センバツ2017
『センバツ2017』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年4月8日
2017年4月1日
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大阪桐蔭の西島一波 大会史上初、決勝戦での代打本塁打を放つ
3−3と追いつかれた直後の9回、代打の西島一波が2ラン本塁打
デイリースポーツ
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センバツ高校野球 大阪桐蔭が履正社を破り、5年ぶり2度目の優勝
史上初の大阪対決となった決勝戦を制し、5年ぶり2度目の優勝
スポーツ報知
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大阪桐蔭の藤原恭大 史上初の選抜決勝で2本塁打を放つ
大阪桐蔭の藤原恭大が選抜決勝では史上初となる1試合2本塁打を放った
デイリースポーツ
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大阪桐蔭の西谷浩一監督のスカウト術が話題に 偶然を装って口説くことも
選手の実家の前で待ち伏せ、偶然を装って口説くこともあるという
日刊ゲンダイDIGITAL
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センバツ史上初の決勝大阪勢対決 大阪桐蔭と履正社の対照的な環境
大阪桐蔭は選手寮があるが、履正社にはないなど、環境で対照的な部分がある
デイリースポーツ
2017年3月31日
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不作と嘆かれるセンバツ 清宮幸太郎以外にプロが注目する3選手
日大三の桜井周斗はスライダーが一級品で、プロでも充分武器になるという
日刊ゲンダイDIGITAL
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履正社対大阪桐蔭のセンバツ決勝 天候不良で4月1日に順延
31日の予定だったが、天候不良が予想されるため4月1日に実施する
スポニチアネックス
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日米スカウトが高校野球に危機感「レベルが落ちている」
「全体的に（有望選手が）少ないんですよねぇ」と広島のベテランスカウト
Sportiva
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松井一郎知事 センバツ決勝の大阪対決に興奮「どっちも優勝で…」
「どっちも優勝でいいのでは」と、大会後に両校とも表彰する考えを示した
スポニチアネックス
2017年3月30日
2017年3月28日
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センバツ高校野球の実況が波紋 小野塚康之アナが清宮幸太郎びいき？
小野塚康之アナの実況が「清宮幸太郎びいき」ととられかねないものだった
東スポWEB
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伊集院光 センバツで球児が見せた奇策に感動「スゲェ」
健大高崎と福井工大福井高校の試合で、健大高崎のランナーがトリックプレー
トピックニュース
2017年3月27日
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大阪桐蔭の根尾昂、140km台連発に球場どよめき「3刀流」でインパクト残す
投手、内野、外野をこなす「3刀流」の根尾昂が甲子園初登板
デイリースポーツ
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早実がセンバツ2回戦で敗退 清宮幸太郎「めちゃくちゃ悔しい」
清宮幸太郎は「めちゃくちゃ悔しい。勝てる試合だった」とコメント
スポーツ報知
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甲子園名物の「ハイテンション実況」 小野塚康之アナが話題に
「甲子園名物アナ」とも呼ばれている同アナは熱いコメントを連発
スポニチアネックス
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センバツ高校野球で作新学院が秀岳館に敗北 史上5校目の夏春連覇ならず
史上5校目の夏春連覇を目指していた、作新学院の春が終わった
スポーツ報知
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センバツ球児が侍ジャパンから学んだこと 選手の参考になったプレー
福岡大大濠の古賀悠斗は捕手として小林誠司のプレーを参考しているという
Sportiva