金子千尋の移籍騒動
オリックスの金子千尋が、ポスティングシステムを利用しての米大リーグ移籍を視野に、国内フリーエージェント（FA）宣言した。その後、オリックス・バッファローズに残留が決定した。
2014年12月29日
2014年12月26日
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金子千尋がブログでオリックス残留を決めた経緯を告白
ファンや同僚からの言葉、オリで勝ちたい気持ちが決め手になったと告白
BASEBALL KING
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金子千尋がオリックスに残留した舞台裏 最大の誤算とは
金子の意中の球団は巨人だったが、かなわず残留につながったと関係者
東スポWEB
2014年12月25日
2014年12月24日
2014年12月23日
2014年12月22日
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金子千尋が「オリックス・バファローズMVP賞」で高級車ゲットし笑顔
高級車をゲットし、「上を目指して頑張りたい」と笑顔を見せた
東スポWEB
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金子千尋に阪神タイガースが4年総額20億円の大型契約を提示か
4年総額20億円とされ、MLB挑戦に含みを持たせる条件を付帯している模様
東スポWEB
2014年12月21日
2014年12月20日
2014年12月19日
2014年12月18日
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金子千尋のFA宣言で阪神GMは直接対面を拒否される?
対面の要望に「(他球団の条件と比較して)残ればOK」と金子の代理人は述べた
東スポWEB
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金子千尋の獲得に向けて阪神が「太っ腹」アピール?
金子がメジャー移籍を要求する場合、最短2年で自由契約にするという
東スポWEB
2014年12月17日
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金子千尋 オリックス残留も囁かれる中でセ・リーグに移籍すべき理由
今季は沢村賞を受賞したが、後半戦は投球が読まれていたという指摘も
東スポWEB
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金子千尋の争奪戦に阪神が参戦 条件は最大で3年15億円か
金子側に示される条件は、最大で3年15億円とみられる
スポニチアネックス
2014年12月16日
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巨人 オリックスの金子が国内移籍ならタダでは済まない事情
争奪戦に敗れている巨人は、金子が国内移籍すると情報収集力不足が露呈する
日刊ゲンダイDIGITAL
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阪神が金子千尋と極秘交渉 3年前後の大型契約を提示か
12月上旬に代理人を通じて、3年前後の大型契約を提示したもよう
スポーツ報知