野村沙知代さん死去
『野村沙知代さん死去』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年6月9日
2019年5月17日
2018年11月24日
2018年2月16日
2018年1月25日
2018年1月24日
2018年1月21日
2018年1月19日
2018年1月10日
2017年12月31日
2017年12月29日
2017年12月25日
2017年12月15日
2017年12月14日
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もう一度夫を監督にさせてあげたい 野村沙知代さんが奔走した最後の夢
夫・克也氏が80代になってからも「もう一度監督を！」と考えていたという
女性自身
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野村沙知代さん 死去前日まで続けた夫・克也さんとの夕食デート
克也さんとの夕食デートを毎晩のように続け、亡くなる前日にも楽しんだそう
NEWSポストセブン
2017年12月12日
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高須克弥氏「約束果たす」野村沙知代さんの「遺言」を実現へ
「遺言だ。約束果たす。一回限りの追悼CMオンエアする」とツイート
スポーツ報知
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野村沙知代さん、死去2日前の様子 高須克弥院長が思い出を語る
偶然沙知代さんと会ったそうで、「すごく元気だった」とコメント
女子SPA！