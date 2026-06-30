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【北中米W杯決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)】(ボストン)ドイツ 1-1(PK3-4)パラグアイ<得点者>[ド]カイ・ハバーツ(54分)[パ]フリオ・エンシソ(42分)<警告>[ド]ユリアン・ナーゲルスマン(105分+1)、カイ・ハバーツ(106分)、ジャマル・ムシアラ(115分)[パ]アドリアン クーバス(65分)、G. Alfaro(105分)、マティアス ガラルサ(117分)観衆:63,945人└ドイツが敗れる…粘り強く守ったパラグアイ、今大会初のPK戦制して16