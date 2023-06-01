◇サッカー FIFAワールドカップ2026ノックアウトステージ1回戦日本−ブラジル(日本時間6月30日、ヒューストン・スタジアム)サッカー日本代表の森保一監督が試合前の国歌斉唱で目を潤わせました。グループステージを2位で勝ち上がった日本。ノックアウトステージ1回戦で優勝5回のブラジルと激突します。強敵との一戦を前に、森保監督は感極まる様子で、目を潤わせていました。