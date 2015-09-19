黒木奈々さん死去
胃がんの治療を受けていたフリーアナウンサーの黒木奈々さんが2015年9月19日に死去した。32歳だった。
2015年9月23日
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黒木奈々さんの通夜 同僚が明かした「初めて漏らした弱音」
黒木さんは、江連裕子アナに「疲れちゃった」とメールを送っていたという
スポーツ報知
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黒木奈々さんの通夜 中田有紀らフリーアナウンサーが参列
中田有紀ら同じ所属事務所のフリーアナウンサーが参列
スポニチアネックス
2015年9月20日
2015年9月19日
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黒木奈々さん死去 NHKの「国際報道2015」サイト上に追悼メッセージ
NHKBS「国際報道2015」のサイト上では、追悼メッセージが発表された
スポニチアネックス
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黒木奈々さんの死去 がんを克服した原元美紀「心が重く沈んだ気持ち」
同じ事務所に所属し、大腸がんを克服した原元美紀は同日にブログを更新
デイリースポーツ
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黒木奈々さんが胃がんで死去 入院中に語っていた復帰への思い
1カ月ほど前から入院して治療を続けていたが、復帰への願いは叶わず
デイリースポーツ
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フリーアナウンサーの黒木奈々さんが32歳で死去 胃がん闘病中
14年7月末に胃潰瘍の治療を受け、その後胃カメラ検査で胃がんを発見
スポニチアネックス