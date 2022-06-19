那須川天心vs武尊
『那須川天心vs武尊』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2022年6月24日
2022年6月23日
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武尊、天心に敗れた現在の心境をつづる「また前を向いて進みます」
「僕に関わる全ての人達に心から感謝しています」などとコメント
スポニチアネックス
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「天心vs武尊」フジテレビが逃した50億円を拾ったABEMAに評価の声
地上波放送を中止したフジテレビは、売り上げなど計50億を逃したという
週刊女性PRIME
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試合後のインタビューが対照的だった天心と武尊、痛感させた残酷さ
武尊は、表情筋も動かさずに無念の気持ちを絞り出していたと筆者
FRIDAYデジタル
2022年6月21日
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那須川天心VS武尊戦、観戦や言及の芸能人に平本蓮が不満 ネットでは賛否
芸能人の観戦や、試合の感想の発信に対して不満を爆発させたという
J-CASTニュース
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朝倉未来が「天心vs武尊」を振り返る「天心はやっぱりバケモンだなと」
19日の那須川天心と武尊の対戦を振り返り、実力伯仲だったと分析
東スポWEB
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「天心vs武尊」試合後の東京ドームにゴミ散乱、マナー違反を批判する声
試合後、会場の東京ドームにゴミが散乱している画像が拡散されたという
週刊女性PRIME
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天心VS武尊、フジテレビ局内から「放送すればよかった」後悔の声
生放送する予定だったフジテレビは、5月末に放送の取りやめを発表
東スポWEB
2022年6月20日
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明日花キララ 300万円のVVIP席で那須川天心vs武尊観戦
「VVIP1列席 3,000,000（税込み）」とのチケットの半券の写真を公開
デイリースポーツ
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中川翔子、THE MATCH観戦の興奮をつづる「これは神話」
深夜にTwitterを更新し、「余韻で眠れません！」と興奮冷めやらぬ様子
日刊スポーツ
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那須川天心が一夜明け記者会見「過去一ハードな試合だった」興奮で眠れず
「過去一番、ハードな試合」を終え「初めて一睡もできなかった」と言及
オリコンニュース
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榊原信行氏、フジテレビ放送辞退で「一気に時代が動いた」
製作実行委員会の榊原信行氏は、試合がネット配信となったことを称賛
スポニチアネックス
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榊原信行氏「天心vs武尊」の違法動画アップロードに「見苦しい」
那須川天心と武尊の試合のネット配信について「新たな時代」と称賛
スポニチアネックス
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那須川天心と武尊の一戦 ラウンドガールのもらい泣きにネット反応
試合後にマイクを握った天心の後方では、ラウンドガールらの目にも涙が
デイリースポーツ
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武尊が那須川天心に敗北、魔裟斗が指摘し続けた「懸念」現実に
解説の魔裟斗は再三に渡り、右で一発を狙い続ける武尊に警鐘を鳴らしていた
ABEMA TIMES
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朝倉未来が武尊のダウンを解説「ガードが高い、結構被弾している」
実況席の朝倉未来は、1ラウンド序盤から武尊のガードの高さに言及
ABEMA TIMES
2022年6月19日
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那須川天心と武尊の一戦 称賛の一方で「世紀の凡戦」と辛らつな声も
「世紀の一戦」と銘打たれたこの試合に、ネット上では称賛の声が
デイリースポーツ
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那須川天心が武尊戦の勝因を語る「思っていたより小さく見えた」
試合後の記者会見で、武尊について「思っていたより小さく見えた」と言及
スポーツ報知
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「THE MATCH」興行収入などが過去最高、石井和義氏がツイート
この日の「THE MATCH 2022」の興行収入と観客動員数が過去最高だと報告
スポニチアネックス
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落胆を隠せず…号泣の武尊は会見で10秒間絶句「天心選手に心から感謝」
敗戦が決まると大号泣し、試合後の会見では10秒間絶句する場面も
デイリースポーツ