中山美穂と辻仁成の離婚
2002年に結婚しパリで夫婦生活を営んでいた、女優の中山美穂と歌手で芥川賞作家の辻仁成が離婚することが分かった。3月27日に一部スポーツ紙が報じた。
2015年6月28日
2014年8月20日
2014年8月13日
2014年8月10日
2014年7月19日
2014年7月17日
2014年7月16日
2014年7月13日
2014年7月12日
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中山美穂Twitterアカ 本物なのか
アカウントは2010年に開設され、当時の夫・辻仁成も妻のものだと反応
J-CASTニュース
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息子より恋人を選びパリへ…奔放すぎる中山美穂の「株」が暴落
新恋人の渋谷慶一郎氏に会いに行ったとみられ、新生活を始めようとしている
日刊ゲンダイDIGITAL
2014年7月11日
2014年7月10日
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中山美穂、「意味深」報道を一笑
「ありがとうって。心から思う」「どっと」など意味深なツイートを連続
スポーツ報知
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辻仁成、中山美穂との離婚騒動余波でツアー中止に「ショック」と告白
辻は取材に対し「息子とともに生きることにしました」と胸中を激白
東スポWEB
2014年7月9日
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辻仁成と離婚した中山美穂が意味深ツイートを連発「疲れ」「汚されて」
「どっと」「疲れが」と連続で、離婚成立までの疲労を思わせる言葉を続けた
日刊スポーツ
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中山美穂が辻仁成と離婚、新恋人の渋谷慶一郎氏と再婚へ突っ走る可能性も
中山はパリに向け出国しており、同地には新恋人が仕事で滞在している
スポーツ報知
2014年7月8日
2014年6月1日
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中山美穂の「普通」にツッコミ
中山はドラマHPで女と母のバランスについて聞かれ「普通にしているだけ」と回答
東スポWEB
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中山美穂、不倫発覚で形勢逆転?
辻サイドは、アドバンテージを得ようと妻の不倫情報をひそかに集めている
東スポWEB