋DVD）（PCCG-01789）￥1,890（税込）
・【通常盤】（CD ONLY）（PCCG-70456）￥1,350（税込）
大阪会場：2019年7月20日（土）大阪某所
大阪1. 14:30開場 15:00開演
大阪2. 17:00開場 17:30開演
1.2.配布対象：全国アニメイト、ゲーマーズ全店
名古屋会場：2019年7月21日（日）名古屋某所
名古屋1. 13:30開場 14:00開演
名古屋2. 16:00開場 16:30開演
1.2.配布対象：全国アニメイト、ゲーマーズ全店
東京会場：2019年7月28日（日）都内某所
東京1. 12:30開場 13:00開演
配布対象：全国アニメイト、ゲーマーズ全店
東京2. 15:00開場 15:30開演
配布対象：全国アニメイト、ゲーマーズ全店
東京3. 17:30開場 18:00開演
配布対象：とらのあな全店(一部店舗除く)、HMV(一部店舗除く)/HMV&BOOKS online、タワーレコード(一部店舗除く)、アニメガ全店、TSUTAYA RECORDS(一部店舖除く）・TSUTAYAオンライン(予約者のみ)、きゃにめ
応募券配布・応募方法について
【対象法人：全国アニメイト(オンライン含む）、ゲーマーズ全店（オンライン含む）、とらのあな全店(一部店舗除く)・通信販売(予約者のみ)、アニメガ全店（ECサイト含む）の応募券配布・応募方法について】
上記応募券配布対象店舗にて、対象商品のいずれかをご予約(全額内金)もしくは、ご購入下さいましたお客様に、シリアルナンバー入りの応募券をお渡し致します。
※店頭での応募券配布期間は2019年4月28日(日)〜2019年7月14日(日)となります。
※通販での応募券配布期間は、各法人異なりますので、各法人のHPをご確認下さい。
※申し込み期間は、2019年7月14日(日)23:59までとなります。期間内に応募券記載の受付専用ページにてお申込みください。
※1枚の応募券で1公演のみ応募可能です。
※当選発表は2019年7月17日(水)23:59までにメールにて行います。
【対象法人：HMV(一部店舗除く)/HMV&BOOKS online、タワーレコード(一部店舗除く)、TSUTAYA RECORDS(一部店舖除く）・TSUTAYAオンライン（予約者のみ）、きゃにめの応募券配布・応募方法について】
上記応募券配布対象店舗にて、対象商品のいずれかをご購入下さいましたお客様に、シリアルナンバー入りの応募券をお渡し致します。
※店頭での応募券配布は、商品お渡し時〜2019年7月14日(日)となります。
※通販での応募券配布期間は、各法人異なりますので、各法人のHPをご確認下さい。
※申し込み期間は、2019年7月14日(日)23:59までとなります。期間内に応募券記載の受付専用ページにてお申込みください。
※1枚の応募券で1公演のみ応募可能です。
※当選発表は2019年7月17日(水)23:59までにメールにて行います。
Blu-ray&DVD
「UCHIDA MAAYA New Year LIVE 2019『take you take me BUDOKAN!!』」
5月22日発売
【Blu-ray】
品番：PCXP-50649
価格：￥7,800＋税
【DVD】
品番：PCBP-53928
価格：￥6,800＋税
Blu-ray&DVD 共通仕様
・特製三方背ケース
・特製デジパック
・ライブフォトブック
☆映像特典：Documentary of 「take you take me BUDOKAN!!」
＜SET LIST＞
収録公演
2019年1月1日(火・祝)
会場：日本武道館
01.高鳴りのソルフェージュ
02.take you take me BANDWAGON
03.ロマンティックダンサー
04.クロスファイア
05.aventure bleu
06.+INTERSECT+
07.アイマイ☆シェイキーハート
08.からっぽカプセル
09.youthful beautiful
10.c.o.s.m.o.s
11.magic hour（アコースティック）
12.わたしのステージ（アコースティック）
13.君のヒロインでいるために
14.シンボリックビュー
15.Applause
16.世界が形失くしても
17.Hello, 1st contact!
18.ギミー!レボリューション
19.Smiling Spiral
20.Hello, future contact!
ENCORE
01.Step to Next Star!!
02.サニーデイ・アンセム
03.創傷イノセンス
W ENCORE
01.Shiny drive, Moony dive
02.take you take me BANDWAGON
Performed by:内田真礼
MAAYA BAND
Guitar:山本陽介／Bass&Band Master:黒須克彦／Keyboards:今井 隼
Drums:鈴木浩之／Manipulator&Percussion:大串友紀
●作品情報
TVアニメ『ダイヤのA actII』
放送中
テレビ東京系列 毎週(火)夕方5時55分から
テレビ和歌山 毎週(木)朝7時30分から
BSテレ東 毎週(木)深夜0時30分から
AT-X 毎週（火）22:00〜（リピート放送：毎週（木）14:00／毎週（月）6:00）
※週1話ずつ3回放送
※放送日時は変更になる場合がございます。
【STAFF】
原作：寺嶋裕二「ダイヤのA actII」（週刊少年マガジン／講談社刊）
監督：増原光幸
シリーズ構成：古怒田健志
キャラクターデザイン：田崎 聡、植田 実
総作画監督：小林 亮、吉川真一
アクション作画監督：佐藤雄三、千光士海登、戸倉紀元
副監督：いわたかずや
美術監督：高木佐和子
色彩設計：今野成美
撮影監督：井上洋志
編集：塚常真理子
音響監督：高桑一
音楽：百石 元
アニメーション制作：MADHOUSE
【CAST】
＜青道高校＞
沢村栄純：逢坂良太
降谷 暁：島崎信長
御幸一也：櫻井孝宏
奥村光舟：内田雄馬
倉持洋一：浅沼晋太郎
小湊春市：花江夏樹
結城将司：武内駿輔
瀬戸拓馬：山下大輝
由井 薫：村瀬 歩
浅田浩文：畠中 祐
本郷正宗：小野大輔
円城蓮司：諏訪部順一
吉川春乃：佐倉綾音
＜原作情報＞
連載：週刊少年マガジン（講談社刊）
原作：寺嶋裕二
◆「ダイヤのA」講談社コミックスにて1〜47巻発売中
◆「ダイヤのA actII」講談社コミックスにて1〜15巻発売中
◆累計3,500万部
＜ストーリー＞
2年生となる沢村栄純（さわむら・えいじゅん）が、ついに春のセンバツ甲子園のデビューを果たす！ 目指すは全国の頂点のみ！！ 名門復活へ。青道高校野球部の快進撃が始まる！！
(C)寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actII」製作委員会・テレビ東京
関連リンク
内田真礼オフィシャルサイト内田真礼オフィシャルファンクラブ「LIFE IS LIKE A SUNNY DAY」TVアニメ『ダイヤのA actII』公式サイト