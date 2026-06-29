俳優の村上虹郎（29）が、交際相手の女性に暴行し重傷を負わせとして、警視庁に傷害の容疑で書類送検された件の衝撃が広がっている。【もっと読む】村上虹郎の書類送検で「東京リベンジャーズ」の呪い？ 出演者に相次ぐスキャンダルに視聴者困惑報道によれば、村上は、2024年3〜5月に、渋谷区の自宅で、当時交際していた女性の髪の毛をつかんで頭を窓にたたきつけたり、顔を殴るなどして、1か月以上の重傷を負わせたという。女