中山美穂と辻仁成の離婚

2002年に結婚しパリで夫婦生活を営んでいた、女優の中山美穂と歌手で芥川賞作家の辻仁成が離婚することが分かった。3月27日に一部スポーツ紙が報じた。

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2014年8月20日

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2014年7月19日

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