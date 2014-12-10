金子千尋の移籍騒動

オリックスの金子千尋が、ポスティングシステムを利用しての米大リーグ移籍を視野に、国内フリーエージェント（FA）宣言した。その後、オリックス・バッファローズに残留が決定した。

2014年12月29日

2014年12月26日

2014年12月25日

2014年12月24日

2014年12月23日

2014年12月22日

2014年12月21日

2014年12月20日

2014年12月19日

2014年12月18日

2014年12月17日

2014年12月16日

2014年12月15日

2014年12月12日

2014年12月10日