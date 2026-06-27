KISS OF LIFEが、TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』のエンディングテーマに新曲「BREAK IT」が決定したことを明らかにした。本発表は、本日行われたワールドファンミーティングツアー＜2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ＞の日本公演にてアナウンスされた。TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」は、デジモンシリーズの完全新作TVアニメーションで、フジテレビ他にて放送中だ。このアニメにむけて、KISS OF LIFEが「BREAK IT」という