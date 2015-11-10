『PM2.5の大気汚染問題』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
SNSでは「東京都心の空がかすんでいる」という投稿が相次いだ
FNNプライムオンライン
5日13時の時点で150μg／立方mで、同時刻の東京の15〜20μg／立方mの約10倍
JBpress
影響が少ないのは、韓国に比べ、PM2.5の主原因とされる中国から遠いため
中央日報
北京市のPM2.5の濃度は2017年3月と比べ約4割増と、汚染の深刻さが目立った
Record China
ソウルに住むある人は、目と肌がチクチクして「大きなストレス」と証言
中でも人気なのは小林製薬の「清肺湯ダスモック」だという
NEWSポストセブン
ソウル近郊の京畿道では1日、PM2.5の濃度が高水準に達したという
汚染の原因となるPM2.5の平均濃度を低下させるとの見通しを明らかにした
韓国と日本で中国からのPM2.5で2007年に早期死亡した人は3万9000人と判明
セーリング競技では、水質汚染が原因の可能性がある健康被害が発生
J-CASTニュース
政府の対策に不信感が生じ、日本気象協会の予測情報を確認する主婦が増加
ワーストランキングではイランのザーボルが1位、インドのグワーリヤルが2位
Techinsight
大気汚染による子供の健康被害を心配する保護者の要望を、学校側は拒否
PM2.5の値が日本の環境基準の5倍近くになるなど大気の汚染が深刻化
日テレNEWS NNN
新陳代謝の不全や糖尿病、肥満などの症状を引き起こす可能性があるという
がんでの死亡者数1位は肺がんで、30年前と比べて死亡率が465％上昇している
現代ビジネス
PM2.5に関するアプリをダウンロードし、毎朝チェックする
livedoor
そうしたなか、果敢にジョギングに挑む100人あまりの集団が目撃された