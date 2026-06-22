一般社団法人日本ハラスメントリスク管理協会はこのほど、全国の22～59歳の男女550人を対象に「職場の臭い(におい)に関する実態調査」を実施、結果を公表した。 【写真】タバコにお酒…本人に自覚ないのが最も厄介 自分のにおいが周囲に不快感を与えていないか不安に感じることがあるかを尋ねたところ、「よく」と「まあ」を合わせた49.3％が「あてはまる」と回答。約半数が自身のにおいに気をつけている結果となった