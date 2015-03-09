知念侑李はジャニーズ事務所のタレント。1993年11月30日生まれ。静岡県の出身。
Smart FLASH
堂本光一が登場し、STARTO社と契約したことを話したようだと芸能記者
深夜のバーで「2人がお酒を酌み交わしていました」と居合わせた客
週刊女性PRIME
その理由について、「落ち着きがないっていうのもあるかな」と説明
マイナビニュース
事務所内でも「先輩・後輩っていう関係と、年齢みたいなものもある」と説明
知念のファンの一部には破局を願う者もおり、暴走が心配されているという
東スポWEB
コロナ禍で知念宅に友人らが集まるようになり、2人が急接近したという
NEWSポストセブン
長瀬智也のほか、山下智久や知念侑李の3人だと芸能プロ幹部
FRIDAYデジタル
自転車や車を運転するのが怖く、モノに頼ることに不安を覚えるという
トピックニュース
キャスト3人について「身体に異常のないことを確認しております」と発表
オリコンニュース
アイドルグループのメンバーや俳優などがケガをしたことが分かった
ライブドアニュース速報
Hey! Say! JUMPの知念侑李が初主演を飾り、中川大志、小松菜奈らが共演
公開2日の興行収入は、公開規模や豪華キャストを考えると大苦戦と事情通
1位のVネックシャツについてマギーが語ると画面に山田涼介が映し出された
ジャニーズファンの青木が、楽曲「OVER」での知念のセリフをリクエスト