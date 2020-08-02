『三浦春馬さんが死去』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
「主観で物事を決めつけて一方的に攻撃してくるのはおかしな話」と投稿
スポニチアネックス
他殺説などの陰謀論がいまだに根強く、「暴走」するファンも存在するという
東スポWEB
三浦春馬さんの死など俳優部門ではトラブルが続いていると芸能プロ関係者
文春オンライン
2016年ごろから、母は春馬さんと音信不通になったという
同本のタイトルは先日まで「永遠と復活 三浦春馬さんに捧ぐ」だったという
よく遊ぶ人と「改めて『会う時間って大切だよね』って話し合って」と発言
収束の見えない新型コロナの影響で断念したと、所属事務所が28日にHPで発表
スポーツ報知
6日放送の最終回の最後では、春馬さんの写真とともにメッセージで追悼
ドラマで共演する三浦春馬さんが7月18日に亡くなって以降、初めての更新
「残された人達はなんで？どうして？ってなっちゃうよね」と吐露
所属事務所だったアミューズは「遺書はありませんでした」と報告
問題視された色紙は仲間内のものであり、ネットでは勝村への同情の声がある
デイリースポーツ
22日、所属事務所の公式サイトで謝罪文を掲載し、経緯や意図を説明した
きっかけとなったのは、三浦さんへの寄せ書きに記されたメッセージ
週刊女性PRIME
ネット上では、三浦さんの「ただいま」という台詞に多くのファンが反応
「ただただ悲しいですし、悔しいなどの言葉には表現できない気持ち」と神木
オリコンニュース
春馬さんはエイズに関する啓発活動を通じて、この病院を支えていたという
女性自身
ラオスにあるHIVに感染した子どもなどのための病院を地道に援助してきた
2日のラジオで、「とても悲しいことがありました」と訃報に言及した