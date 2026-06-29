南アフリカ―カナダ後半終了間際、決勝ゴールを決め駆け出すカナダのエウスタキオ（中央）＝ロサンゼルス（共同）カナダが0―0で迎えた後半追加タイムに決勝点を入れた。右クロスのクリアのこぼれ球を拾ったエウスタキオが右足でミドルシュートを放ち、ゴール左隅に決めた。組み立ての精度が低く苦戦したが、土壇場で相手のマークが甘くなったところを逃さなかった。南アフリカは前線に効果的な縦パスを送って速攻を仕掛けたが